Sức khỏe

Y bác sĩ hiến máu khẩn cấp cứu bệnh nhân người Lào trong vụ xe tải lao vào chợ

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Trong đêm các y, bác sĩ đã hiến máu khẩn cấp để cứu bệnh nhân người Lào trong vụ xe tải lao vào chợ khiến 12 người thương vong.

Ngày 18-9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang điều trị cho 3 nạn nhân bị thương nặng trong vụ xe tải lao vào chợ Tân Long (xã Lao Bảo) vào sáng 17-9.

Trước đó, khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, 3 nạn nhân bị đa chấn thương với các tổn thương nặng nề ở nhiều cơ quan: Chấn thương sọ não, chấn thương cột sống cổ, cột sống ngực, chấn thương phổi, chấn thương gan thận, gãy dập nát các xương đùi và cẳng chân.

Y bác sĩ hiến máu khẩn cấp cứu bệnh nhân người Lào trong vụ xe tải lao vào chợ- Ảnh 1.

Ba bác sĩ, điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị hiến máu khẩn cấp trong đêm để cứu bệnh nhân trong vụ xe tải lao vào chợ

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã kích hoạt "báo động đỏ", huy động các bác sĩ, điều dưỡng các khoa để cấp cứu, phẫu thuật.

Hiện có 2 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, riêng bệnh nhân tên Căm Bôn (SN 1999, quốc tịch Lào) bị thương nặng, đang được điều trị hồi sức tích cực.

Vào tối 17-9, bệnh nhân Căm Pôn thiếu máu, cần truyền máu khẩn cấp. Trước thông tin này, các y, bác sĩ trong ca trực thuộc Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị lập tức đến hiến máu để cứu bệnh nhân.

Chỉ sau 30 phút, bác sĩ Lê Thảo Sương, bác sĩ Phan Tiến Đạt, điều dưỡng Phạm Quốc Triển đã hiến 3 đơn vị máu toàn phần và được truyền kịp thời cho bệnh nhân Căm Bôn.

Như Báo Người Lao Động thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Hoàng (SN 1973, ngụ tại TP HCM) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 50 phút cùng ngày, Trần Minh Hoàng điều khiển ô tô tải BKS 37C-587.63 lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng Đông Hà - Lao Bảo. Khi đến khu vực ngã ba Tân Long (xã Lao Bảo), xe tải bất ngờ mất phanh, lao vào chợ Tân Long khiến 3 người tử vong tại chỗ và 9 người bị thương.

Ngoài 3 nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, số nạn nhân còn lại bị thương nhẹ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hoá.

Vụ xe tải lao vào chợ làm 3 người tử vong: Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch 2 tỉnh vào cuộc

Vụ xe tải lao vào chợ làm 3 người tử vong: Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch 2 tỉnh vào cuộc

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và Nghệ An triển khai công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn, rà soát các vấn đề về an toàn giao thông.

Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc

(NLĐO) - Nhiều nạn nhân vẫn còn bàng hoàng, ám ảnh khi chia sẻ lại khoảnh khắc chiếc xe tải lao vào chợ khiến 12 người thương vong ở Quảng Trị.

Vụ xe tải lao vào chợ: "Điểm nóng" lấn chiếm lòng lề đường và đã tồn tại lâu nay

(NLĐO) - Khu vực ngã 3 chợ Tân Long - nơi xảy ra vụ xe tải lao vào chợ khiến 12 người thương vong, là "điểm nóng" lấn chiếm lòng lề đường và đã tồn tại lâu nay.

    Thông báo