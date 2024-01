TP HCM không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Mô hình hay, cách làm hiệu quả

Tổ chức cơ sở Đảng ở các chung cư, doanh nghiệp ngoài nhà nước đã thể hiện được vị trí, vai trò hạt nhân chính trị trong việc lãnh đạo, tập hợp đảng viên

Thời gian qua, TP HCM đã tập trung đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, trong chung cư nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức này.



Cánh tay nối dài

Một ngày đầu năm 2024, chúng tôi đến chung cư Him Lam Riverside, quận 7, TP HCM. Khi chúng tôi hỏi về Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Hải, hầu hết cư dân ở đây đều biết rõ. Bởi lẽ, ông vừa là bí thư chi bộ vừa là trưởng ban quản trị chung cư.

Việc thành lập Chi bộ chung cư Him Lam Riverside (quận 7, TP HCM) đã giúp giải quyết những công việc liên quan đến quyền lợi của cư dân. Trong ảnh: Diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chung cư Him Lam Riverside

Ông Hải cho hay khi chưa thành lập Chi bộ chung cư Him Lam Riverside, đảng viên ở đây sinh hoạt Đảng ở chi bộ khu phố. Tuy nhiên, do địa bàn dàn trải nên việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết thắc mắc, bức xúc của người dân chưa đạt kết quả.

Do đó, năm 2020, Chi bộ chung cư Him Lam Riverside được thành lập và hoạt động ngày càng hiệu quả. Việc này một phần là do các đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những bức xúc của người dân; một phần vì ông Hải vừa là bí thư chi bộ vừa là trưởng ban quản trị chung cư. Nhờ điều kiện thuận lợi đó nên nhiều việc khó vẫn được chi bộ triển khai thực hiện hiệu quả, như: đòi quỹ bảo trì chung cư; làm sổ hồng cho người dân; sử dụng tiền lãi quỹ bảo trì để thảm nhựa, lát gạch, lát đá đường nội bộ, gắn camera, lắp loa phát thanh…

Hằng tháng, Chi bộ chung cư Him Lam Riverside đều cử thành viên ban quản trị tiếp công dân để kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ. Ngoài ra, tại 6 block của chung cư đều có sổ tiếp nhận thông tin để cư dân đóng góp ý kiến. Sau khi tiếp nhận thông tin, ban quản trị, ban quản lý chung cư sẽ nhanh chóng giải quyết.

Theo ông Hải, chủ trương chia tách và thành lập Chi bộ chung cư Him Lam Riverside của Đảng ủy cấp trên là rất đúng đắn và kịp thời. Thực tế hoạt động đã cho thấy chi bộ chung cư thực sự là cánh tay nối dài, kết nối giữa chính quyền địa phương với người dân sinh sống tại đây. Chi bộ đã trở thành lực lượng nòng cốt trong chung cư, kịp thời nắm bắt và truyền tải những thông tin quan trọng.

Ông Châu Xuân Đại Thắng, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quận 7, cho biết sở dĩ việc chi bộ khu phố tách ra chi bộ ô khu vực là vì hiện nay, tất cả chi bộ trên địa bàn quận đều có số lượng đảng viên đông. Qua khảo sát, có chi bộ hơn 200 đảng viên, còn trung bình là hơn 100 người - không đúng Điều lệ Đảng và chất lượng sinh hoạt Đảng không cao.

Quận 7 lại có nhiều chung cư mới, trong khi các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội địa phương rất khó tiếp cận chung cư. Từ đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra là cần có những chi bộ chung cư.

"Việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở chung cư đã giúp công tác quản lý đảng viên chặt chẽ hơn, phân công cán bộ, đảng viên của chi bộ được thuận lợi, do phần lớn đảng viên ngụ cùng chung cư và số lượng ít hơn. Hoạt động của các chi bộ chung cư ngày càng chuyển biến rõ nét, thể hiện vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo mọi mặt hoạt động ở địa bàn" - ông Châu Xuân Đại Thắng khẳng định.

Xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Khi chúng tôi đến Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP HCM) là lúc Đảng ủy công ty đang bàn việc xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại doanh nghiệp. Các ý kiến phát biểu tại cuộc họp rất sôi nổi nhằm xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh phù hợp với môi trường lao động sản xuất tại công ty.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ 2-4-6 thuộc Đảng bộ Công ty TNHH PouYuen Việt Nam

Kết thúc cuộc họp, Đảng ủy công ty đã thống nhất phát động đảng viên thực hiện mô hình "mỗi tuần giới thiệu một câu chuyện đẹp công nhân xưởng tôi" để giới thiệu, nhân rộng trên fanpage của Đảng ủy Công ty TNHH PouYuen Việt Nam. Đảng ủy còn vận động đảng viên, người lao động đóng góp sách, tư liệu, hình ảnh, sưu tầm các câu nói liên quan cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình cảm của Bác đối với công nhân và tổ chức Công đoàn.

Với việc ra mắt Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, PouYuen Việt Nam mong muốn tạo điều kiện để công nhân, người lao động trong giờ giải lao hay sau ca làm việc dễ dàng tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Từ đó, họ xem việc học và làm theo gương Bác trở thành thói quen trong học tập, lao động, sản xuất.

Bà Trịnh Thị Ánh Hồng, Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, cho biết Đảng bộ công ty được thành lập và phát triển đến nay đã 15 năm. Năm 2008, chi bộ tại doanh nghiệp này được thành lập với chỉ 4 đảng viên, đến năm 2011 nâng lên thành Đảng bộ công ty với 5 chi bộ và 79 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ công ty có 10 chi bộ với 234 đảng viên.

Bà Hồng nhận xét: "Việc phát huy trí tuệ tập thể để tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đã tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, từng bước đi vào nền nếp; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên. Các chi bộ, đoàn thể trong công ty quan tâm và luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hình thức tuyên truyền, vận động, đa dạng loại hình tập hợp. Nhiều mô hình, loại hình mới được nhân rộng gắn với công tác chăm lo, nâng cao đời sống người lao động".

Theo ông Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Bình Tân, thời gian qua, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Mục đích là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tăng cường năng lực lãnh đạo, trách nhiệm của các cấp ủy trong xây dựng, duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, góp phần tích cực vào hiệu quả sản xuất - kinh doanh của đơn vị kinh tế tư nhân.

Bên cạnh đó, triển khai các giải pháp giáo dục, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới; tăng số lượng, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đẩy mạnh bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những đoàn viên, hội viên ưu tú, công nhân, người lao động, cán bộ quản lý, lãnh đạo chủ chốt, thành viên ban chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội và chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn.

Ông Nguyễn Văn Hạnh cho biết khi mới thành lập vào tháng 11-2003, quận Bình Tân chỉ có 4 chi bộ doanh nghiệp tư nhân với 32 đảng viên được chuyển giao từ huyện Bình Chánh cũ. Đến tháng 12-2023, quận Bình Tân đã xây dựng được 178 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

(Còn tiếp)

Góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công nhân Năm 2023, Đảng ủy Công ty TNHH PouYuen Việt Nam đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc, đảng viên, đoàn viên và người lao động gương mẫu thực hiện nhiệm vụ sản xuất chuyên cần, năng động, sáng tạo, đạt sản lượng cao. Công ty bảo đảm lương, thưởng dịp cuối năm. Các đảng viên ở Công ty TNHH PouYuen Việt Nam thực hiện tốt Điều lệ Đảng cũng như nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy định của công ty...; góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công nhân, xây dựng tinh thần đoàn kết gắn bó giữa chủ doanh nghiệp và người lao động.

Quận 7: 32 chi bộ chung cư Quận 7 hiện có 114 khu chung cư với khoảng 20.646 hộ dân - 57.295 người Việt Nam và khoảng 4.903 hộ - 12.849 người nước ngoài thường trú lẫn tạm trú. Đến nay, quận 7 có 1.040 đảng viên là cư dân sinh sống tại 64 chung cư. Quận 7 đã thành lập được 32 chi bộ chung cư với 671 đảng viên. Trong đó, 11 đảng viên được bầu vào ban quản trị chung cư ( 5 người vừa là bí thư chi bộ vừa là trưởng ban quản trị).