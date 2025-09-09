TP HCM: Kiểm định chất lượng gần 200 lô chung cư cũ

Theo báo cáo đề xuất của các quận, huyện trực thuộc UBND TP HCM trước đây và báo cáo đề xuất của UBND các phường, Sở Xây dựng đã tổng hợp danh sách đề xuất 156 chung cư cũ (gồm 193 lô) cần kiểm định.

Chung cư Vĩnh Hội là chung cư cấp D nhưng mới có 12/144 hộ dân di dời.

Trong số này có 57 chung cư cũ đề xuất thực hiện kiểm định mới; 99 chung cư đề xuất kiểm định lại do đa số các chung cư này đều đã được kiểm định trong giai đoạn năm 2016-2017 có kết quả kiểm định cấp C, cần thiết thực hiện kiểm định, đánh giá lại chất lượng công trình.

Đối với các chung cư cũ đã được kiểm định trong giai đoạn năm 2016-2017 có kết quả kiểm định cấp B, không thực hiện kiểm định lại trong thời điểm hiện nay do chưa cần thiết.

Các chung cư cũ được đề xuất kiểm định, kiểm định lại trên địa bàn 30 phường, Sở Xây dựng đề nghị bổ sung dự trù kinh phí kiểm định, kiểm định lại từng lô, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 12-9.

Trên địa bàn thành phố (trước hợp nhất) có 474 chung cư được xây dựng trước năm 1975. Đến nay, 462 chung cư trong số này đã được kiểm định và xác định gồm 332 chung cư cấp B (chiếm 72%), 114 chung cư cấp C (25%) và 16 chung cư cấp D (3%). Có 5 chung cư được giải tỏa không cần kiểm định, 7 chung cư đang được rà soát lại nên chưa kiểm định.

Thành phố đề ra các chỉ tiêu, giải pháp, cơ chế đặc thù để thực hiện hiệu quả hơn trong giai đoạn 2025 - 2030, hướng tới mục tiêu hoàn thành cơ bản công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2025 - 2035, thành phố phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ được xây dựng từ năm 1975 đến năm 1994.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, TP HCM đã cải tạo, sửa chữa được 237/474 chung cư xây dựng trước năm 1975.

Hiện nay, Sở Xây dựng cũng đang triển khai thực hiện cơ chế ưu đãi, hỗ trợ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại 42 phường (xây dựng trước năm 1994) theo Nghị quyết 17/2025 của HĐND TP HCM.

Theo Sở Xây dựng TP HCM, đến nay, đối với 16 chung cư cấp D, đã di dời toàn bộ 534 hộ dân tại 9/16 chung cư. Cụ thể, chung cư 128 Hai Bà Trưng (94 hộ); 23 Lý Tự Trọng (81 hộ); 6 bis Nguyễn Tất Thành (26 hộ); 40/1 Tân Phước (78 hộ); 47 Long Hưng (30 hộ); 170-171 Tân Châu (24 hộ); 440 Trần Hưng Đạo (21 hộ); 155-157 Bùi Viện (100 hộ); Tân Hòa Đông (80 hộ).