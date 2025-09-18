Ngày 18-9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang điều trị cho 3 nạn nhân bị thương nặng trong vụ xe tải lao vào chợ Tân Long (xã Lao Bảo) vào sáng 17-9.

Trước đó, khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, 3 nạn nhân bị đa chấn thương với các tổn thương nặng nề ở nhiều cơ quan: Chấn thương sọ não, chấn thương cột sống cổ, cột sống ngực, chấn thương phổi, chấn thương gan thận, gãy dập nát các xương đùi và cẳng chân.

Ba bác sĩ, điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị hiến máu khẩn cấp trong đêm để cứu bệnh nhân trong vụ xe tải lao vào chợ

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã kích hoạt "báo động đỏ", huy động các bác sĩ, điều dưỡng các khoa để cấp cứu, phẫu thuật.

Hiện có 2 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, riêng bệnh nhân tên Căm Bôn (SN 1999, quốc tịch Lào) bị thương nặng, đang được điều trị hồi sức tích cực.

Vào tối 17-9, bệnh nhân Căm Pôn thiếu máu, cần truyền máu khẩn cấp. Trước thông tin này, các y, bác sĩ trong ca trực thuộc Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị lập tức đến hiến máu để cứu bệnh nhân.

Chỉ sau 30 phút, bác sĩ Lê Thảo Sương, bác sĩ Phan Tiến Đạt, điều dưỡng Phạm Quốc Triển đã hiến 3 đơn vị máu toàn phần và được truyền kịp thời cho bệnh nhân Căm Bôn.

Như Báo Người Lao Động thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Hoàng (SN 1973, ngụ tại TP HCM) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 50 phút cùng ngày, Trần Minh Hoàng điều khiển ô tô tải BKS 37C-587.63 lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng Đông Hà - Lao Bảo. Khi đến khu vực ngã ba Tân Long (xã Lao Bảo), xe tải bất ngờ mất phanh, lao vào chợ Tân Long khiến 3 người tử vong tại chỗ và 9 người bị thương.

Ngoài 3 nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, số nạn nhân còn lại bị thương nhẹ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hoá.