Thời sự

TP HCM: Mây đen, sấm rền vang, bắt đầu có mưa to

ÁI MY - THÁI HÙNG

(NLĐO) - Nguyên nhân chính gây mưa ở TP HCM chiều nay là do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh kết hợp với đối lưu nhiệt cục bộ.

Khoảng gần 16 giờ chiều nay, 11-9, bầu trời TP HCM liên tục kéo mây đen kèm thêm tiếng sấm rền vang, đã có nơi mưa to, dự báo mưa sẽ tiếp tục trút xuống nhiều nơi ở TP HCM từ chiều đến tối nay.

Nguyên nhân chính gây mưa ở TP HCM chiều nay được Meteo Viet - ứng dụng dự báo thời tiết của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ thông tin: Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh kết hợp với đối lưu nhiệt cục bộ. Điều này tạo điều kiện cho không khí ẩm bốc lên cao, hình thành mây dông và gây mưa rào, dông vào buổi chiều.
TP HCM: Mây đen trời, sấm rền vang, đã có nơi mưa to- Ảnh 1.

Mưa lớn trút xuống đường Độc Lập, phường Dĩ An, TP HCM từ khoảng 16 giờ

TP HCM: Mây đen trời, sấm rền vang, đã có nơi mưa to- Ảnh 2.

Bầu trời TP HCM kéo mây đen liên tục từ gần 16 giờ

TP HCM: Mây đen trời, sấm rền vang, đã có nơi mưa to- Ảnh 3.

Người dân di chuyển trong cơn mưa lớn

Theo dự báo, khu vực TP HCM đang và sẽ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng. Hiện tượng sấm sét và gió giật mạnh đang xảy ra và có khả năng kéo dài trong thời gian tới; nhiều nơi có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to, thậm chí mưa rất to cục bộ trong thời gian ngắn.

Mây đen kéo liên tục, sấm rền vang trời ở TP HCM

Lưu ý quan trọng trong cơn mưa

Với tình hình sấm sét vang trời như hiện tại, người dân cần đặc biệt cẩn trọng, tuyệt đối không ra ngoài khi có sấm sét.

Nếu đang ở ngoài trời, hãy tìm nơi trú ẩn an toàn ngay lập tức, tránh xa cây cối cao, cột điện, tháp truyền hình, và các vật kim loại. Còn ở trong nhà, nên tránh đứng gần cửa sổ, cửa ra vào, các thiết bị điện tử; rút phích cắm các thiết bị điện không cần thiết để tránh sét đánh lan truyền qua đường dây điện.

Mưa lớn với cường độ cao có thể gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường, nhất là các khu vực trũng thấp. Hạn chế di chuyển qua các đoạn đường ngập; tầm nhìn sẽ bị hạn chế đáng kể do mưa lớn, cần giảm tốc độ, bật đèn chiếu gần và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác.

Một số video ghi lại người dân di chuyển trong mưa ở TP HCM chiều nay:

Người dân di chuyển vội vã khi chỉ gần 16 giờ, trời chuyển mưa tối mịt




Mưa lớn ở đường Độc Lập, phường Dĩ An, TP HCM

