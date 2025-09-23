TP HCM không ngừng nỗ lực đi lên: Hóa giải thách thức

Bản lĩnh, sức mạnh của hệ thống chính trị TP HCM và nhân dân thành phố được chứng minh thông qua những thành tựu trong nhiệm kỳ 2020-2025...

Theo dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TP HCM đã lãnh đạo, tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị, kiến tạo nền tảng cơ bản cho giai đoạn phát triển mới.

Nhiều dấu ấn nổi bật

Nhiệm kỳ qua, các tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương được phát huy hiệu quả, đạt nhiều dấu ấn nổi bật, đóng góp tỉ trọng lớn vào ngân sách quốc gia với hệ sinh thái dịch vụ, du lịch, công nghiệp, logistics và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phát triển vượt trội. Thành phố hội tụ những nền tảng thể chế - quản trị số hàng đầu cả nước, tạo nên vùng đô thị tiên phong, dẫn dắt không chỉ bằng tốc độ tăng trưởng mà bằng chất lượng quản trị, đổi mới mô hình phát triển bền vững.

Các đột phá chiến lược về hạ tầng, chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực được thực hiện hiệu quả và mang lại kết quả quan trọng. Thành phố đề xuất nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, góp phần ban hành nhiều chủ trương quan trọng của Bộ Chính trị.

Quan điểm phát triển văn hóa, xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế được nhận thức sâu sắc hơn; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng nâng lên. Mọi chủ trương, chính sách và chương trình phát triển văn hóa và xã hội tập trung vào những mục tiêu then chốt. Trong đó có thể kể đến là nâng cao hiệu quả bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân; chú trọng phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, an ninh con người.

Thành phố cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Nhiệm kỳ 2020-2025 đánh dấu nỗ lực vượt qua thách thức và mở ra cơ hội phát triển mới của TP HCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Chủ động trong phát triển

Giai đoạn 2020-2025, công tác liên kết vùng có bước thay đổi đáng kể về tư duy và hành động. TP HCM chủ động thúc đẩy đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực, tạo động lực, không gian phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực, địa phương khác.

Tiềm lực quốc phòng, an ninh, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trong thành phố ngày càng củng cố vững mạnh, ứng phó hiệu quả mọi thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Lực lượng quân đội và công an được chăm lo đầu tư, xây dựng ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả thực chất, là nhân tố quan trọng bảo đảm sự ổn định và phát triển của các địa phương. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nói chung, bộ máy chính quyền nói riêng ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, gắn với xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân... là những thành tựu quan trọng nữa.

Chỉ đạo đúng đắn

Phần lớn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020-2025 của TP HCM đều hoàn thành. Tính riêng TP HCM cũ đạt và vượt 22/27 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, giáo dục, an sinh xã hội; 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng tâm được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Bình Dương cũ đạt và vượt 22/29 chỉ tiêu với nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và mở rộng đối ngoại. Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu; hạ tầng giao thông và cảng biển phát triển mạnh mẽ; du lịch và các dịch vụ đều có mức tăng trưởng cao.

Đại biểu Quốc hội, PGS-TS Trần Hoàng Ngân nhận xét những tín hiệu trong năm 2025 cho thấy "sức khỏe" của TP HCM đã phục hồi mạnh mẽ. Cả 3 địa phương TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương trước đây tiếp tục giữ vị thế là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, tạo nên vùng đô thị tiên phong về phát triển bền vững. Bên cạnh đó, thể chế, hạ tầng, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực được đẩy mạnh; văn hóa, xã hội, phát triển con người được quan tâm đúng mức, chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao.

Về quốc phòng, an ninh, TP HCM đã triển khai đồng bộ giải pháp mang lại bình yên và hạnh phúc cho người dân.

Để có được những thành quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020-2025, PGS-TS Trần Hoàng Ngân cho rằng chính là nhờ vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, có hiệu quả, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đặc biệt, TP HCM đã vững vàng, kiên định, đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương của Đảng, phát huy dân chủ. Đồng thời đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, vận dụng sáng tạo kịp thời, cụ thể các chủ trương, nghị quyết.

Ngoài ra, PGS-TS Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh những thành tựu trên còn đến từ sự đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia và nhà khoa học.

Đại dịch COVID-19 là một thử thách lớn và TP HCM đã vượt qua

Chung tình yêu thành phố

Đánh giá nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM - nhìn nhận đây là chặng đường đầy thử thách, gian nan. Điều quan trọng nhất để vượt qua gian nan ấy là tinh thần đoàn kết, tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Nhắc lại những ngày tháng cam go chống đại dịch COVID-19, ông Nguyễn Văn Nên cho hay không thể nào quên những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, đồng chí đã đồng cam, cộng khổ, nhường cơm sẻ áo, nắm chặt tay nhau để vượt qua nguy khốn.

"Có những khoảnh khắc trong đời người mà chúng ta không thể nào quên, không phải vì sự huy hoàng mà vì sự lặng lẽ đã làm lay động lòng người" - ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Nên, chính trong khó khăn, thử thách mới thấy hết sức mạnh phi thường của hệ thống chính trị và của người dân TP HCM. Tất cả đều chung trách nhiệm, tấm lòng và tình yêu thành phố.

Năm 2025, GRDP của thành phố ước đạt 2,8 triệu tỉ đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2020, chiếm 23,6% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người gấp 1,7 lần bình quân quốc gia. Bên cạnh đó, thu ngân sách đạt 737.000 tỉ đồng, chiếm 33,4% tổng thu ngân sách cả nước.

Nhiều việc lớn đang hoàn thiện Tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ do Thành ủy TP HCM tổ chức hôm 25-8 vừa qua, ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM - cho biết đến nay Đại hội Đảng bộ các cấp đã thành công trước thời gian quy định. Văn kiện, phương án nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ nhất đã được Bộ Chính trị thông qua và đang tập trung hoàn thiện. Ông Nguyễn Văn Nên đánh giá các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025 đều hoàn thành. TP HCM sau sắp xếp vận hành khá đồng bộ và tương đối suôn sẻ, những khó khăn, vướng mắc được nhận diện và đang được tập trung tháo gỡ.

(Còn tiếp)