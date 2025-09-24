TP HCM không ngừng nỗ lực đi lên (*): Vượt qua mọi khó khăn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM không ngừng nỗ lực đi lên (*): Vượt qua mọi khó khăn

Nhóm phóng viên

Bản lĩnh và nội lực của TP HCM được chứng minh trong và sau đại dịch COVID-19 bằng việc đưa mọi mặt đời sống xã hội phục hồi và phát triển ngoạn mục

Vào 5 năm 8 tháng trước, ngày 23-1-2020, hai ca COVID-19 đầu tiên của Việt Nam được phát hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đánh dấu giai đoạn TP HCM cùng cả nước bước vào những ngày tháng cam go.

Bản lĩnh được chứng minh

Từ thời gian bùng phát dịch COVID-19, đường phố TP HCM dần vắng vẻ, lúc cao điểm chỉ có bóng dáng của lực lượng chức năng hối hả làm nhiệm vụ. Mọi hoạt động kinh tế - xã hội chịu tổn thất nặng. 

Lần đầu tiên sau nhiều năm, kinh tế thành phố tăng trưởng âm, nhiều ngành mũi nhọn đình trệ, hàng loạt doanh nghiệp đóng cửa, đời sống người dân xáo trộn lớn.

Song, cũng từ chính "khủng hoảng" ấy, bản lĩnh và sức sống của TP HCM được chứng minh. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", Thành ủy - UBND TP HCM huy động tổng lực chống dịch. 

Đồng hành với Đảng bộ, chính quyền, hàng triệu người dân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội chung tay góp sức. Những cây ATM gạo, gian hàng 0 đồng, đội tình nguyện hỗ trợ tuyến đầu… trở thành biểu tượng của nghĩa tình thành phố.

Ngay khi dịch bệnh được kiểm soát, TP HCM nhanh chóng triển khai hàng loạt gói hỗ trợ phục hồi, giúp doanh nghiệp khởi động sản xuất, duy trì việc làm cho người lao động. Chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử được thúc đẩy mạnh mẽ giúp thành phố phát huy cơ hội trong bối cảnh mới.

Nhờ các giải pháp quyết liệt, kinh tế thành phố bật lên với mức tăng trưởng 9,03% năm 2022 - vượt xa kế hoạch đề ra. Các năm 2023 - 2024 tiếp tục duy trì nhịp phục hồi tích cực.

Ba yếu tố cốt lõi

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ngày 17-10-2024, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM - cho biết quá trình đẩy lùi đại dịch, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành công dựa trên 3 yếu tố cốt lõi.

Trước hết, TP HCM đã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện, kịp thời của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ.

TP HCM không ngừng nỗ lực đi lên (*): Vượt qua mọi khó khăn- Ảnh 2.

Bằng nhiều nỗ lực trong và sau đại dịch COVID-19, TP HCM sớm trở lại cuộc sống bình thường, kinh tế - xã hội nhộn nhịp, đầy sức sống. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Hai là, tinh thần đoàn kết quốc tế được phát huy, nhiều tổ chức quốc tế, các quốc gia và đồng bào ở nước ngoài nhanh chóng chung tay. Ba là, sức mạnh đoàn kết, sự hỗ trợ của 62 tỉnh, thành phố (cũ).

Ba yếu tố cốt lõi nêu trên, ông Nguyễn Phước Lộc đánh giá là giải pháp trợ lực, động lực lớn để Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân TP HCM cùng đồng tâm, đồng thuận, đồng tình trong công tác phòng chống dịch, trở thành sức mạnh nội lực của TP HCM.

Phát triển đồng bộ

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh, kinh tế thành phố thể hiện sức bật mạnh mẽ sau đại dịch. 

Từ chỗ suy giảm nghiêm trọng, các địa phương nhanh chóng khôi phục sản xuất, ngăn chặn đứt gãy chuỗi cung ứng và lấy lại đà tăng trưởng. Quá trình này được thúc đẩy bởi việc đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông Võ Văn Minh cho biết nhiệm kỳ 2020 - 2025, TP HCM ưu tiên thu hút nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án kết nối vùng. Thành phố đã chủ động đề xuất Trung ương ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù quan trọng, như Nghị quyết 31/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội.

Nhiều đề án lớn mang tầm chiến lược được đề xuất và khởi động, bao gồm Trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống đường sắt đô thị, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng đi vào chiều sâu, phục vụ phát triển các ngành công nghiệp chủ lực và thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm phát triển đồng bộ với kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. 

Hiệu quả của chính sách

Nhắc tới thời điểm đại dịch bùng phát, chị Nguyễn Thị Kim Huệ (29 tuổi) không thể quên lúc mắc COVID-19 và may mắn được cứu chữa kịp thời.

Khi đó, chị đang mang thai tháng thứ 9, nhờ sự chăm sóc của các bác sĩ, điều dưỡng nên hai mẹ con đã vượt cạn an toàn. "Về nhà, tiếp tục được bác sĩ gọi hỏi thăm, nhắc nhở giữ gìn sức khỏe. Bây giờ mỗi lần nhìn con, tôi thấy mình thật may mắn" - chị Huệ kể.

Song song với tính hiệu quả của chính sách an sinh, quá trình hỗ trợ doanh nghiệp cũng gặt hái những trái ngọt cụ thể. Minh chứng là các khu công nghiệp nhanh chóng hoạt động trở lại, những ngả đường thêm nhộn nhịp, bãi biển rộn ràng du khách, cảng biển tấp nập tàu hàng, du lịch bùng nổ kéo theo dịch vụ, thương mại phát triển...

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 23-9

Tin liên quan

Xứng danh thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Xứng danh thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Từ việc phát huy vai trò đô thị đặc biệt, kiến tạo hạ tầng vượt bậc đến vun đắp truyền thống nhân văn sâu sắc, TP HCM đã và đang khẳng định vị thế là "đầu tàu"

COVID-19: Sở GD-ĐT TP HCM ra thông báo quan trọng đến trường học toàn thành

(NLĐO)- Để phòng, chống COVID-19, trường học phải bảo đảm đủ dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế dự phòng, tổ chức vệ sinh lớp học, nhà vệ sinh...

Bước ngoặt mang tên siêu đô thị TP HCM

Hợp nhất TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đánh dấu bước ngoặt lịch sử, đưa Việt Nam sở hữu siêu đô thị đầu tiên, tạo thế và lực mới để vươn tầm toàn cầu

đại dịch covid-19 đời sống xã hội kinh tế - xã hội Nỗ lực đi lên siêu đô thị TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo