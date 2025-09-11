Theo ghi nhận, khoảng gần 16 giờ chiều nay (11-9), bầu trời TP HCM liên tục kéo mây đen kèm thêm tiếng sấm rền vang, đã có nơi mưa to.

Đến 17 giờ, mưa lớn diện rộng trút xuống nhiều nơi hơn, cơn mưa lớn này kéo dài đến tối đã khiến nhiều tuyến đường ngập nặng.

Mưa gây ngập trên đường Song Hành, phường Đông Hưng Thuận.

Đường Phạm Văn Chiêu, phường An Hội Tây ngập nặng - Ảnh: HỒNG NGỌC

Mưa lớn gây đọng nước tại ngã tư Bình Thái, phường Trường Thọ - Ảnh: THÁI HÙNG

Dòng phương tiện di chuyển chậm trong mưa ở Ngã tư Bình Thái, phường Trường Thọ - CLIP: THÁI HÙNG

Mưa to gió giật mạnh còn gây đổ ngã cây xanh ở một số nơi ở TP HCM. Tại công viên Bình Phú, công viên Lò Gốm (đường Nguyễn Văn Luông, quận 6 cũ), hàng loạt cây bị bật gốc, ngã chắn ngang đường

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa ở TP HCM chiều tối nay là do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh kết hợp với đối lưu nhiệt cục bộ.

Điều này tạo điều kiện cho không khí ẩm bốc lên cao, hình thành mây dông và gây mưa vào buổi chiều.

Ngập sâu ở đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp cũ.

Cây ngã đổ trên đường Nguyễn Văn Luông.

Người dân " bì bõm " qua dòng nước.

Xe " chết máy " phải đẩy bộ.

CLIP: Mái tôn người dân tốc mái trên đường Hồng Bàng, đoạn qua cầu vượt Cây Gõ, phường Minh Phụng.











