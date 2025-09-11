HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM: Mưa lớn diện rộng, nhiều nơi ngập nặng

Anh Vũ - Áy My

(NLĐO) - Mưa lớn lần lượt trút xuống nhiều nơi ở TP HCM vào chiều và tối nay, có nơi mưa to khiến nhiều tuyến đường ngập nặng.

Theo ghi nhận, khoảng gần 16 giờ chiều nay (11-9), bầu trời TP HCM liên tục kéo mây đen kèm thêm tiếng sấm rền vang, đã có nơi mưa to.

Đến 17 giờ, mưa lớn diện rộng trút xuống nhiều nơi hơn, cơn mưa lớn này kéo dài đến tối đã khiến nhiều tuyến đường ngập nặng.

TP HCM: Mưa lớn diện rộng, nhiều nơi ngập nặng- Ảnh 1.

Mưa gây ngập trên đường Song Hành, phường Đông Hưng Thuận.

TP HCM: Mưa lớn diện rộng, nhiều nơi ngập nặng- Ảnh 2.

Đường Phạm Văn Chiêu, phường An Hội Tây ngập nặng - Ảnh: HỒNG NGỌC

TP HCM: Mưa lớn diện rộng, nhiều nơi ngập nặng- Ảnh 3.

TP HCM: Mưa lớn diện rộng, nhiều nơi ngập nặng- Ảnh 4.

Mưa lớn gây đọng nước tại ngã tư Bình Thái, phường Trường Thọ - Ảnh: THÁI HÙNG

Dòng phương tiện di chuyển chậm trong mưa ở Ngã tư Bình Thái, phường Trường Thọ - CLIP: THÁI HÙNG

Mưa to gió giật mạnh còn gây đổ ngã cây xanh ở một số nơi ở TP HCM. Tại công viên Bình Phú, công viên Lò Gốm (đường Nguyễn Văn Luông, quận 6 cũ), hàng loạt cây bị bật gốc, ngã chắn ngang đường

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa ở TP HCM chiều tối nay là do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh kết hợp với đối lưu nhiệt cục bộ.

Điều này tạo điều kiện cho không khí ẩm bốc lên cao, hình thành mây dông và gây mưa vào buổi chiều.

TP HCM: Mưa lớn diện rộng, nhiều nơi ngập nặng- Ảnh 5.

Ngập sâu ở đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp cũ.

TP HCM: Mưa lớn diện rộng, nhiều nơi ngập nặng- Ảnh 6.

Cây ngã đổ trên đường Nguyễn Văn Luông.

TP HCM: Mưa lớn diện rộng, nhiều nơi ngập nặng- Ảnh 7.

Người dân " bì bõm " qua dòng nước.

TP HCM: Mưa lớn diện rộng, nhiều nơi ngập nặng- Ảnh 8.

Xe " chết máy " phải đẩy bộ.

CLIP: Mái tôn người dân tốc mái trên đường Hồng Bàng, đoạn qua cầu vượt Cây Gõ, phường Minh Phụng.




Tin liên quan

CSGT TP HCM sẵn sàng hỗ trợ người dân qua các đoạn ngập trong mưa lớn

CSGT TP HCM sẵn sàng hỗ trợ người dân qua các đoạn ngập trong mưa lớn

(NLĐO) - CSGT có mặt 24/24, triển khai lực lượng tại các điểm ngập sâu, ùn tắc để hướng dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo các phương tiện di chuyển an toàn

TP HCM mưa lớn kéo dài, người dân vất vả vì nhiều nơi ngập sâu

(NLĐO) - Khoảng gần 15 giờ chiều 19-6, trời tối sầm, mưa dông lần lượt trút xuống nhiều nơi ở TP HCM, cơn mưa kéo dài khiến nhiều nơi ngập sâu.

Rác ngập đường ở Đà Nẵng, bãi rác và đơn vị thu gom đùn đẩy trách nhiệm

(NLĐO) - Trong 3 ngày qua, rác thải sinh hoạt tại nhiều khu dân cư ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng không được thu gom, gây nên tình trạng ùn ứ, ô nhiễm

mưa ngập mưa lớn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo