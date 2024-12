TP HCM: Kẻ đâm tử vong cảnh sát hình sự tiếp tục gây tranh cãi tại toà

Ngày 9-12, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Đoan (SN 1986; quê Bình Dương) về tội "Giết người".



Mâu thuẫn khi tham gia giao thông

Nội dung cáo trạng xác định, vào tối 6-1-2023, Đoan được bạn rủ đến quán bia trên đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình (TP HCM). Trước khi đi, Đoan lấy 2 con dao Thái Lan dắt vào hai bên hông của mình rồi điều khiển xe máy đến chỗ hẹn.

Đoan và anh T. - bạn Đoan, ngồi uống bia đến 23 giờ cùng ngày thì cả hai rủ nhau đến quán bia khác để uống tiếp.

Vào khoảng 00 giờ 5 phút ngày 7-1-2023, tại vòng xoay Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định (quận Gò Vấp, TP HCM), Đoan và anh T. bị anh L.T.D - cảnh sát hình sự Công an quận 10, phát hiện chạy xe lạng lách. Anh D. chặn lại, tự giới thiệu là cảnh sát và yêu cầu cả hai về Công an phường làm việc, dẫn đến cãi vã.

Trong lúc xô xát, Đoan rút dao đâm anh D. khoảng 5 nhát. Dù anh T. cố ngăn, Đoan vẫn tấn công đến khi anh D. gục xuống. Khi Đoan định bỏ đi, anh D. dùng dùi ba khúc phản kháng nhưng bị Đoan tước vũ khí, đâm liên tục nhiều nhát vào ngực khiến anh tử vong.

Đoan tiếp tục tấn công anh V.T.P - người đi đường can thiệp, gây thương tích 2%. Người dân đã khống chế và giao Đoan cùng tang vật cho công an. Anh D. tử vong tại bệnh viện, anh P. bị thương nhẹ.

Tranh cãi dữ dội

Do đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình nên theo quy định của pháp luật, HĐXX đã chỉ định luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Văn Đoan. Tuy nhiên, bị cáo từ chối sự hỗ trợ này, khẳng định muốn tự bào chữa.

Tại phiên tòa, bị cáo Đoan tiếp tục gây phẫn nộ với những lời khai mâu thuẫn so với lời khai trước đó tại cơ quan điều tra. Mặc dù thừa nhận có xảy ra xô xát, có đâm nạn nhân nhưng bị cáo không chấp nhận cáo buộc rằng bị cáo đã gây ra cái chết của anh D.

Bị cáo khai: "Bị cáo không được nhận diện tử thi nạn nhân nên không biết có phải là người bị đâm hôm xảy ra xô xát hay không".

Bị cáo Phạm Văn Đoan

Ngoài ra, bị cáo còn cho rằng cơ quan điều tra "có phần chủ quan" khi mô tả chi tiết sự việc, đồng thời cáo buộc cơ quan này thu giữ điện thoại của bị cáo trái phép (khoảng 2 triệu đồng).

Cũng tại tòa, hai người đi đường là những người đã trình báo công an về vụ xô xát xảy ra vào khuya 7-1-2023, đã tham dự phiên toà và đưa ra lời khai của họ như nội dung cáo trạng thể hiện.

Tuy nhiên, bị cáo Đoan phủ nhận lời khai của các nhân chứng và yêu cầu được trực tiếp thẩm vấn họ. HĐXX bác bỏ yêu cầu, giải thích rằng bị cáo chỉ có quyền đề nghị HĐXX đặt câu hỏi, chứ không được tự ý thẩm vấn.

CLIP: Kẻ đâm tử vong cảnh sát hình sự tiếp tục gây tranh cãi tại toà

Trong phần tranh luận, bị cáo nhiều lần chen ngang lời của đại diện VKSND TP HCM, khiến chủ tọa phải nhắc nhở về việc tuân thủ quy định tòa án. VKSND khẳng định: "Lời khai của bị cáo là quyền của bị cáo, không buộc bị cáo phải nhận tội. Song, lời khai của người làm chứng hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra. Có đủ cơ sở để kết luận bị cáo chính là người gây ra cái chết của anh D."

VKSND còn công bố một đoạn lời khai của Đoan tại cơ quan điều tra, trong đó bị cáo thừa nhận hành vi gây án. Tuy nhiên, tại tòa, Đoan tiếp tục tranh cãi: "Tôi rất tôn trọng VKS nhưng tôi thấy có nhiều vấn đề. Tôi yêu cầu được hỏi người làm chứng và cần camera an ninh làm bằng chứng".

Bị cáo Đoan khẳng định không phải là người gây ra cái chết của anh L.T.D., do đó từ chối yêu cầu bồi thường thiệt hại mà đại diện gia đình nạn nhân đưa ra. Bị cáo cho rằng mình không phải chịu trách nhiệm đối với các tổn thất mà phía bị hại yêu cầu.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Đoan nói: "Bị cáo luôn có niềm tin vào pháp luật sẽ bảo vệ người yếu thế. Bị cáo mong HĐXX xem xét kỹ lưỡng những tình tiết đã trình bày để đưa ra mức án công bằng, xử đúng người, đúng tội".

Hung hãn, coi thường hậu quả

Tại phần tuyên án, HĐXX đánh giá bị cáo không thành khẩn khai báo, không có ý định thực hiện bồi thường cho những thiệt hại đã gây ra. Trong suốt quá trình phạm tội, bị cáo tấn công nhiều người một cách quyết liệt, hành vi của bị cáo thể hiện rõ tính hung hãn, coi thường hậu quả. Bị cáo luôn mang theo hung khí bên người, sẵn sàng sử dụng để gây thương tích cho nạn nhân mà không chút do dự.

Nhân thân của bị cáo xấu (tháng 10-2007 bị Toà án khu vực 2 – Quân khu 7, Toàn án Quân sự xử phạt 4 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" nhưng không hề nhận thức được sai lầm và không coi đó là bài học để tu dưỡng bản thân. Tại tòa, bị cáo tiếp tục né tránh, không nhận trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình. Nạn nhân thứ 2 là anh P. không chết nằm ngoài mong muốn của bị cáo.

HĐXX cho rằng cần phải loại bỏ bị cáo vĩnh viễn khỏi xã hội để đảm bảo an toàn cho cộng đồng và tạo ra một hình phạt đủ sức răn đe đối với những hành vi vi phạm pháp luật tương tự. Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt tử hình Phạm Văn Đoan về tội "Giết người".

Về vấn đề dân sự, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho đại diện hợp pháp của anh D. hơn 400 triệu đồng và buộc cấp dưỡng cho con của nạn nhân đến năm 18 tuổi (thời điểm xảy ra vụ án, con nạn nhân được 12 ngày tuổi).