TP HCM: Nghi thức đặt bát cúng dường cho 100 vị Đại đức tại chùa Chantarangsay

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

TP HCM: Nghi thức đặt bát cúng dường cho 100 vị Đại đức tại chùa Chantarangsay

Ngọc Vân

(NLĐO) - Lễ Sene Đôn Ta của đồng bào Khmer diễn ra tại chùa Chantarangsay (phường Xuân Hoà, TP HCM) đến ngày 23-9.

Ngày 21-9, không khí rộn ràng tràn ngập chùa Chantarangsay (phường Xuân Hoà, TP HCM). Hàng trăm Phật tử và đồng bào Khmer tập trung về tham dự lễ Sene Đôn Ta.

Đây là dịp quan trọng trong văn hóa tâm linh của người Khmer, nhằm tưởng nhớ và tri ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã khuất, đồng thời cầu nguyện bình an và phúc lành cho gia đình, cộng đồng.


Buổi lễ diễn ra với các nghi thức truyền thống như lễ Phật, quy y Tam Bảo, nghe pháp thoại và tụng kinh cầu siêu. Hòa thượng Danh Lung, trụ trì chùa Chantarangsay, cho biết Sene Đôn Ta là dịp để con cháu báo hiếu, tạo phước và hồi hướng công đức đến ông bà, cha mẹ. 

Ngài nhắc nhở Phật tử giữ trọn đạo hiếu, gieo trồng phước đức, tu tập Giới – Định – Tuệ và nuôi dưỡng niềm tin vững chắc vào Phật – Pháp – Tăng để xây dựng đời sống an vui, hạnh phúc.

TP HCM: Tưng bừng lễ Sene Đôn Ta (lễ Vu Lan báo hiếu) của đồng bào Khmer - Ảnh 1.
TP HCM: Tưng bừng lễ Sene Đôn Ta (lễ Vu Lan báo hiếu) của đồng bào Khmer - Ảnh 2.
TP HCM: Tưng bừng lễ Sene Đôn Ta (lễ Vu Lan báo hiếu) của đồng bào Khmer - Ảnh 3.
TP HCM: Tưng bừng lễ Sene Đôn Ta (lễ Vu Lan báo hiếu) của đồng bào Khmer - Ảnh 4.
TP HCM: Tưng bừng lễ Sene Đôn Ta (lễ Vu Lan báo hiếu) của đồng bào Khmer - Ảnh 5.

100 vị Đại đức Tăng đi khất thực (còn gọi là đi bát) một vòng chánh điện và sân chùa

Sau pháp thoại, chư Tăng đã quang lâm trai đường, tụng kinh chúc nguyện, cầu an đến Phật tử hiện diện tại buổi lễ và cầu siêu cho các hương linh quá vãng. Ngoài ra, chùa còn có hoạt động buộc chỉ đỏ cầu may mắn, bình an.

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức đặt bát cúng dường cho 100 vị Đại đức Tăng. Trong khoảng 25 phút, đoàn chư Tăng cầm bát ngang hông, bước đi chậm rãi quanh chánh điện và sân chùa. Hai bên, Phật tử chân trần, im lặng thành kính, lần lượt dâng 4 món chính gồm cơm, bánh, trái cây và tiền. Kết thúc nghi thức, mọi người chắp tay cầu nguyện, bày tỏ lòng tri ân với chư Tăng và Đức Phật.

TP HCM: Tưng bừng lễ Sene Đôn Ta (lễ Vu Lan báo hiếu) của đồng bào Khmer - Ảnh 6.
TP HCM: Tưng bừng lễ Sene Đôn Ta (lễ Vu Lan báo hiếu) của đồng bào Khmer - Ảnh 7.
TP HCM: Tưng bừng lễ Sene Đôn Ta (lễ Vu Lan báo hiếu) của đồng bào Khmer - Ảnh 8.
TP HCM: Tưng bừng lễ Sene Đôn Ta (lễ Vu Lan báo hiếu) của đồng bào Khmer - Ảnh 9.

Các chư tăng thực hiện những nghi thức cho buổi lễ

Chị Châu Thi (24 tuổi, quê Trà Vinh) chia sẻ: "Những món lễ vật hôm nay đã được gia đình chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Với người Khmer, Sene Đôn Ta có ý nghĩa thiêng liêng như Tết truyền thống".

Năm nay, lễ Sene Đôn Ta tại chùa diễn ra từ ngày 21 đến 23-9. Hai tuần trước lễ chính thức, bà con Phật tử thường đến chùa để chuẩn bị cơm nước dâng chư Tăng và cúng Phật. Vào buổi tối, họ vắt cơm, nghe các sư thuyết pháp và tham gia nghi thức đặt cơm quanh chính điện để hồi hướng phước báo cho tổ tiên vào rạng sáng hôm sau. Ngoài ra, họ còn dọn dẹp, sơn phết các chánh điện và các ngôi tháp đựng hài cốt của ông bà, người thân.

TP HCM: Tưng bừng lễ Sene Đôn Ta (lễ Vu Lan báo hiếu) của đồng bào Khmer - Ảnh 10.

Chị Neang Nhay Tuch và gia đình tận hưởng không khí ấm áp của Tết Sene Đôn Ta

Chị Neang Nhay Tuch ( 30 tuổi, quê An Giang) hiện sinh sống tại Củ Chi, cùng gia đình bạn bè đến từ sáng sớm. "Năm nay, tôi cầu cho gia đình cha mẹ luôn khoẻ mạnh, có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn vì cha mẹ hiện đã cao tuổi" - chị cho biết.

Đến buổi trưa, Phật tử trang nghiêm dâng cơm mặn lên chư tăng rồi lặng lẽ cầu nguyện phía dưới. Mâm cúng thường gồm những món quen thuộc trong bữa cơm gia đình như thịt kho, rau xào, lẩu, trái cây…

TP HCM: Tưng bừng lễ Sene Đôn Ta (lễ Vu Lan báo hiếu) của đồng bào Khmer - Ảnh 11.
TP HCM: Tưng bừng lễ Sene Đôn Ta (lễ Vu Lan báo hiếu) của đồng bào Khmer - Ảnh 12.
TP HCM: Tưng bừng lễ Sene Đôn Ta (lễ Vu Lan báo hiếu) của đồng bào Khmer - Ảnh 13.
TP HCM: Tưng bừng lễ Sene Đôn Ta (lễ Vu Lan báo hiếu) của đồng bào Khmer - Ảnh 14.
TP HCM: Tưng bừng lễ Sene Đôn Ta (lễ Vu Lan báo hiếu) của đồng bào Khmer - Ảnh 15.


Không chỉ mang đến không khí thiêng liêng, đoàn kết, lễ hội Sene Đôn Ta tại chùa Chantarangsay còn là biểu tượng của việc gìn giữ, phát huy giá trị tinh thần của cộng đồng Khmer, góp phần bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

Chùa Chantarangsay được xây dựng năm 1946, là ngôi chùa Khmer đầu tiên tại TP HCM. Hằng năm, chùa tổ chức nhiều ngày lễ lớn của Phật giáo và đồng bào Khmer như Tết Chol Chnam Thmay, lễ Phật đản, lễ Ok Om Bok, lễ Sene Đôn Ta… Đồng thời, chùa cũng là điểm lưu trú, tu học của nhiều chư Tăng Khmer tại TP HCM.

Tin liên quan

Hành động ý nghĩa của Việt Hương - Hoài Phương dịp lễ Vu Lan

Hành động ý nghĩa của Việt Hương - Hoài Phương dịp lễ Vu Lan

(NLĐO) - Gia đình Việt Hương tặng 250 phần quà nhân lễ Vu lan đến bà con phường Hiệp Bình, TP HCM.

Không khí Lễ Vu Lan tại TP HCM: Bông hồng tri ân nở rộ, ngàn Phật tử hướng về cha mẹ

(NLĐO) - Ngày 6-9 (nhằm 15 Âm lịch), hàng ngàn Phật tử đã đổ về các chùa lớn ở TP HCM để dự lễ Vu Lan báo hiếu.

Một Tập đoàn cho nhân viên nghỉ 5 ngày để báo hiếu cha mẹ dịp Lễ Vu Lan

Mỗi khi mùa Vu Lan đến, câu chuyện về lòng biết ơn và báo hiếu cha mẹ lại được nhắc nhớ hơn bao giờ hết.

lễ Vu Lan Ok Om Bok Sene Đôn Ta khmer
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo