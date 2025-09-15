HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

TP HCM nhất toàn đoàn Giải Vô địch Vovinam quốc gia 2025

Quốc An - Ảnh: Anh Giang

(NLĐO) - Giải vô địch Vovinam quốc gia lần thứ 31 - 2025 tại Vĩnh Long đã khép lại với ngôi đầu toàn đoàn thuộc về TP HCM khi giành được 16 HCV.

Giải Vô địch Vovinam quốc gia lần thứ 31 năm 2025 diễn ra từ 10 đến 15-9 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long. Giải thu hút gần 300 VĐV đến từ 22 đơn vị cả nước tranh tài ở 48 bộ huy chương.

Trong đó, nội dung quyền với 22 bộ huy chương gồm: đơn luyện, song luyện, đa luyện và đồng đội kỹ thuật căn bản. Còn đối kháng với 26 hạng cân với các hạng cân nam từ 45kg tới trên 92kg, các hạng cân của nữ từ 42kg tới trên 75kg.

Ở giải năm nay, các vận động viên tên tuổi của Vovinam Việt Nam tiếp tục thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp. Những nhà vô địch thế giới và SEA Games như: Nguyễn Thanh Liêm, Lê Thị Hiền, Nguyễn Hoàng Dũ, Nguyễn Đạt Duy Long,… giữ vững phong độ với những chiếc HCV xứng đáng.

TP HCM nhất toàn đoàn Giải vô địch Vovinam quốc gia 2025- Ảnh 1.

Bên cạnh đó, nhiều võ sĩ trẻ mang đến những làn gió mới cho phong trào Vovinam như: Trần Công Anh Đức (Quảng Ngãi), Thị Lài (Đồng Nai), Vũ Thị Nga (Thanh Hoá), Phan Phi Long, Nguyễn Thị Hoài Linh, Mai Ngọc Tú Lan (TP HCM). Đây cũng là lực lượng mà các địa phương chuẩn bị hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 tại TP HCM.

Sau 5 ngày tranh tài, TP HCM tiếp tục khẳng định là địa phương phát triển phong trào Vovinam mạnh mẽ nhất cả nước khi giành 16 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ để bảo vệ thành công ngôi đầu toàn đoàn trong nhiều năm nay. Trong đó, thế mạnh nội dung quyền vẫn được duy trì với 11 HCV, các hạng cân đối kháng đã có sự tiến bộ khi giành 6 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

Xếp thứ nhì toàn đoàn là đơn vị Cần Thơ khi có 10 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ. Đáng chú ý, cả 10 HCV của họ đều giành được ở nội dung quyền, điều này cho thấy thế mạnh này đã phát huy rất tốt.

TP HCM nhất toàn đoàn Giải vô địch Vovinam quốc gia 2025- Ảnh 2.

Hạng 3 chung cuộc thuộc về đơn vị Thanh Hóa với 5 HCV, 8 HCB, 5 HCĐ. Cả 5 HCV đều thuộc các hạng cân đối kháng, đây là một trong những địa phương có thế mạnh thi đấu đối kháng hàng đầu của Vovinam Việt Nam.

Ông Ngô Bá Huy, chuyên viên phụ trách môn Vovinam Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết: “Giải đấu năm nay có chất lượng chuyên môn cao khi các đơn vị được bổ sung thêm nhiều VĐV đẳng cấp sau khi sáp nhập địa giới hành chính. Các trận đấu diễn ra hấp dẫn và căng thẳng.

Sau giải vô địch quốc gia, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Vovinam Việt Nam sẽ chọn đội hình xuất sắc nhất tham dự giải vô địch thế giới 2025 diễn ra đầu tháng 11 tại Indonesia”.

