TP HCM nghiên cứu hình thành quỹ phát triển nhà ở xã hội

Thành ủy TP HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.

Theo đó, TP HCM phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình phát triển nhà ở của thành phố phù hợp với tình hình thực tiễn sau khi hợp nhất, sáp nhập tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP HCM.

Một khu nhà ở xã hội trên địa bàn TP HCM

Sở Xây dựng TP HCM được giao tham mưu, trình UBND thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển nhà ở xã hội và thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách. Rà soát, xem xét việc phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ trong công tác phát triển nhà ở xã hội; xem xét, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các quy định, cơ chế chích sách phù hợp với các quy định pháp luật về nhà ở và pháp luật kinh doanh bất động sản. Thành ủy TP HCM yêu cầu nhiệm vụ này được thực hiện và hoàn thành trong năm 2025.

Sở này cũng được giao thực hiện rà soát quy hoạch, bố trí các dự án nhà ở xã hội độc lập, hoặc trong các dự án nhà ở thương mại tại các vị trí thuận tiện để kết nối giao thông gắn với các trung tâm công nghiệp, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiết yếu; rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, bảo đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, bao gồm nhà lưu trú công nhân và nhà ở lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng thời nghiên cứu, đề xuất phát triển đa dạng loại hình nhà ở xã hội và ban hành các cơ chế, chính sách mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà lưu trú, ký túc xá cho công nhân, người thu nhập thấp khu vực đô thị, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang phù hợp với khả năng chi trả của từng đối tượng thụ hưởng.

Sở Tài chính TP HCM được giao tham mưu UBND thành phố bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của địa phương.

Bên cạnh đó, khẩn trương nghiên cứu, đề xuất hình thành quỹ phát triển nhà ở xã hội hoặc mô hình định chế tài chính phù hợp để phát triển nhà ở xã hội dài hạn, bền vững. Mở rộng nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội từ quỹ đầu tư phát triển địa phương và nguồn vốn từ nước ngoài. Khuyến khích hình thành các quỹ đầu tư, quỹ tín thác đầu tư và các hoạt động liên danh, liên kết thực hiện dự án nhà ở xã hội; rà soát, đổi mới, tiếp tục mở rộng chương trình cho vay ưu đãi đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo chính sách về nhà ở xã hội; sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội.

Thành ủy TP HCM yêu cầu Sở Tài chính hoàn thành nhiệm vụ này trong năm 2025.