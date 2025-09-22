TP HCM: Nghi thức đặt bát cúng dường cho 100 vị Đại đức tại chùa Chantarangsay

Ngày 21-9, không khí rộn ràng tràn ngập chùa Chantarangsay (phường Xuân Hoà, TP HCM). Hàng trăm Phật tử và đồng bào Khmer tập trung về tham dự lễ Sene Đôn Ta.

Đây là dịp quan trọng trong văn hóa tâm linh của người Khmer, nhằm tưởng nhớ và tri ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã khuất, đồng thời cầu nguyện bình an và phúc lành cho gia đình, cộng đồng.





Buổi lễ diễn ra với các nghi thức truyền thống như lễ Phật, quy y Tam Bảo, nghe pháp thoại và tụng kinh cầu siêu. Hòa thượng Danh Lung, trụ trì chùa Chantarangsay, cho biết Sene Đôn Ta là dịp để con cháu báo hiếu, tạo phước và hồi hướng công đức đến ông bà, cha mẹ.

Ngài nhắc nhở Phật tử giữ trọn đạo hiếu, gieo trồng phước đức, tu tập Giới – Định – Tuệ và nuôi dưỡng niềm tin vững chắc vào Phật – Pháp – Tăng để xây dựng đời sống an vui, hạnh phúc.

100 vị Đại đức Tăng đi khất thực (còn gọi là đi bát) một vòng chánh điện và sân chùa

Sau pháp thoại, chư Tăng đã quang lâm trai đường, tụng kinh chúc nguyện, cầu an đến Phật tử hiện diện tại buổi lễ và cầu siêu cho các hương linh quá vãng. Ngoài ra, chùa còn có hoạt động buộc chỉ đỏ cầu may mắn, bình an.

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức đặt bát cúng dường cho 100 vị Đại đức Tăng. Trong khoảng 25 phút, đoàn chư Tăng cầm bát ngang hông, bước đi chậm rãi quanh chánh điện và sân chùa. Hai bên, Phật tử chân trần, im lặng thành kính, lần lượt dâng 4 món chính gồm cơm, bánh, trái cây và tiền. Kết thúc nghi thức, mọi người chắp tay cầu nguyện, bày tỏ lòng tri ân với chư Tăng và Đức Phật.

Các chư tăng thực hiện những nghi thức cho buổi lễ

Chị Châu Thi (24 tuổi, quê Trà Vinh) chia sẻ: "Những món lễ vật hôm nay đã được gia đình chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Với người Khmer, Sene Đôn Ta có ý nghĩa thiêng liêng như Tết truyền thống".

Năm nay, lễ Sene Đôn Ta tại chùa diễn ra từ ngày 21 đến 23-9. Hai tuần trước lễ chính thức, bà con Phật tử thường đến chùa để chuẩn bị cơm nước dâng chư Tăng và cúng Phật. Vào buổi tối, họ vắt cơm, nghe các sư thuyết pháp và tham gia nghi thức đặt cơm quanh chính điện để hồi hướng phước báo cho tổ tiên vào rạng sáng hôm sau. Ngoài ra, họ còn dọn dẹp, sơn phết các chánh điện và các ngôi tháp đựng hài cốt của ông bà, người thân.

Chị Neang Nhay Tuch và gia đình tận hưởng không khí ấm áp của Tết Sene Đôn Ta

Chị Neang Nhay Tuch ( 30 tuổi, quê An Giang) hiện sinh sống tại Củ Chi, cùng gia đình bạn bè đến từ sáng sớm. "Năm nay, tôi cầu cho gia đình cha mẹ luôn khoẻ mạnh, có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn vì cha mẹ hiện đã cao tuổi" - chị cho biết.

Đến buổi trưa, Phật tử trang nghiêm dâng cơm mặn lên chư tăng rồi lặng lẽ cầu nguyện phía dưới. Mâm cúng thường gồm những món quen thuộc trong bữa cơm gia đình như thịt kho, rau xào, lẩu, trái cây…





Không chỉ mang đến không khí thiêng liêng, đoàn kết, lễ hội Sene Đôn Ta tại chùa Chantarangsay còn là biểu tượng của việc gìn giữ, phát huy giá trị tinh thần của cộng đồng Khmer, góp phần bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

Chùa Chantarangsay được xây dựng năm 1946, là ngôi chùa Khmer đầu tiên tại TP HCM. Hằng năm, chùa tổ chức nhiều ngày lễ lớn của Phật giáo và đồng bào Khmer như Tết Chol Chnam Thmay, lễ Phật đản, lễ Ok Om Bok, lễ Sene Đôn Ta… Đồng thời, chùa cũng là điểm lưu trú, tu học của nhiều chư Tăng Khmer tại TP HCM.