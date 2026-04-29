Thời sự

Thông tin nổi bật TPHCM ngày 29-4: đồng loạt khởi công nhiều "siêu" dự án; cửa ngõ phía Tây ùn ứ

Thiện An

(NLĐO) - Trong ngày 29-4, TPHCM tổ chức lễ khởi công các công trình quy mô lớn; Sở GD-ĐT công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10; cửa ngõ phía Tây TPHCM ùn ứ;...

Đồng loạt khởi công nhiều công trình quy mô lớn

Sáng 29-4, TPHCM tổ chức lễ khởi công các công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026).

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-dong-loat-khoi-cong-nhieu-cong-trinh-quy-mo-lon-196260429060739802.htm

Thông tin nổi bật TPHCM ngày 29-4: - Ảnh 1.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2 TPHCM, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và dự án thành phần 4 (Quảng trường trung tâm thành phố) thuộc Dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính của thành phố. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Loạt chương trình văn hóa - nghệ thuật đặc sắc dịp 30-4 tại TPHCM

TPHCM tổ chức loạt sự kiện văn hóa - nghệ thuật nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/infographic-loat-chuong-trinh-van-hoa-nghe-thuat-dac-sac-dip-30-4-tai-tphcm-196260428233927073.htm

Cửa ngõ phía Tây TPHCM ùn ứ, các xe di chuyển rất chậm

Chiều 29-4, dòng xe đi chậm tại cửa ngõ phía Tây TPHCM, trước kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 4 ngày. Lúc 15 giờ 30, hàng loạt container, xe tải, ô tô và xe máy đổ về Quốc lộ 1A (đường Lê Khả Phiêu) khiến giao thông ùn ứ khoảng 4 km.

Tại nút giao Bình Thuận, các xe di chuyển chậm lên cầu theo cả hai hướng.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/cua-ngo-phia-tay-tphcm-dang-un-u-cac-xe-di-chuyen-rat-cham-196260429161048292.htm

Thông tin nổi bật TPHCM ngày 29-4: - Ảnh 2.

Đông xe di chuyển trên cầu vượt nút giao Bình Thuận. Ảnh: ANH VŨ

Vũng Tàu mở lối xuyên núi Lớn

Ngày 29-4, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết địa phương đang triển khai phương án kết nối liên thông tuyến đường Vi Ba với hẻm 444 Trần Phú, từng bước hình thành tuyến đường thông suốt xuyên núi Lớn nhằm phục vụ người dân, du khách và công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/vung-tau-mo-loi-xuyen-nui-lon-ket-noi-cac-diem-du-lich-196260429152349203.htm

Thông tin nổi bật TPHCM ngày 29-4: - Ảnh 3.

Hình ảnh đoạn tuyến dự kiến mở liên thông để kết nối từ tuyến đường Vi Ba với hẻm 444 Trần Phú

Saigontourist Group nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 29-4, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã tổ chức sự kiện "Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước" và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/saigontourist-group-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-196260429142730574.htm

Thông tin nổi bật TPHCM ngày 29-4: - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất đến Saigontourist Group. Ảnh: KIM QUI

Công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT toàn TPHCM

Sở GD-ĐT TPHCM ngày 29- 4 đã chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT công lập trên địa bàn TP. Chỉ tiêu tuyển sinh là căn cứ quan trọng để đặt hoặc điều chỉnh nguyện vọng ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/nong-tphcm-cong-bo-chi-tieu-tuyen-sinh-lop-10-cac-truong-thpt-toan-thanh-196260427182242533.htm 

Báo in ngày 28-4: Quyết định cân não của lao động trẻ

Báo in ngày 28-4: Quyết định cân não của lao động trẻ

Với lao động trẻ, sinh con là quyết định cân não, bởi ở đó họ phải cân đo bằng những phép tính cụ thể

Những thông tin nổi bật tại TPHCM trong ngày 27-4

(NLĐO) - Chiều 27-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với lãnh đạo chủ chốt TPHCM; sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến thăm công nhân TPHCM

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 26-4: Biển Vũng Tàu tấp nập; chủ công ty Mai Xuân Thành bị bắt

(NLĐO) - Trong ngày 26-4, TPHCM long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Công an bắt vợ chồng chủ Công ty Nông sản Mai Xuân Thành; biển Vũng Tàu tấp nập người

