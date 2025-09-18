TP HCM: Kiến nghị gỡ khó cho gần 100 dự án bất động sản

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Phó thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng điều 63 Nghị định 102/2024 của Chính phủ (quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai).

TP HCM kiến nghị áp dụng hệ số K ban hành năm 2015 để tính nghĩa vụ tài chính cho gần 100 dự án bất động sản.

Theo UBND TP HCM, trong quá trình triển khai, thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố (Vũng Tàu, Bình Dương và TP HCM) còn gần 100 hồ sơ thuộc trường hợp áp dụng theo điều 63 Nghị định 102/2024.

Do thời điểm xác định giá đất cụ thể trong quá khứ (trước Luật Đất đai năm 2013), thời gian quá lâu nên gặp rất nhiều khó khăn trong thu thập các thông tin cũ làm cơ sở để tổ chức xác định giá đất cụ thể và hầu như không thể thực hiện được.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực về đất đai, giảm bớt bức xúc cho người dân và doanh nghiệp, UBND TP HCM kiến nghị sửa đổi, bổ sung điều 63 Nghị định 102/2024.

Theo đó, đối với những trường hợp phải xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) thì áp dụng bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành có hiệu lực tại thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành năm 2015 để tính thu nghĩa vụ tài chính.

Việc áp dụng hệ số K ban hành năm 2015 cũng bảo đảm phù hợp với thị trường bất động sản và hài hòa lợi ích các bên. Đồng thời, không gây thất thoát ngân sách thành phố, không phát sinh thiệt hại, lãng phí nguồn lực đất đai.

UBND TP HCM nhấn mạnh sự bế tắc trong công tác tổ chức xác định giá đất cụ thể đã trở thành điểm nghẽn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng cũng như quá trình phát triển đô thị trên địa bàn cả nước nói chung. Đến nay có hàng trăm dự án bất động sản trên địa bàn thành phố đang trong tình trạng đóng băng hoặc tạm dừng thủ tục pháp lý tiếp theo do công tác tổ chức xác định giá đất cụ thể kéo dài. Điều này kéo theo hệ lụy là các dự án không thể triển khai đúng kế hoạch, diện mạo đô thị kém tươi sáng, thiếu nguồn hàng ra thị trường…



