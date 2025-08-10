HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Vận động viên quyền anh, aerobic, vovinam ghi danh "Miss Grand Vietnam 2025"

Thùy Trang

(NLĐO) - "Miss Grand Vietnam 2025" quy tụ ca sĩ, diễn viên đến vận động viên thể thao.

"Miss Grand Vietnam 2025" - VĐV quyền Anh, aerobic, vovinam - Ai sẽ đăng quang?

Vận động viên quyền anh, aerobic, vovinam ghi danh Miss Grand Vietnam 2025 - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Loan - cựu vận động viên quốc gia bộ môn quyền Anh

"Miss Grand Vietnam 2025" trở nên đặc biệt khi có nhiều vận động viên thể thao chuyên nghiệp ở các bộ môn như quyền Anh, aerobic, vovinam từng giành huy chương tại các giải đấu quốc gia, khu vực cùng ghi danh tranh tài.

Trong số những gương mặt nổi bật có Nguyễn Thị Loan - cựu vận động viên Quốc gia bộ môn quyền Anh đến từ Tuyên Quang, người dân tộc Sán Dìu. Cô từng giành HCB giải trẻ Đông Nam Á tại Thái Lan (2017), HCĐ giải vô địch toàn quốc (2017), HCĐ giải vô địch thiếu niên trẻ toàn quốc (2016).

Nguyễn Thị Loan xem "Miss Grand Vietnam 2025" không chỉ là một cơ hội mà còn là thử thách lớn để trở nên nữ tính hơn, nhưng vẫn giữ vẹn sự mạnh mẽ, quyết đoán vốn là bản sắc của một vận động viên.

Vận động viên quyền anh, aerobic, vovinam ghi danh Miss Grand Vietnam 2025 - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Hồng Mây VĐV aerobic chuyên nghiệp

Nguyễn Thị Hồng Mây sinh năm 2006 đến từ Phú Thọ, nổi bật với nền tảng aerobic chuyên nghiệp khi nằm trong đội tuyển tỉnh Hòa Bình, từng mang về hàng loạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng.

Hồng Mây còn đạt giải Nhất Khoa học kỹ thuật tỉnh Hòa Bình 2023, Quán quân Thanh niên tài năng thanh lịch 2023, Top 10 Người đẹp Tài năng Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024… Cô chính là đại diện tiêu biểu cho thế hệ Gen Z đa năng và bản lĩnh.

Vận động viên quyền anh, aerobic, vovinam ghi danh Miss Grand Vietnam 2025 - Ảnh 3.

VĐV vovinam Nguyễn Thị Thanh Ngân

Nguyễn Thị Thanh Ngân là người đẹp đến từ Đồng Tháp với tài năng thể thao nổi bật. Cô từng đạt HCB Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc (2016), HCĐ giải học sinh Vovinam toàn quốc (2017), HCV môn Vovinam, HCĐ võ cổ truyền đại hội thể dục thể thao tỉnh Tiền Giang (2018). Bên cạnh đó, cô giành nhiều danh hiệu Hoa khôi, Á khôi khu vực.

"Miss Grand Vietnam 2025" không chỉ là điểm đến cho những gương mặt mới mà còn quy tụ những thí sinh có kinh nghiệm chinh chiến tại các cuộc thi sắc đẹp, nay trở lại với quyết tâm cao và hình ảnh mới mẻ.

Vận động viên quyền anh, aerobic, vovinam ghi danh Miss Grand Vietnam 2025 - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Yến Nhi đến từ Đắk Lắk từng lọt Top 15 "Miss Grand Vietnam 2024"

Nguyễn Thị Yến Nhi đến từ Đắk Lắk từng lọt Top 15 "Miss Grand Vietnam 2024", đồng thời góp mặt trong Top 5 Miss Fashion và Top 5 Grand Voice Awards. Trong lần trở lại này, Yến Nhi mong muốn tiếp tục vượt qua giới hạn của bản thân, trưởng thành hơn qua từng vòng thi và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại bản lĩnh, trí tuệ và giàu lòng nhân ái.

Vận động viên quyền anh, aerobic, vovinam ghi danh Miss Grand Vietnam 2025 - Ảnh 5.

Nguyễn Thị Kiều My từng gây ấn tượng mạnh tại "Miss Grand Vietnam 2022"

Nguyễn Thị Kiều My đến từ Tây Ninh, từng gây ấn tượng mạnh tại "Miss Grand Vietnam 2022" với màn hô tên độc đáo, tràn đầy năng lượng "gây bão" khắp mạng xã hội. Sau ba năm trau dồi và trưởng thành, Kiều My trở lại Miss Grand Vietnam bằng tình yêu dành cho nghệ thuật, với khát khao một lần nữa bước ra khỏi vùng an toàn để thật sự tỏa sáng.

Vận động viên quyền anh, aerobic, vovinam ghi danh Miss Grand Vietnam 2025 - Ảnh 6.

Lê Thị Thu Trà - cựu thí sinh "Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024"

Lê Thị Thu Trà - cựu thí sinh "Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024" lựa chọn Miss Grand Vietnam 2025 khi quyết định trở lại đường đua nhan sắc, muốn cho bản thân một cơ hội để được sống trọn vẹn với ước mơ.

Tại cuộc thi trước, cô từng lọt Top 15 chung cuộc và ghi tên mình vào Top 5 Người đẹp hình thể. Không chỉ sở hữu nhan sắc và hình thể nổi bật, Thu Trà hiện đang theo học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Thương Mại.

Vận động viên quyền anh, aerobic, vovinam ghi danh Miss Grand Vietnam 2025 - Ảnh 7.

Nguyễn Thị Thu Ngân đến từ Cà Mau, từng đăng quang "Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022"

Nguyễn Thị Thu Ngân đến từ Cà Mau, từng đăng quang "Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022". Cô tiếp tục gây chú ý khi lọt Top 5 Người đẹp Thời trang và Top 30 chung cuộc tại Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.

Một gương mặt khác cũng bước ra từ Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 là Trần Thị Xuân Dung. Cô cho thấy sự đa năng khi lọt Top 20 "Gương mặt Truyền hình - The TVFACE 2025".

Vận động viên quyền anh, aerobic, vovinam ghi danh Miss Grand Vietnam 2025 - Ảnh 8.

MLô H Senaivi - người đẹp Đắk Lắk

MLô H Senaivi - người đẹp Đắk Lắk - đang là thí sinh thu hút nhiều sự chú ý khi ghi danh "Miss Grand Vietnam 2025". Sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng, thành tích học tập ấn tượng cùng khả năng tiếng Anh và tiếng Trung lưu loát, Senaivi đã để dấu ấn mạnh mẽ với fan sắc đẹp. Với "Miss Grand Vietnam 2025", cô mong muốn mang đến một hình ảnh mới mẻ, trưởng thành và gần gũi hơn.

Năm nay, Miss Grand Vietnam mở rộng độ tuổi dự thi từ 18 đến 35 tuổi, với mục tiêu đồng nhất với format quốc tế và theo quy định mới từ tổ chức Miss Grand International.

Vòng Sơ khảo "Miss Grand Vietnam 2025" sẽ chính thức diễn ra vào ngày 11-8 tại TP HCM.

Nữ Thạc sĩ chính thức gia nhập đường đua "Miss Grand Vietnam 2025"

Nữ Thạc sĩ chính thức gia nhập đường đua "Miss Grand Vietnam 2025"

(NLĐO) - Xuất hiện nữ Thạc sĩ cao 1,77m, có profile cực giỏi ở "Miss Grand Vietnam 2025".

Bất ngờ đêm nhạc của Phùng Khánh Linh

(NLĐO)- Tâm sự với đêm một mình của Phùng Khánh Linh mang đến một trải nghiệm âm thanh mượt mà, cuốn hút.

Hoa hậu Bảo Ngọc tiếp tục đi thi "Miss World 2026"

(NLĐO) - Dù đã chiến thắng "Hoa hậu Liên lục địa 2022" nhưng hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tiếp tục chinh chiến ở "Hoa hậu Thế giới 2026".

