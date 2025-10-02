HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

TP HCM hướng dẫn chi tiết tổ chức hội nghị đại biểu Công đoàn phường, xã, đặc khu

T.Nga

LĐLĐ TP HCM vừa ban hành và triển khai Hướng dẫn 47/HD-LĐLĐ năm 2025 về hướng dẫn hội nghị đại biểu Công đoàn phường, xã, đặc khu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, mục đích của hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động từ ngày thành lập cho đến nay, đồng thời đề ra chương trình hành động, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn.

TP HCM hướng dẫn chi tiết tổ chức hội nghị đại biểu Công đoàn phường, xã, đặc khu - Ảnh 1.

Việc tổ chức hội nghị đại biểu Công đoàn phường, xã, đặc khu cần bảo đảm các nội dung theo hướng dẫn. (Ảnh chỉ có tính minh họa). Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Do đó, nội dung hội nghị phải tập trung thảo luận, quyết định các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030; góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn TP HCM; tổng hợp kiến nghị của đoàn viên - lao động liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động và hoạt động Công đoàn; tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, các chức danh chủ chốt và quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội Công đoàn TP HCM.

Để việc tổ chức thuận lợi, LĐLĐ thành phố đã hướng dẫn cụ thể công tác chuẩn bị trước hội nghị (tài liệu, văn kiện, công tác hậu cần) và các bước tiến hành hội nghị, phân công thực hiện đối với các bộ phận thuộc cơ quan LĐLĐ thành phố và Công đoàn phường, xã, đặc khu…


