Đưa TP HCM thành đô thị công nghệ cao

Trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức Triển lãm KH-CN tại Học viện Cán bộ TP HCM. Triển lãm quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm và giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, diễn ra đến hết ngày 15-10.

Nhiều giải pháp tiên tiến

Theo ghi nhận của phóng viên, không khí tại triển lãm diễn ra sôi nổi, với sự góp mặt của nhiều tập đoàn và doanh nghiệp (DN) hàng đầu, mang đến các giải pháp công nghệ tiên tiến, hướng tới xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh và hiện đại.

Ở khu vực triển lãm sản phẩm công nghệ thông tin, điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI) và internet vạn vật (IoT), các DN lớn như Viettel, CMC, QTSC hay MobiFone giới thiệu loạt sản phẩm phục vụ chuyển đổi số đô thị, từ nền tảng quản trị thông minh, giải pháp an ninh mạng, hệ sinh thái AI cho đến robot hành chính và hệ thống camera Edge AI. Không dừng ở các tiện ích quản lý đô thị, công nghệ còn mở rộng sang lĩnh vực y tế, giáo dục và tài chính - những yếu tố gắn liền với đời sống người dân.

Khu trưng bày y tế thông minh thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều đại biểu với sự xuất hiện của robot phẫu thuật da Vinci Xi và Modus V Synaptive ứng dụng AI, cùng nhiều thiết bị chăm sóc sức khỏe tích hợp IoT.

Một điểm nhấn khác là gian hàng của CT Group với màn trình diễn UAV thế hệ mới. Bên cạnh đó, mô hình robot chữa cháy có khả năng di chuyển trong các con hẻm nhỏ, hỗ trợ lực lượng phòng cháy chữa cháy, cho thấy ứng dụng công nghệ phục vụ cộng đồng ngày càng thiết thực. Các robot tương tác với khách tham quan cũng tạo nên trải nghiệm sống động.

Robot hình người của Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ và Truyền thông Âu Lạc (Alta Media) gây chú ý tại triển lãm. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tại triển lãm, PGS-TS Lê Quốc Cường, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM (SHTP), cho hay gian hàng của SHTP giới thiệu hệ sinh thái công nghệ chiến lược đa dạng với 25 sản phẩm tiêu biểu thuộc 5 nhóm công nghệ chiến lược, gồm: bán dẫn, công nghệ sinh học tiên tiến, hàng không - vũ trụ (UAV), robot - tự động hóa, và năng lượng - vật liệu mới. Trong đó, ở lĩnh vực bán dẫn, nổi bật là 3 sản phẩm "make in Vietnam" ứng dụng công nghệ MEMS (hệ thống vi cơ điện tử) hiện đại, như chip cảm biến dòng điện, chip cảm biến áp suất, chip cảm biến sinh học..., mở ra triển vọng lớn cho y sinh học, chẩn đoán nhanh và y tế, kinh tế...

"SHTP đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm công nghệ chiến lược của thành phố, hướng tới khu đô thị KH-CN sáng tạo, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và trung hòa carbon vào năm 2050" - đại diện SHTP tự tin.

Ở mảng tài chính công nghệ, MoMo tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong. Ông Nguyễn Bá Diệp, người đồng sáng lập MoMo, thông tin nền tảng này hiện phục vụ hơn 30 triệu người dùng cùng gần 500.000 DN và tiểu thương. Hưởng ứng chủ trương về chuyển đổi số quốc gia, cũng như các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, MoMo đang xây dựng hệ sinh thái tài chính số và chuyển đổi số dịch vụ tài chính toàn diện để phục vụ cả người dân lẫn DN dựa trên dữ liệu minh bạch, kết nối tin cậy và nền tảng công nghệ tự chủ tích hợp AI.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm giới thiệu các sản phẩm công nghệ được KDI Education tại triển lãm. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

"MoMo đang xây dựng bộ giải pháp hỗ trợ DN nhỏ và hộ kinh doanh chuyển đổi số, tăng trưởng bền vững trong nền kinh tế số, như iPOS.vn. Đây là giải pháp quản lý toàn diện cho ngành ăn uống (F&B), từ quy trình vận hành, kho hàng, hóa đơn đến kết nối bán hàng đa kênh" - ông Diệp cho hay.

Doanh nghiệp đồng hành với TP HCM

Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ và Truyền thông Âu Lạc (Alta Media) cũng gây chú ý tại triển lãm khi mang đến loạt robot hình người thông minh.

Ông Nguyễn Thành Công, đại diện gian hàng Alta Media, cho biết việc công ty trưng bày các sản phẩm công nghệ tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I không chỉ nhằm giới thiệu năng lực sáng tạo của DN Việt Nam mà còn thể hiện tinh thần đồng hành với thành phố trong hành trình chuyển đổi số, hướng đến xây dựng đô thị hiện đại, thông minh và văn minh.

"Chúng tôi mong muốn góp phần nhỏ vào nỗ lực chung của thành phố, nơi công nghệ được ứng dụng để phục vụ con người, nâng cao chất lượng sống và thể hiện diện mạo của một TP HCM năng động, tiên phong trong đổi mới sáng tạo" - ông Công bày tỏ.

Tập đoàn công nghệ CMC Corporation giới thiệu trạm sạc hybrid tại triển lãm. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ông Minh Khôi, đại diện Health Care Center (HCC), giới thiệu hệ thống chăm sóc sức khỏe thông minh, gồm robot đo sức khỏe, HCC App ứng dụng AI và công nghệ ánh sáng xuyên da để theo dõi các chỉ số sinh học, cảnh báo sớm nguy cơ bệnh. "Mô hình "y học chủ động" mà HCC đang phát triển sẽ giúp người dân quản lý sức khỏe định kỳ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sống tại TP HCM" - ông tiết lộ.

Các DN tham gia triển lãm bày tỏ kỳ vọng TP HCM sẽ tiếp tục là trung tâm dẫn dắt đổi mới sáng tạo của cả nước, nơi công nghệ được ứng dụng sâu rộng trong đời sống và quản lý đô thị.

Theo TS Phạm Nguyễn Anh Huy, giảng viên cấp cao ngành tài chính tại ĐH RMIT Việt Nam, việc mở rộng tài chính toàn diện đã đạt được những bước tiến lớn tại Việt Nam trong thập kỷ qua. Số liệu chính thức cũng cho thấy từ năm 2020 đến nay, giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng hơn 34%, trong đó nhiều khu vực công đã thanh toán hoàn toàn không dùng tiền mặt. Các thành tựu trong lĩnh vực Fintech đã góp phần đáng kể vào việc cải thiện khả năng tiếp cận tài chính ở Việt Nam.

"Thành công của ngân hàng di động, thanh toán bằng mã QR và ví điện tử là những bước tiến thực sự đáng chú ý" - TS Anh Huy nhìn nhận.

Theo Bộ KH-CN, TP HCM xếp thứ 2 cả nước về Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII). Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP HCM được công nhận ở vị trí thứ 5 Đông Nam Á và thứ 110 toàn cầu. Giai đoạn 2025-2030, TP HCM đặt mục tiêu chiến lược trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, với nền kinh tế số chiếm 30%-40% GRDP và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp 60% vào tăng trưởng.



