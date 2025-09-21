TP HCM mở thêm 6 trạm cấp cứu vệ tinh 115

Ngày 20-9, Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM ra mắt thêm 6 trạm cấp cứu vệ tinh 115 tại khu vực 2, nâng tổng số trạm cấp cứu vệ tinh 115 trên toàn TP lên 59 trạm. 6 trạm cấp cứu vệ tinh 115 này gồm: Trung tâm Y tế khu vực Thủ Dầu Một, Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát, Trung tâm Y tế khu vực Tân Uyên, Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên, Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng và Trung tâm Y tế khu vực Phú Giáo.

Theo BSCK2 Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM, việc đưa vào hoạt động thêm nhiều trạm cấp cứu vệ tinh 115 không chỉ góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu cho người dân mà còn thể hiện rõ quyết tâm của ngành y tế TP trong việc rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường, bảo đảm người bệnh được cấp cứu kịp thời, mọi lúc, mọi nơi.

"Tới đây, mạng lưới cấp cứu ngoại viện sẽ tiếp tục được mở rộng, đặc biệt huy động các cơ sở y tế tư nhân tham gia nhằm bao phủ rộng khắp trong việc xử trí khẩn cấp cứu người" - ông Long thông tin.