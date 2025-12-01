TP HCM: Hai trường đại học có lãnh đạo mới

Lãnh đạo ĐHQG TP HCM đã có quyết định giao PGS-TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin, chính thức phụ trách trường từ ngày 1-12 cho đến khi có hiệu trưởng mới.

PGS-TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang nhận nhiệm vụ sau khi PGS-TS Nguyễn Hoàng Tú Anh, Hiệu trưởng nhà trường, rời ghế do hết tuổi quản lý.

Tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, PGS-TS Nguyễn Kim Hồng cũng được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng, thời hạn 1 năm tính từ ngày 24-11-2025.

PGS-TS Nguyễn Kim Hồng

PGS-TS Nguyễn Kim Hồng cho biết trên cương vị lãnh đạo sẽ đóng vai trò là người đồng hành, lắng nghe và phục vụ trong mọi hoạt động của nhà trường. Ông cam kết xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc, khuyến khích sáng tạo, ghi nhận xứng đáng mọi đóng góp và tôn trọng mọi ý kiến.

Mục tiêu chung là kiến tạo một cộng đồng học thuật nhân văn, đoàn kết và tử tế, nơi mỗi thành viên đều có cơ hội phát huy giá trị của mình.

PGS-TS Nguyễn Kim Hồng (68 tuổi, quê Bắc Ninh) là một trong những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực khoa học giáo dục và địa lý. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ ngành địa lý tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội I năm 1994 và được công nhận chức danh phó giáo sư vào năm 2003.

Trong sự nghiệp quản lý giáo dục, ông từng giữ vị trí Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP HCM và sau đó đảm nhiệm vai trò Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Hiến. Bên cạnh công tác quản lý, ông để lại dấu ấn lớn trong hoạt động biên soạn chương trình và sách giáo khoa.

Ông là Tổng Chủ biên phần địa lý thuộc bộ sách giáo khoa lịch sử – địa lý (từ lớp 6 đến lớp 9) và sách giáo khoa địa lý (từ lớp 10 đến lớp 12) do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây là những bộ sách có ảnh hưởng lớn đến việc đổi mới dạy và học ở bậc phổ thông.

Hiện nay, PGS-TS Nguyễn Kim Hồng giữ cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội GD-ĐT TP HCM, tiếp tục tham gia đóng góp cho sự phát triển của ngành giáo dục.