Ngày 18-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung của 4 dự án Luật: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật Quy hoạch; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Đầu tư.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; các lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu cần xem xét kỹ lưỡng các vấn đề trong quá trình sửa đổi các luật nêu trên. Theo Tổng Bí thư, các nội dung được thảo luận tại buổi làm việc đều là các vấn đề lớn, khó, nên cần tập trung trí tuệ, tâm huyết để giải quyết.

Tổng Bí thư lưu ý quá trình sửa đổi cần đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, hướng tới mở đường, khơi thông mọi nguồn lực, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, động lực mạnh mẽ cho phát triển.

Đối với dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị cần bảo đảm yêu cầu, nhận diện đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai hiện nay; bảo đảm phương án xử lý tổng thể, căn cơ và đồng bộ.

Các quan điểm, định hướng lớn và các chính sách quan trọng của dự án luật cần được đặt trong tổng thể với các luật có liên quan, về thuế, nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch, địa chất và khoáng sản...

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện việc xây dựng báo cáo rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn do quy định của pháp luật trên lĩnh vực đất đai, phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; tiếp tục nghiên cứu kỹ các phương án để xử lý hài hòa, tháo gỡ vướng mắc.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung của Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai và các luật khác có liên quan. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Luật Đất đai là một đạo luật quan trọng, có phạm vi tác động rất lớn, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân. Do đó, việc sửa đổi cần phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và phải được đầu tư nguồn lực, thời gian để thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần nhận diện đầy đủ những điểm nghẽn, xem xét kỹ lưỡng, căn cơ, gốc rễ vấn đề để phương án đưa ra phải đảm bảo tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực, hài hòa các lợi ích, tránh để phát sinh những điểm nóng, xảy ra tranh chấp, khiếu nại ảnh hưởng đến không khí chính trị chung. Đồng thời cũng không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc những chính sách trong việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Về dự án Luật Đầu tư, Tổng Bí thư yêu cầu thực hiện đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, qua đó tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn, dễ thực thi, chi phí thấp, đạt chuẩn quốc tế, bảo đảm khả năng cạnh tranh khu vực, toàn cầu. Đồng thời, tháo gỡ những "điểm nghẽn" hiện hữu và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Về dự án Luật Quy hoạch, Tổng Bí thư yêu cầu đánh giá việc bãi bỏ, điều chỉnh một số quy hoạch ngành quốc gia, quan tâm xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch để bảo đảm dự án đầu tư không bị mất nhiều thời gian.

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý xây dựng Luật Quy hoạch phải đảm bảo được tầm nhìn phát triển của quốc gia; xây dựng được hạ tầng mang tính tổng thể, dài hạn và giải quyết nhiệm vụ phát triển hạ tầng để dẫn dắt sự phát triển chung.

Về dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh có nhiều nội dung cụ thể liên quan đến Luật Đất đai (sửa đổi) và một số luật khác có liên quan. Do đó, cần được rà soát để sửa đổi, bổ sung đảm bảo tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đồng thời đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, liên thông trong hệ thống pháp luật.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan đầu tư nguồn lực trí tuệ, tâm huyết, bám sát những yêu cầu để hoàn thiện các dự án luật có chất lượng, đạt mục tiêu đề ra.

Đồng thời giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp nội dung báo cáo trong tờ trình, các ý kiến trao đổi tại cuộc làm việc để báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị những nội dung thuộc thẩm quyền.