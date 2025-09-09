TP HCM: Kiểm định chất lượng gần 200 lô chung cư cũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM: Kiểm định chất lượng gần 200 lô chung cư cũ

QUỐC ANH

(NLĐO) - TP HCM sẽ kiểm định chất lượng 156 chung cư cũ (193 lô), trong đó có 99 chung cư kiểm định lại.

Theo báo cáo đề xuất của các quận, huyện trực thuộc UBND TP HCM trước đây và báo cáo đề xuất của UBND các phường, Sở Xây dựng đã tổng hợp danh sách đề xuất 156 chung cư cũ (gồm 193 lô) cần kiểm định.

TP HCM: Kiểm định chất lượng gần 200 lô chung cư cũ - Ảnh 1.

Chung cư Vĩnh Hội là chung cư cấp D nhưng mới có 12/144 hộ dân di dời.

Trong số này có 57 chung cư cũ đề xuất thực hiện kiểm định mới; 99 chung cư đề xuất kiểm định lại do đa số các chung cư này đều đã được kiểm định trong giai đoạn năm 2016-2017 có kết quả kiểm định cấp C, cần thiết thực hiện kiểm định, đánh giá lại chất lượng công trình.

Đối với các chung cư cũ đã được kiểm định trong giai đoạn năm 2016-2017 có kết quả kiểm định cấp B, không thực hiện kiểm định lại trong thời điểm hiện nay do chưa cần thiết.

Các chung cư cũ được đề xuất kiểm định, kiểm định lại trên địa bàn 30 phường, Sở Xây dựng đề nghị bổ sung dự trù kinh phí kiểm định, kiểm định lại từng lô, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 12-9.

Trên địa bàn thành phố (trước hợp nhất) có 474 chung cư được xây dựng trước năm 1975. Đến nay, 462 chung cư trong số này đã được kiểm định và xác định gồm 332 chung cư cấp B (chiếm 72%), 114 chung cư cấp C (25%) và 16 chung cư cấp D (3%). Có 5 chung cư được giải tỏa không cần kiểm định, 7 chung cư đang được rà soát lại nên chưa kiểm định.

Thành phố đề ra các chỉ tiêu, giải pháp, cơ chế đặc thù để thực hiện hiệu quả hơn trong giai đoạn 2025 - 2030, hướng tới mục tiêu hoàn thành cơ bản công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2025 - 2035, thành phố phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ được xây dựng từ năm 1975 đến năm 1994.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, TP HCM đã cải tạo, sửa chữa được 237/474 chung cư xây dựng trước năm 1975.

Hiện nay, Sở Xây dựng cũng đang triển khai thực hiện cơ chế ưu đãi, hỗ trợ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại 42 phường (xây dựng trước năm 1994) theo Nghị quyết 17/2025 của HĐND TP HCM.

Theo Sở Xây dựng TP HCM, đến nay, đối với 16 chung cư cấp D, đã di dời toàn bộ 534 hộ dân tại 9/16 chung cư. Cụ thể, chung cư 128 Hai Bà Trưng (94 hộ); 23 Lý Tự Trọng (81 hộ); 6 bis Nguyễn Tất Thành (26 hộ); 40/1 Tân Phước (78 hộ); 47 Long Hưng (30 hộ); 170-171 Tân Châu (24 hộ); 440 Trần Hưng Đạo (21 hộ); 155-157 Bùi Viện (100 hộ); Tân Hòa Đông (80 hộ).

Tin liên quan

TP HCM: Triển khai cải tạo chung cư cũ tại 42 phường

TP HCM: Triển khai cải tạo chung cư cũ tại 42 phường

(NLĐO) - TP HCM tích cực triển khai nội dung ưu đãi, hỗ trợ cải tạo, xây dựng lại chung cư xây trước năm 1994.

Đẩy nhanh cải tạo chung cư cũ

UBND TP HCM đã ban hành Quyết định 785/2025 phê duyệt đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp một cách chi tiết

TP HCM: Sớm xây lại chung cư cũ ở Thanh Đa

(NLĐO) - 3 năm nay, khu đất xây dựng lại 2 lô chung cư ở cư xá Thanh Đa (quận Bình Thạnh) bỏ trống, gây lãng phí và bức xúc trong nhân dân.

chung cư vĩnh hội kiểm định chất lượng nhà chung cư chung cư cũ triển khai thực hiện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo