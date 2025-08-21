HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

TP HCM: Người đàn ông tung clip nóng của vợ cũ khắp nơi xin được tha thứ

Trần Thái

(NLĐO) - Phát tán clip nóng của vợ cũ khắp nơi để trả thù, nay gã chồng cũ cầu xin được tha thứ, được giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 21-8, TAND TP HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Vũ Quân (34 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng, quận 10 cũ).

Trước đó, Quân bị TAND quận 10 tuyên phạt 6 tháng tù về tội "Làm nhục người khác" và 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Nội dung vụ án thể hiện, Quân và vợ là chị C. đã thuận tình ly hôn từ tháng 4-2024. Tuy nhiên, khi nhìn thấy hình ảnh chị C. chụp chung với người khác trên trang Facebook của quán ăn nơi chị đang làm việc, Quân nổi cơn ghen tuông. Quân dùng điện thoại gửi hình ảnh, clip quan hệ giữa mình và chị C. thời còn chung sống đến trang Facebook, Zalo đặt bàn của quán và cả tài khoản Zalo của quản lý, nhân viên. Sau đó, Quân còn chuyển trực tiếp những hình ảnh, clip nhạy cảm này cho chị C.

TP HCM: Người đàn ông tung clip nóng của vợ cũ khắp nơi xin được tha thứ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa AI

Bức xúc trước hành động của chồng cũ, chị C. đã hẹn Quân ra nói chuyện. Khoảng 13 giờ ngày 15-2-2024, khi hai bên gặp mặt, Quân đã đập vỡ chai nước hoa của chị C., tát vào mặt chị và lớn tiếng đe dọa. Chứng kiến sự việc, một đồng nghiệp của chị C. đã khống chế và đưa Quân đến Công an phường 15, quận 10 (cũ). Kiểm tra điện thoại, cơ quan công an phát hiện trong máy của Quân có 7 video quan hệ tình dục cùng nhiều hình ảnh nhạy cảm khác của chị C.

Tại toà, bị cáo khai vì ghen tuông nên muốn làm nhục để vợ cũ mất mặt, mất việc. HĐXX nhận định hành vi của Quân xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác, gây mất trật tự xã hội. Do bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới, tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tin liên quan

Gã đàn ông 59 tuổi làm chuyện đồi bại với cụ bà gần 100 tuổi ở Bình Dương

Gã đàn ông 59 tuổi làm chuyện đồi bại với cụ bà gần 100 tuổi ở Bình Dương

(NLĐO) - Người đàn ông ở Bình Dương mới ra tù đã hiếp dâm cụ bà gần 100 tuổi rồi cướp luôn tài sản của cụ này.

Chân tướng gã đàn ông 45 tuổi cướp và “làm liều” với người phụ nữ ở Đồng Nai

(NLĐO)-Đi nhặt điều trong rẫy vắng, người phụ nữ bị gã đàn ông 45 tuổi khống chế, đòi “quan hệ tình dục” và cướp tài sản ở Đồng Nai.

Vụ bé gái bị gã đàn ông cầm 2 dao khống chế: Nghi phạm trước đó đã "bắt cóc" 1 nam thanh niên

(NLĐO)- Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, kẻ bắt cóc bé gái 9 tuổi đã sử dụng ma túy rồi cướp tài sản, bắt cóc tống tiền.

clip nóng clip nhạy cảm xin giảm án gã đàn ông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo