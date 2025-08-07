TP HCM nghiên cứu hình thành quỹ phát triển nhà ở xã hội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM nghiên cứu hình thành quỹ phát triển nhà ở xã hội

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - TP HCM khuyến khích hình thành các quỹ đầu tư, quỹ tín thác đầu tư và các hoạt động liên danh, liên kết thực hiện dự án nhà ở xã hội

Thành ủy TP HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.

Theo đó, TP HCM phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình phát triển nhà ở của thành phố phù hợp với tình hình thực tiễn sau khi hợp nhất, sáp nhập tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP HCM.

TP HCM xem xét thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Một khu nhà ở xã hội trên địa bàn TP HCM

Sở Xây dựng TP HCM được giao tham mưu, trình UBND thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển nhà ở xã hội và thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách. Rà soát, xem xét việc phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ trong công tác phát triển nhà ở xã hội; xem xét, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các quy định, cơ chế chích sách phù hợp với các quy định pháp luật về nhà ở và pháp luật kinh doanh bất động sản. Thành ủy TP HCM yêu cầu nhiệm vụ này được thực hiện và hoàn thành trong năm 2025.

Sở này cũng được giao thực hiện rà soát quy hoạch, bố trí các dự án nhà ở xã hội độc lập, hoặc trong các dự án nhà ở thương mại tại các vị trí thuận tiện để kết nối giao thông gắn với các trung tâm công nghiệp, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiết yếu; rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, bảo đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, bao gồm nhà lưu trú công nhân và nhà ở lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng thời nghiên cứu, đề xuất phát triển đa dạng loại hình nhà ở xã hội và ban hành các cơ chế, chính sách mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà lưu trú, ký túc xá cho công nhân, người thu nhập thấp khu vực đô thị, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang phù hợp với khả năng chi trả của từng đối tượng thụ hưởng.

Sở Tài chính TP HCM được giao tham mưu UBND thành phố bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của địa phương.

Bên cạnh đó, khẩn trương nghiên cứu, đề xuất hình thành quỹ phát triển nhà ở xã hội hoặc mô hình định chế tài chính phù hợp để phát triển nhà ở xã hội dài hạn, bền vững. Mở rộng nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội từ quỹ đầu tư phát triển địa phương và nguồn vốn từ nước ngoài. Khuyến khích hình thành các quỹ đầu tư, quỹ tín thác đầu tư và các hoạt động liên danh, liên kết thực hiện dự án nhà ở xã hội; rà soát, đổi mới, tiếp tục mở rộng chương trình cho vay ưu đãi đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo chính sách về nhà ở xã hội; sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội.

Thành ủy TP HCM yêu cầu Sở Tài chính hoàn thành nhiệm vụ này trong năm 2025.

Tin liên quan

Sốt ruột trước tiến độ dự án nhà ở xã hội Phú Thịnh

Sốt ruột trước tiến độ dự án nhà ở xã hội Phú Thịnh

Sau hơn 5 năm khởi công và quá hạn bàn giao, dự án nhà ở xã hội Phú Thịnh (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) vẫn chưa thể hoàn thành, người mua thấp thỏm đợi

TP HCM sẽ thành lập Ban chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội

(NLĐO) - Dự kiến, từ năm 2026 đến năm 2030, TP HCM phát triển hơn 94.000 căn nhà ở xã hội.

Thức trắng đêm xếp hàng, đánh nhau để giành suất nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội

(NLĐO) – Nhiều người ở Đà Nẵng xếp hàng trắng đêm, chờ được nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội thu nhập thấp An Trung 2 vào sáng nay.

nhà ở xã hội TP HCM công nhân Sở Xây dựng dự án nhà ở đầu tư xây dựng đối tượng thu nhập thấp khu công nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo