Thời sự

TP HCM hiện có 10.627 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm

Anh Vũ

(NLĐO) - Trong đó, số nhân viên có nghi vấn hoạt động khiêu dâm, kích dục là 4.495 người.

Chiều 26-9, UBND TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy chủ trì hội nghị.

TP HCM hiện có 10.627 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

4.495 người nghi vấn hoạt động khiêu dâm, kích dục

Theo báo cáo, TP HCM (mới) hiện có 10.627 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, tăng 6.567 cơ sở so với trước khi hợp nhất. Trong đó, số nhân viên có nghi vấn hoạt động khiêu dâm, kích dục là 4.495 người.

Công tác đấu tranh phòng, chống mại dâm ở TP HCM đã có nhiều chuyển biến tích cực, một số đường dây tổ chức, môi giới, chứa mại dâm đã bị Công an TP HCM tập trung triệt phá.

Đến nay, lực lượng chức năng thực hiện 28.571 lượt kiểm tra, phát hiện 7.045 cơ sở vi phạm; xử phạt hành chính 4.908 lượt cơ sở với tổng số tiền hơn 67 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tổ chức 2.436 đợt truy quét mại dâm nơi công cộng, triệt phá 522 vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ. trong đó phát hiện 2.256 người vi phạm, bao gồm 836 người mua dâm, 897 người bán dâm và 523 chủ chứa, môi giới mại dâm.

Giai đoạn 2021-2025, tòa án nhân dân hai cấp của thành phố đã thụ lý 372 vụ/763 bị cáo, giải quyết 348 vụ/698 bị cáo liên quan đến tội phạm mại dâm. Tỉ lệ giải quyết các vụ án hình sự liên quan đến tội phạm mại dâm có năm đạt 100% các vụ án được thụ lý.

MC Cao Vy... bán dâm

Báo cáo của Công an TP HCM cho biết hoạt động mại dâm hiện rất đa dạng, tập trung ở các tụ điểm như biệt thự, căn hộ cao cấp, mại dâm theo tour du lịch.

Đáng nói, các đường dây mại dâm hoạt động chuyên nghiệp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, có một số người mẫu, diễn viên, sinh viên, MC,... tham gia.

Công an TP HCM nêu một vụ bán dâm điển hình. Theo đó, tháng 11-2021, Vũ Nguyễn Nhật Vy (lúc đó 21 tuổi) đã tạo các tài khoản mạng xã hội và các nhóm kín trên ứng dụng Zalo, Telegram để chọn và cung cấp gái bán dâm dưới hình thức sugar baby - sugar dady. Giá mua dâm từ 3-25 triệu đồng/lần, qua đêm là từ 6-50 triệu đồng...

Ngày 15-4-2022, Công an TP HCM đã kiểm tra hành chính 3 khách sạn và phát hiện 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, trong đó có phụ nữ bán dâm là MC Cao Vy. Công an TP HCM sau đó khởi tố Vũ Nguyễn Nhật Vy về hành vi môi giới mại dâm và xử phạt hành chính 6 người về hành vi mua bán dâm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa giảm hại; nâng cao trách nhiệm quản lý địa bàn, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; nhân rộng mô hình hỗ trợ người bán dâm hòa nhập cộng đồng;...

Bên cạnh đó, bà Trần Thị Diệu Thúy đề nghị nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống mại dâm. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc để phát sinh tệ mại dâm kéo dài trên địa bàn quản lý mà không có biện pháp xử lý dứt điểm, đặc biệt là mại dâm nơi công cộng, tại các địa bàn giáp ranh.

"Công tác phòng, chống mại dâm là nhiệm vụ lâu dài, phức tạp, đòi hỏi sự kiên trì, quyết liệt, đồng bộ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của toàn xã hội. Đây không chỉ là việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội, mà còn là bảo vệ phẩm giá con người, thuần phong mỹ tục và hình ảnh của TP HCM một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình" - Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh.

TP HCM hiện có 10.627 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy trao bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cũng tại hội nghị, UBND TP HCM đã tặng bằng khen cho 29 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mại dâm.

    Thông báo