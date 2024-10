TP HCM: Mưa lớn sớm hơn dự báo

Theo ghi nhận, khoảng 14 giờ 30, mưa lớn xuất hiện khu vực chợ Thủ Đức. Tuyến đường Nguyễn Thị Rành bắt đầu ngập nhẹ. Đường Lê Văn Việt (TP Thủ Đức) cũng ngập nhẹ, ảnh hưởng đến giao thông.



Mưa ngập đường Lê Văn Việt (TP Thủ Đức).

Khu vực Thảo Điền (TP Thủ Đức) mưa lớn, tuyến đường Quốc Hương bắt đầu ngập.

Đường Võ Văn Tần, quận 3.

Khu vực trung tâm thành phố, quận Bình Thạnh mưa lớn, sấm chớp đùng đùng.

Ô tô di chuyển khó khăn trong mưa lớn trên đường Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức).

Trước đó, theo cơ quan dự báo thời tiết, hôm nay, thời tiết ở TP HCM và các tỉnh Nam Bộ có mưa rào, cục bộ có mưa to xuất hiện về chiều tối và đêm.

Mưa to, sấm chớp đùng đùng ở quận Bình Thạnh.

Thời tiết ở TP HCM có mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to chủ yếu về chiều tối và đêm. Nhiệt độ thấp nhất 25 độ C, cao nhất 32 độ C; độ ẩm tương đối phổ biến 84 %.

Còn thời tiết tại các tỉnh Nam Bộ chủ yếu có mây, có mưa rào và dông vài nơi; có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm (thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm).

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Trong mưa dông ở TP HCM và các tỉnh Nam Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Mưa to trên khu vực sẽ còn xuất hiện vào ngày mai 9-10, sau đó, mưa có xu hướng giảm dần về diện và lượng.