TP HCM: Hàng loạt bãi giữ xe, căng tin, bếp ăn... trong trường học phải tạm dừng

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM vừa có báo cáo Thường trực HĐND TP, UBND TP về đề xuất tháo gỡ khó khăn trong việc lập đề án sử dụng tài sản công vào việc cho thuê, liên kết tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành GD-ĐT.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, việc tổ chức các dịch vụ như căng tin, bãi xe là nhu cầu cấp thiết của học sinh để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo an ninh trật tự khu vực cổng trường. Tuy nhiên, đến nay, nhiều trường không còn duy trì căng tin, bãi giữ xe cho học sinh, gây khó khăn cho nhà trường và xã hội.

Sở GD-ĐT TP HCM cho biết cần có hướng tháo gỡ cho các trường trong việc phê duyệt đề án sử dụng tài sản công để đảm bảo các hoạt động giáo dục diễn ra ổn định, thuận lợi. Hơn nữa, việc phê duyệt đề án sử dụng tài sản công còn giúp không lãng phí tài sản công trong các trường công lập, giúp trường có thêm nguồn thu tái đầu tư cho giáo dục, có thêm nguồn phúc lợi cho đội ngũ và tăng thuế cho ngân sách nhà nước.

Để tháo gỡ khó khăn, theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP, sở đã có các đề xuất, kiến nghị với các sở, ngành liên quan và TP. Cụ thể, đối với Sở Tài chính, theo ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài chính, việc tổ chức thực hiện các hoạt động phụ trợ (căng tin, bãi xe...) hiện chưa có quy định và hướng dẫn cụ thể cách thức, hình thức tổ chức thực hiện, do đó một số đơn vị đã chủ động tổ chức thực hiện nhưng chưa mang lại kết quả khả thi. Sở GD-ĐT đề nghị Sở Tài chính có ý kiến làm rõ nội dung trên và có hướng dẫn cụ thể để các đơn vị có căn cứ tổ chức thực hiện.

Trong trường hợp các đơn vị tổ chức căng tin, bãi giữ xe nhưng đơn vị không đủ khả năng về nhân lực, nghiệp vụ và kinh nghiệm để tổ chức các hoạt động này, kiến nghị cơ sở giáo dục được thuê đơn vị tổ chức vận hành theo quy định của pháp luật về đấu giá. Tuy nhiên, việc thuê đơn vị tổ chức vận hành tài sản công cần có văn bản hướng dẫn cụ thể của Sở Tài chính để các đơn vị có cơ sở tổ chức thực hiện.

Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn về việc phân cấp trong việc quản lý, sử dụng tài sản công đối với hoạt động cho thuê làm căng tin, bãi giữ xe, hoạt động thể dục thể thao… Ví dụ phân cấp cho thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo theo quy định của Luật đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan (không phải lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết).

Đối với UBND TP, Sở GD-ĐT TP đề xuất chấp thuận chủ trương cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành GD-ĐT (bao gồm các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT và các cơ sở giáo dục công lập khác trên địa bàn TP) tiếp tục được duy trì giữ xe, căng tin, hồ bơi, nhà thi đấu, sân thể thao, phòng học phục vụ cho nhu cầu học tập và rèn luyện của giáo viên, học sinh trong và ngoài giờ học từ năm học 2024-2025 nhằm tránh lãng phí cơ sở vật chất hiện có, đồng thời có kinh phí bảo dưỡng, duy tu thường xuyên cơ sở vật chất của trường. Tuy nhiên các cơ sở giáo dục cần thực hiện đấu giá công khai, minh bạch, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm và thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành.

Các hoạt động căng tin, bãi giữ xe, nhà thi đấu… là các hoạt động phụ trợ thiết yếu phục vụ trực tiếp cho hoạt động của nhà trường và nhu cầu của học sinh. Vì vậy, Sở đề xuất UBND TP nghiên cứu, chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu việc miễn tiền thuê đất đối với việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên kết tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập.

Sở cũng đề xuất sớm triển khai đề án “Thí điểm ủy quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập” do UBND quận Gò Vấp thực hiện.

Trước đó, trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 151/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, hàng loạt cơ sở giáo dục công lập gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nhiều địa phương tại TP phải ra thông báo dừng hoạt động bãi giữ xe, căng tin, bếp ăn... trong các trường học. Nếu không được tháo gỡ sẽ gây nhiều khó khăn cho phụ huynh, học sinh, lãng phí tài sản công... khi năm học mới đã cận kề.