AI 365

TP HCM hướng tới siêu đô thị số, đẩy mạnh hợp tác với châu Âu

Lê Tỉnh

(NLĐO)- TP HCM mong muốn hợp tác với ngân hàng, các định chế tài chính của EU để thu hút nguồn vốn chất lượng cao, đầu tư vào hạ tầng số, công nghệ cao...

Ngày 21-10, Diễn đàn quốc tế "Mở rộng đầu tư số: Kết nối ưu thế công nghệ châu Âu với tương lai số hóa của Việt Nam" đã diễn ra tại TP HCM.

Sự kiện do D4D Hub, Phái đoàn EU tại Việt Nam, AVSE Global và EuroCham Vietnam đồng tổ chức, phối hợp cùng Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam (VINASA).

Tại diễn đàn, ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết Việt Nam xác định chuyển đổi số là động lực trung tâm của phát triển kinh tế – xã hội, với ba trụ cột chính: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, lấy dữ liệu, công nghệ và con người làm nền tảng.

TP HCM hướng tới siêu đô thị số, đẩy mạnh hợp tác với châu Âu - Ảnh 1.

Ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại diễn đàn

Việt Nam đã ban hành Danh mục 11 công nghệ chiến lược quốc gia, trong đó nổi bật là AI, chuỗi khối (blockchain), điện toán lượng tử, công nghệ 5G/6G, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, và công nghệ an toàn – an ninh mạng. Đây sẽ là những lĩnh vực ưu tiên đầu tư, hợp tác quốc tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong những năm tới.

"Việt Nam đang hướng tới phát triển AI có trách nhiệm, dựa trên dữ liệu tin cậy, an toàn và phục vụ lợi ích công cộng. Trong tiến trình này, Liên minh châu Âu (EU) là đối tác quan trọng và tin cậy" – ông Bùi Thế Duy nói.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết TP xác định việc tăng cường hợp tác với Liên minh châu Âu trong lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Năm 2025 được xem là bước ngoặt quan trọng khi TP HCM sáp nhập với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, hình thành siêu đô thị rộng hơn 6.770 km², dân số hơn 14 triệu người, GRDP ước đạt 123 tỉ USD, chiếm khoảng 23% GRDP cả nước.

TP HCM hướng tới siêu đô thị số, đẩy mạnh hợp tác với châu Âu - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu

Với quy mô mới, TP HCM xem chuyển đổi số toàn diện là con đường tất yếu để phát triển bền vững, tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng hạ tầng số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số gắn với chuyển đổi xanh.

Thành phố mong muốn hợp tác với Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và các định chế tài chính của EU để thu hút nguồn vốn chất lượng cao, đầu tư vào hạ tầng số, công nghệ cao, bán dẫn và năng lượng xanh.

"TP sẽ tăng cường hợp tác nghiên cứu – phát triển, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực, đồng thời học hỏi kinh nghiệm EU trong sandbox, dữ liệu mở và tài chính số"- ông Nguyễn Lộc Hà chia sẻ.

Tin liên quan

Đưa TP HCM thành đô thị công nghệ cao

Đưa TP HCM thành đô thị công nghệ cao

Không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất nước, TP HCM còn dần khẳng định vị thế là đô thị đi đầu trong đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ

Động lực tăng trưởng mới của TP HCM (*): "Thủ phủ" công nghệ, tài chính

Loạt kế hoạch mới đang được triển khai giúp TP HCM có cơ hội trở thành trung tâm công nghệ, tài chính khu vực

Máy tính lượng tử: Cơ hội công nghệ hay mối đe dọa bảo mật cho APAC?

(NLĐO) - Máy tính lượng tử mở ra cơ hội công nghệ nhưng cũng đe dọa an ninh mạng toàn cầu

