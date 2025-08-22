TP HCM: Trường học phải minh bạch về sĩ số học sinh, các khoản thu chi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TP HCM: Trường học phải minh bạch về sĩ số học sinh, các khoản thu chi

Đặng Trinh

(NLĐO)- Các trường phải riển khai thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý thu chi tài chính, công khai các khoản thu chi ngay từ đầu năm học

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM trước thềm năm học mới 2025-2026. 

Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu lãnh đạo các đơn vị giáo dục chỉ đạo ổn định nền nếp học tập ngay sau lễ khai giảng, tổ chức các hoạt động đầu năm học phù hợp với lứa tuổi và điều kiện thực tế của trường. Trong đó, chú trọng xây dựng văn hóa học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học. Nhà trường cần tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận, hỗ trợ ngành GD-ĐT TP HCM hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Bên cạnh đó, rà soát, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học theo yêu cầu của Chương trình Gíáo dục phổ thông 2018; bảo đảm khuôn viên, cảnh quan, môi trường giáo dục "xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện"; quan tâm đến nhà vệ sinh và việc phòng ngừa tai nạn thương tích, bạo lực học đường.

TP HCM: Từ đầu năm học, các trường phải công khai các khoản thu, chi - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT yêu cầu lãnh đạo các đơn vị giáo dục chỉ đạo ổn định nền nếp học tập ngay sau lễ khai giảng

Trường học cần tổ chức truyền thông rộng rãi, minh bạch về sĩ số học sinh/lớp học, thời lượng học tập, kế hoạch năm học và chương trình giáo dục; tuyên truyền, phổ biến điều lệ, quy định về kiểm tra, đánh giá.

Bên cạnh đó, rà soát, hoàn thiện quy chế, quy định, nội quy học sinh và các thông tin được công khai trên cổng thông tin điện tử của nhà trường; cập nhật các quy định mới nhất về việc phòng chống dịch bệnh. 

Đối với việc quản lý tài chính và cơ sở vật chất, triển khai thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý thu chi tài chính, công khai các khoản thu chi ngay từ đầu năm học.

Các trường cần hỗ trợ đối tượng học sinh hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa. Nghiêm cấm ép buộc học sinh may, mua đồng phục; trường chỉ quy định mẫu trang phục để gia đình học sinh có thể tự trang bị, mua sắm, tránh lãng phí.

Trường học xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường đồng thời với việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển giáo dục đã đề ra của đơn vị; thực hiện các hoạt động bảo đảm chất lượng, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Ngoài ra, thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình trong quản lý các hoạt động giáo dục; phối hợp với gia đình học sinh, các tổ chức và cá nhân để xây dựng và triển khai các hoạt động giáo dục một cách tự nguyện, đồng thuận...

Tin liên quan

Chỉ đạo "nóng" của Sở GD-ĐT TP HCM về lễ khai giảng

Chỉ đạo "nóng" của Sở GD-ĐT TP HCM về lễ khai giảng

(NLĐO)- Lễ khai giảng được tổ chức cùng thời điểm từ 8 giờ đến 9 giờ 30 ngày 5-9 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP, không điều động học sinh trước 7 giờ

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM nói về việc tuyển dụng, điều động giáo viên năm học mới

(NLĐO)- Việc điều động giáo viên theo Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 nên hiện chưa áp dụng được mà chỉ thực hiện vận động, thuyên chuyển...

Giải quyết nhiều tồn đọng trước thềm năm học mới

Lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo TP đã có nhiều chỉ đạo gấp rút giải quyết các vấn đề tồn đọng để bước vào năm học mới

giám đốc sở lễ khai giảng hoàn thành nhiệm vụ cơ sở vật chất tai nạn thương tích bạo lực học đường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo