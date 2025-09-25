HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM khẩn trương sửa chữa trường học xuống cấp

Huyền Trân

(NLĐO) - Sau khi sắp xếp địa giới hành chính, Thành phố đã thực hiện rà soát và ghi nhận sự chênh lệch đáng kể về điều kiện cơ sở vật chất giữa các khu vực

Chiều 25-9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ, Sở Văn hoá và Thể thao TP HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Giải đáp vấn đề cơ sở vật chất tại nhiều trường học ở TP HCM xuống cấp, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết, trong năm học 2025-2026, TP HCM tiếp tục đảm bảo 100% chỗ học cho con em người dân sinh sống trên địa bàn. Tuy nhiên, sau khi sắp xếp địa giới hành chính, Thành phố đã thực hiện rà soát và ghi nhận sự chênh lệch đáng kể về điều kiện cơ sở vật chất giữa các khu vực. Nhiều trường học đã được đầu tư từ lâu, hiện nay đang xuống cấp, cần được duy tu, sửa chữa hoặc xây dựng thay thế để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó còn một số ít trường học chưa đạt chuẩn về cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. "Các khó khăn chủ yếu tập trung tại các khu vực đông dân cư, giáp ranh hoặc có tốc độ đô thị hóa nhanh, nơi đang đối mặt với tình trạng quá tải học sinh" - ông Minh chia sẻ.

Ông Minh thông tin thêm, các hạng mục còn thiếu hoặc xuống cấp gồm: Phòng học chưa đủ để tổ chức học 2 buổi/ngày; Phòng chức năng, thư viện, phòng chuyên môn chưa đạt chuẩn hoặc đang trong quá trình hoàn thiện; Trang thiết bị, bàn ghế và hạ tầng phụ trợ tại một số ít trường còn thiếu hoặc hư hỏng, nhưng đã được nhà trường chủ động sửa chữa, cơ bản đảm bảo cho năm học mới.

TP HCM khẩn trương sửa chữa trường học xuống cấp- Ảnh 1.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM phát biểu tại buổi họp báo.

Trước tình hình đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đang phối hợp với các địa phương triển khai kế hoạch đầu tư, phát triển mạng lưới trường học mới, từng bước cân bằng hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo dục và nhu cầu học tập ngày càng tăng của người dân.

Với thực tế trên, Chủ tịch UBND TP HCM cũng đã có công văn chỉ đạo (ngày 22-9) về việc tổng rà soát cơ sở vật chất. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đã đề nghị các địa phương khẩn trương phân loại mức độ hư hỏng đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch Thành phố về việc chủ động bố trí, tạm ứng kinh phí từ ngân sách địa phương để sửa chữa ngay các hạng mục có nguy cơ mất an toàn.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố phương án xử lý tổng thể, bao gồm cả sửa chữa cấp bách và kế hoạch đầu tư xây mới tại các khu vực có tốc độ dân số tăng nhanh, nhằm đảm bảo ổn định quy mô trường lớp và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

sở giáo dục TP HCM kinh tế - xã hội xuống cấp trường học sửa chữa khẩn trương chênh lệch cơ sở vật chất
