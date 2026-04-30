TP HCM khởi công những công trình vì nhân dân

Ngày 29-4, TP HCM đồng loạt khởi công 4 dự án trọng điểm và trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026). Lễ khởi công được tổ chức theo hình thức cầu trực tuyến. Điểm cầu chính tại khu vực giao đường Nguyễn Cơ Thạch và Mai Chí Thọ, phường An Khánh. Các điểm cầu còn lại tổ chức tại khuôn viên Bến Nhà Rồng, phường Xóm Chiếu và xã Xuân Thới Sơn.

Định hình một siêu đô thị

Dự tại điểm cầu chính có Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM. Tại đây, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, TP HCM, sở, ban, ngành, chủ đầu tư đã nhấn nút, thực hiện nghi thức khởi công dự án Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính TP HCM; dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm.

Phát biểu tại lễ khởi công, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết cách đây 2 ngày, tại buổi làm việc với Đảng bộ và chính quyền thành phố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh một yêu cầu rất cao: "TP HCM phải đi đầu, biến nghị quyết chiến lược thành thực tiễn", với phương châm "Nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì nhân dân". "Thành phố nhận thức sâu sắc rằng đây không chỉ là một mệnh lệnh hành động, mà là niềm tin, sự gửi gắm và kỳ vọng đối với thành phố" - Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định. Theo người đứng đầu chính quyền thành phố, những dự án được khởi công và triển khai hôm nay sẽ góp phần định hình một siêu đô thị mang tầm vóc khu vực và quốc tế; sẽ tạo lập một không gian quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân tốt hơn; một hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn dắt; một thiết chế văn hóa kết hợp hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa.

Nhấn mạnh đây chỉ mới là bước khởi đầu, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các tập đoàn, nhà đầu tư và các đối tác tổ chức triển khai các dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, để mỗi công trình thực sự trở thành một hình mẫu, biểu tượng của thành phố. Các sở, ngành, địa phương phải thay đổi mạnh mẽ tư duy và cách làm; chủ động hơn, quyết liệt hơn, đồng hành thực chất hơn với nhà đầu tư; không để tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung. Chủ tịch UBND TP HCM cam kết đồng hành xuyên suốt, tháo gỡ đến cùng các khó khăn, vướng mắc; kiên quyết cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; không để bất kỳ rào cản nào làm chậm lại nhịp phát triển. Năm dự án này không chỉ là những công trình đơn lẻ mà cho thấy khá rõ tư duy phát triển và cách hành động của TP HCM trong giai đoạn mới.

Dự án Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính TP HCM do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn, thuộc Tập đoàn Sun Group, làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư gần 30.000 tỉ đồng; phục vụ 6.000 - 8.000 người làm việc; được định hướng hình thành tổ hợp trung tâm hành chính - chính trị mới hiện đại, tập trung, đáp ứng yêu cầu bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan quản lý nhà nước. Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 thành phố, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, thuộc Tập đoàn THACO, làm chủ đầu tư. Dự án được xem là mắt xích quan trọng trong mạng lưới đường sắt đô thị, kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành trong tương lai. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 46.300 tỉ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Với chiều dài 6 km và 6 nhà ga, điểm khởi đầu của dự án là ga ngầm Bến Thành, nơi tuyến metro số 2 sẽ kết nối với tuyến metro số 1 và các tuyến metro khác trong tương lai, hình thành một trung tâm trung chuyển lớn nhất của mạng lưới đường sắt đô thị TP HCM. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thiện và đưa vào vận hành từ quý III/2030, tạo tiền đề cho việc hình thành các khu thương mại, dịch vụ cao cấp xung quanh 6 nhà ga mới.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, TP HCM thực hiện nghi thức khởi công dự án Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính TP HCM; dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nơi hội tụ của tri thức, nhân lực chất lượng cao

Cùng ngày, tại xã Xuân Thới Sơn, Tập đoàn Vingroup đã khởi công dự án khu đô thị Đại học Quốc tế. Tham dự lễ khởi công có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM; ông Trần Văn Bảy - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM...

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Văn Bảy cho biết dự án là minh chứng sống động cho việc hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Dự án không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân mà còn mở ra không gian phát triển mới, tăng cường liên kết vùng, khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh của TP HCM trong khu vực và quốc tế. "TP HCM xác định khoa học - công nghệ là động lực tăng trưởng có tính quyết định. Thành phố đã ban hành kế hoạch hành động với những mục tiêu đột phá như: phấn đấu tỉ trọng đóng góp của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt khoảng 18% trong năm 2026, phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp…" - ông Bảy nhấn mạnh. Đặc biệt, TP HCM sẽ phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, nơi hội tụ của tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, cho biết dự án lấy con người làm trung tâm và tri thức làm động lực. "Đây sẽ là địa điểm hội tụ của các doanh nghiệp công nghệ, các tổ chức giáo dục hàng đầu. Bằng cách nuôi dưỡng nhân tài và thúc đẩy sáng tạo, dự án tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho nền kinh tế, trực tiếp đóng góp vào chiến lược phát triển bền vững của TP HCM" - ông Hiệp cho biết.

Dự án có quy mô khoảng 880 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 59.000 tỉ đồng. Trong đó, 150 ha dành riêng để xây dựng quần thể đại học, trung tâm đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao. Tiếp theo là hệ thống bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế, tổ hợp sân golf… Đặc biệt, 100 công viên sẽ phủ rộng toàn bộ dự án. Sau khi hoàn thiện, khu đô thị sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện khi liên thông trực tiếp với các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 22, đường Vành đai 3 và tuyến cao tốc TP HCM - Mộc Bài.

Sáng cùng ngày, tại Bến Nhà Rồng (phường Xóm Chiếu), diễn ra lễ khởi công Dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM. Dự lễ khởi công dự án có ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM. Dự án Cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM nhằm thể hiện sự biết ơn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Bác; bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật công trình Bảo tàng Hồ Chí Minh. Dự án góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch thành phố, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, gồm các hạng mục: tòa nhà Rồng, khu văn phòng, khu hội trường và công trình phụ trợ, căng-tin, khu neo tàu, công viên cảnh quan... Dự án do Tập đoàn Sun Group thực hiện, dự kiến được nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong dịp 2-9-2026.

Tại đây, UBND TP HCM kết hợp trao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cho liên danh các nhà đầu tư dự án gồm: Công ty Đầu tư Terminal Investment Limited, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty CP Cảng Sài Gòn. Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ nằm tại vị trí địa chiến lược trên tuyến hàng hải quốc tế, với công suất thiết kế lên đến 16,9 triệu TEU. Dự án là điểm mấu chốt giúp Việt Nam tiến sâu hơn vào lộ trình logistics quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thông xe tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu Chiều 29-4, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức lễ thông xe (đợt 1) cho hơn 37 km dự án thành phần 2 và 3 tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn qua Đồng Nai và TP HCM). Đoạn tuyến được đưa vào khai thác có điểm đầu tại Km 16+000, kết nối với điểm cuối dự án thành phần 1 thuộc nút giao với tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Điểm cuối tại Km 53+700, giao với Quốc lộ 56 và tuyến tránh Bà Rịa (TP HCM). Trong giai đoạn đầu, tuyến cao tốc được tổ chức khai thác tạm với tốc độ tối đa 80 km/giờ và tối thiểu 60 km/giờ. Phương tiện được phép lưu thông là các loại ô tô dưới 9 chỗ nhằm bảo đảm an toàn khi hạ tầng chưa hoàn thiện toàn bộ. Trong giai đoạn vận hành ban đầu, tuyến cao tốc này chưa tổ chức thu phí. Ng.Giang



