TP HCM: Hai trường đại học có lãnh đạo mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TP HCM: Hai trường đại học có lãnh đạo mới

N. Huy

(NLĐO)-Từ hôm nay, PGS-TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin, chính thức phụ trách trường.

Lãnh đạo ĐHQG TP HCM đã có quyết định giao PGS-TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin, chính thức phụ trách trường từ ngày 1-12 cho đến khi có hiệu trưởng mới.

PGS-TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang nhận nhiệm vụ sau khi PGS-TS Nguyễn Hoàng Tú Anh, Hiệu trưởng nhà trường, rời ghế do hết tuổi quản lý.

Tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, PGS-TS Nguyễn Kim Hồng cũng được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng, thời hạn 1 năm tính từ ngày 24-11-2025.

NTTU có hiệu trưởng mới, UIT có người phụ trách - Ảnh 1.

PGS-TS Nguyễn Kim Hồng

PGS-TS Nguyễn Kim Hồng cho biết trên cương vị lãnh đạo sẽ đóng vai trò là người đồng hành, lắng nghe và phục vụ trong mọi hoạt động của nhà trường. Ông cam kết xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc, khuyến khích sáng tạo, ghi nhận xứng đáng mọi đóng góp và tôn trọng mọi ý kiến. 

Mục tiêu chung là kiến tạo một cộng đồng học thuật nhân văn, đoàn kết và tử tế, nơi mỗi thành viên đều có cơ hội phát huy giá trị của mình. 

PGS-TS Nguyễn Kim Hồng (68 tuổi, quê Bắc Ninh) là một trong những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực khoa học giáo dục và địa lý. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ ngành địa lý tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội I năm 1994 và được công nhận chức danh phó giáo sư vào năm 2003.

Trong sự nghiệp quản lý giáo dục, ông từng giữ vị trí Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP HCM và sau đó đảm nhiệm vai trò Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Hiến. Bên cạnh công tác quản lý, ông để lại dấu ấn lớn trong hoạt động biên soạn chương trình và sách giáo khoa.

Ông là Tổng Chủ biên phần địa lý thuộc bộ sách giáo khoa lịch sử – địa lý (từ lớp 6 đến lớp 9) và sách giáo khoa địa lý (từ lớp 10 đến lớp 12) do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây là những bộ sách có ảnh hưởng lớn đến việc đổi mới dạy và học ở bậc phổ thông.

Hiện nay, PGS-TS Nguyễn Kim Hồng giữ cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội GD-ĐT TP HCM, tiếp tục tham gia đóng góp cho sự phát triển của ngành giáo dục.

Tin liên quan

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành công bố điểm sàn nhóm ngành sức khỏe, cao nhất 20,5 điểm

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành công bố điểm sàn nhóm ngành sức khỏe, cao nhất 20,5 điểm

(NLĐO) - Sáng 22-7, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành công bố điểm sàn nhóm ngành sức khỏe, ngành y khoa và răng - hàm - mặt dẫn đầu điểm số.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phát triển vượt bậc

(NLĐO)- Dự lễ khai giảng năm học 2023-2024 của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận sự phát triển vượt bậc của trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chính thức đào tạo ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

(NLĐO) - Việc mở ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng đã nâng tổng số ngành đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành lên con số 9.

hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành PGS- TS Nguyễn Kim Hồng PGS-TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo