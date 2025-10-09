Trong số 11 đại diện của Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng THE 2026, ĐH Kinh tế TP HCM (UEH) tiếp tục giữ vị trí cao nhất (tốp 501-600). 2 gương mặt mới có mặt trong bảng vàng năm nay là Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (tốp 1001-1200) và ĐH Đà Nẵng (tốp 1501+). Đây cũng là năm Việt Nam có số cơ sở giáo dục ĐH góp mặt nhiều nhất từ trước đến nay.

TS Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết việc lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng ĐH uy tín thế giới là cột mốc quan trọng, khẳng định những nỗ lực không ngừng trong hành trình nâng tầm chất lượng đào tạo, nghiên cứu và hội nhập quốc tế của trường.

Lần đầu tiên, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành TP HCM góp mặt trong bảng xếp hạng ĐH thế giới

Kết quả này trường có được nhờ sự đầu tư bài bản vào đội ngũ giảng viên, hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu cùng với việc đẩy mạnh công bố quốc tế và hợp tác học thuật với các trường, viện nghiên cứu trên thế giới.

Theo TS Ái Cầm, "trái ngọt" này sẽ giúp nhà trường tăng cường khả năng thu hút giảng viên, nhà khoa học và sinh viên quốc tế, đồng thời tạo nền tảng để phát triển các chương trình đào tạo đạt chuẩn toàn cầu.

"Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục, đầu tư cho các nhóm nghiên cứu mạnh, mở rộng mạng lưới đối tác học thuật, doanh nghiệp và tổ chức trong nước, quốc tế" - TS Ái Cầm nhấn mạnh.

11 cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam lọt tốp bảng xếp hạng ĐH thế giới năm 2026

Đáng nói, năm nay nhiều trường ĐH giữ nguyên thứ bậc so với năm ngoái. Vị trí số 1 Việt Nam vẫn thuộc về ĐH Kinh tế TP HCM (tốp 501-600), tiếp theo là ĐH Duy Tân và Trường ĐH Tôn Đức Thắng (tốp 601-800), Trường ĐH Y Hà Nội là đơn vị cuối cùng trong top 1.000 ĐH tốt nhất thế giới.

Bảng xếp hạng của THE năm 2026 gồm 2.191 cơ sở giáo dục ĐH đến từ 115 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bảng xếp hạng sử dụng 18 chỉ số thuộc 5 trụ cột đánh giá, gồm: Chất lượng nghiên cứu (30%); chất lượng giảng dạy (29,5%); môi trường nghiên cứu (29%); tính quốc tế (7,5%); thu nhập và bằng sáng chế công nghiệp (4%).



