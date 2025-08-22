TP HCM: Trường học phải minh bạch về sĩ số học sinh, các khoản thu chi

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM trước thềm năm học mới 2025-2026.

Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu lãnh đạo các đơn vị giáo dục chỉ đạo ổn định nền nếp học tập ngay sau lễ khai giảng, tổ chức các hoạt động đầu năm học phù hợp với lứa tuổi và điều kiện thực tế của trường. Trong đó, chú trọng xây dựng văn hóa học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học. Nhà trường cần tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận, hỗ trợ ngành GD-ĐT TP HCM hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Bên cạnh đó, rà soát, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học theo yêu cầu của Chương trình Gíáo dục phổ thông 2018; bảo đảm khuôn viên, cảnh quan, môi trường giáo dục "xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện"; quan tâm đến nhà vệ sinh và việc phòng ngừa tai nạn thương tích, bạo lực học đường.

Trường học cần tổ chức truyền thông rộng rãi, minh bạch về sĩ số học sinh/lớp học, thời lượng học tập, kế hoạch năm học và chương trình giáo dục; tuyên truyền, phổ biến điều lệ, quy định về kiểm tra, đánh giá.

Bên cạnh đó, rà soát, hoàn thiện quy chế, quy định, nội quy học sinh và các thông tin được công khai trên cổng thông tin điện tử của nhà trường; cập nhật các quy định mới nhất về việc phòng chống dịch bệnh.

Đối với việc quản lý tài chính và cơ sở vật chất, triển khai thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý thu chi tài chính, công khai các khoản thu chi ngay từ đầu năm học.

Các trường cần hỗ trợ đối tượng học sinh hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa. Nghiêm cấm ép buộc học sinh may, mua đồng phục; trường chỉ quy định mẫu trang phục để gia đình học sinh có thể tự trang bị, mua sắm, tránh lãng phí.

Trường học xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường đồng thời với việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển giáo dục đã đề ra của đơn vị; thực hiện các hoạt động bảo đảm chất lượng, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Ngoài ra, thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình trong quản lý các hoạt động giáo dục; phối hợp với gia đình học sinh, các tổ chức và cá nhân để xây dựng và triển khai các hoạt động giáo dục một cách tự nguyện, đồng thuận...