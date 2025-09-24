TP HCM không ngừng nỗ lực đi lên (*): Vượt qua mọi khó khăn

Vào 5 năm 8 tháng trước, ngày 23-1-2020, hai ca COVID-19 đầu tiên của Việt Nam được phát hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đánh dấu giai đoạn TP HCM cùng cả nước bước vào những ngày tháng cam go.

Bản lĩnh được chứng minh

Từ thời gian bùng phát dịch COVID-19, đường phố TP HCM dần vắng vẻ, lúc cao điểm chỉ có bóng dáng của lực lượng chức năng hối hả làm nhiệm vụ. Mọi hoạt động kinh tế - xã hội chịu tổn thất nặng.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, kinh tế thành phố tăng trưởng âm, nhiều ngành mũi nhọn đình trệ, hàng loạt doanh nghiệp đóng cửa, đời sống người dân xáo trộn lớn.

Song, cũng từ chính "khủng hoảng" ấy, bản lĩnh và sức sống của TP HCM được chứng minh. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", Thành ủy - UBND TP HCM huy động tổng lực chống dịch.

Đồng hành với Đảng bộ, chính quyền, hàng triệu người dân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội chung tay góp sức. Những cây ATM gạo, gian hàng 0 đồng, đội tình nguyện hỗ trợ tuyến đầu… trở thành biểu tượng của nghĩa tình thành phố.

Ngay khi dịch bệnh được kiểm soát, TP HCM nhanh chóng triển khai hàng loạt gói hỗ trợ phục hồi, giúp doanh nghiệp khởi động sản xuất, duy trì việc làm cho người lao động. Chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử được thúc đẩy mạnh mẽ giúp thành phố phát huy cơ hội trong bối cảnh mới.

Nhờ các giải pháp quyết liệt, kinh tế thành phố bật lên với mức tăng trưởng 9,03% năm 2022 - vượt xa kế hoạch đề ra. Các năm 2023 - 2024 tiếp tục duy trì nhịp phục hồi tích cực.

Ba yếu tố cốt lõi

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ngày 17-10-2024, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM - cho biết quá trình đẩy lùi đại dịch, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành công dựa trên 3 yếu tố cốt lõi.

Trước hết, TP HCM đã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện, kịp thời của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ.

Bằng nhiều nỗ lực trong và sau đại dịch COVID-19, TP HCM sớm trở lại cuộc sống bình thường, kinh tế - xã hội nhộn nhịp, đầy sức sống. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Hai là, tinh thần đoàn kết quốc tế được phát huy, nhiều tổ chức quốc tế, các quốc gia và đồng bào ở nước ngoài nhanh chóng chung tay. Ba là, sức mạnh đoàn kết, sự hỗ trợ của 62 tỉnh, thành phố (cũ).

Ba yếu tố cốt lõi nêu trên, ông Nguyễn Phước Lộc đánh giá là giải pháp trợ lực, động lực lớn để Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân TP HCM cùng đồng tâm, đồng thuận, đồng tình trong công tác phòng chống dịch, trở thành sức mạnh nội lực của TP HCM.

Phát triển đồng bộ

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh, kinh tế thành phố thể hiện sức bật mạnh mẽ sau đại dịch.

Từ chỗ suy giảm nghiêm trọng, các địa phương nhanh chóng khôi phục sản xuất, ngăn chặn đứt gãy chuỗi cung ứng và lấy lại đà tăng trưởng. Quá trình này được thúc đẩy bởi việc đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông Võ Văn Minh cho biết nhiệm kỳ 2020 - 2025, TP HCM ưu tiên thu hút nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án kết nối vùng. Thành phố đã chủ động đề xuất Trung ương ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù quan trọng, như Nghị quyết 31/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội.

Nhiều đề án lớn mang tầm chiến lược được đề xuất và khởi động, bao gồm Trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống đường sắt đô thị, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng đi vào chiều sâu, phục vụ phát triển các ngành công nghiệp chủ lực và thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm phát triển đồng bộ với kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Hiệu quả của chính sách Nhắc tới thời điểm đại dịch bùng phát, chị Nguyễn Thị Kim Huệ (29 tuổi) không thể quên lúc mắc COVID-19 và may mắn được cứu chữa kịp thời. Khi đó, chị đang mang thai tháng thứ 9, nhờ sự chăm sóc của các bác sĩ, điều dưỡng nên hai mẹ con đã vượt cạn an toàn. "Về nhà, tiếp tục được bác sĩ gọi hỏi thăm, nhắc nhở giữ gìn sức khỏe. Bây giờ mỗi lần nhìn con, tôi thấy mình thật may mắn" - chị Huệ kể. Song song với tính hiệu quả của chính sách an sinh, quá trình hỗ trợ doanh nghiệp cũng gặt hái những trái ngọt cụ thể. Minh chứng là các khu công nghiệp nhanh chóng hoạt động trở lại, những ngả đường thêm nhộn nhịp, bãi biển rộn ràng du khách, cảng biển tấp nập tàu hàng, du lịch bùng nổ kéo theo dịch vụ, thương mại phát triển...

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 23-9