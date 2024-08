TP HCM khuyến mại hàng hiệu lớn nhất từ trước đến nay

Sự kiện sẽ diễn ra đồng thời tại 3 địa điểm gồm Trung tâm Thương mại Union Square (quận 1); Trung tâm Thương mại SCVivo Cityy (quận 7) và Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ khu vực phía Nam (quận 11).



So với chương trình khuyến mại hàng hiệu tổ chức 2 lần trước, sự kiện năm nay được mở rộng về quy mô, từ 1 lên 3 địa điểm với số lượng thương hiệu tham gia từ 400 lên 500. Trong đó có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng quốc tế như: Banana Republic, Calvin Klein, Cotton On, Nike, Gap, Mango, Old Navy, OVS, Mothercare,...

Mức khuyến mãi trong chiến dịch kích cầu mạnh mẽ này lên đến 80% với hàng triệu món hàng hiệu từ nhiều ngành hàng (mỹ phẩm, nước hoa, thời trang, đồng hồ, túi ví, giày công sở, giày thể thao, vali, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và nhà cửa,...) cùng nhiều quà tặng khác.

Đặc biệt, với chủ trương "Mua sắm không tiền mặt", Sở Công Thương TP HCM còn liên kết với 2 cổng thanh toán VNPAY và ZALOPAY tham gia tài trợ voucher giảm thêm cho khách hàng với các mức 50.000 đồng, 100.000 đồng và 200.000 đồng. Hãng Xanh SM tham gia tài trợ cho khách hàng khi di chuyển có lộ trình đi và đến lại tại 3 địa điểm trên trong thời gian diễn ra City Sale năm 2024.

Ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, kỳ vọng sự kiện "Khuyến mại hàng hiệu - City Sale" sẽ thu hút khách du lịch không chỉ trong nước mà quốc tế đến mua sắm.

Cũng tại họp báo, Sở Công Thương công bố về Hội chợ Triển lãm quốc tế quà tặng, quà lưu niệm TP HCM năm 2024 diễn ra từ 5 đến 7-9 được Sở Công Thương phối hợp cùng Sở Du lịch tổ chức lần đầu trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP HCM năm 2024 với sự tham gia của 100 gian hàng.