TP HCM: Nhiều dự án nhà đất được gỡ vướng pháp lý

UBND TP HCM mới đây đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về tình hình thị trường bất động sản và nhà ở trên địa bàn quý III/2024. Báo cáo nêu rõ từ khi thành lập (tháng 5-2023) đến nay, Tổ công tác của TP HCM đã triển khai 10 cuộc họp và ban hành 15 thông báo kết luận, xem xét giải quyết cho 30 dự án gặp vướng mắc. Trong đó, 8/30 dự án đã được giải quyết hoàn toàn, 22/30 dự án có vướng mắc đang được các sở, ban ngành, TP Thủ Đức tiếp tục tham mưu xử lý theo quy định.

Tin vui cho doanh nghiệp và thị trường

Cụ thể, 8 dự án được giải quyết pháp lý hoàn toàn gồm: Khu phức hợp Sóng Việt (TP Thủ Đức) của Công ty CP Quốc Lộc Phát; dự án xây dựng khu nhà ở xã hội của Công ty CP VTHouse và Công ty CP Tân Giao; dự án của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam; Khu chung cư và thương mại Metro Star (TP Thủ Đức) của Công ty CP Đầu tư Metro Star (thành viên Tập đoàn CT Group); Khu Liên hợp Thể dục Thể thao và Dân cư Tân Thắng (tên thương mại là Celadon City - điều chỉnh tiến độ, quận Tân Phú) của Công ty CP Gamuda Land; khu đất diện tích hơn 11.000 m2 tại huyện Hóc Môn của Công ty CP Western Sài Gòn; dự án khu nhà ở cao tầng Sông Đà - Thăng Long, quận 7 của Công ty CP Hưng Thịnh Incons; khu giáo dục quận Bình Thạnh của Công ty Trí Tuệ.

Là một trong những doanh nghiệp được tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đại diện Gamuda Land cho biết công ty đã được gỡ vướng liên quan về thuế tại dự án Celadon City với số tiền tới hơn 500 tỉ đồng. "Sau khi nhận được sự hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn từ phía thành phố, dự án của chúng tôi đã có thể hoàn tất các thủ tục cần thiết, trong đó có việc cấp sổ hồng cho khách hàng đã nhận bàn giao nhà. Điều này minh chứng cho uy tín của chúng tôi đối với khách hàng, khẳng định rằng mọi cam kết đã được thực hiện một cách chính xác và đầy đủ" - đại diện Gamuda Land chia sẻ.

Về dự án Metro Star, đại diện Tập đoàn CT Group cho biết dự án đã được UBND TP Thủ Đức phê duyệt Quyết định chấp thuận cập nhật chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận đầu tư cho dự án Metro Star vào quý II/2024. Theo quyết định này, dự án Metro Star tại 360 Đại lộ Võ Nguyên Giáp (TP Thủ Đức) có chiều cao tối đa 30 tầng và 3.453 cư dân. "Đây là tin vui rất lớn không những đối với chủ đầu tư, mà còn là niềm vui vỡ òa đối với các đơn vị nhà thầu, sàn đại lý phân phối, đội ngũ nhân viên, người lao động... đã kiên nhẫn chờ hồ sơ đi nhiều vòng mất 3 năm ở các sở ngành, thanh tra, kiểm toán, UBND TP... cho đến khi được giao về cho UBND TP Thủ Đức vào tháng 8-2023 để ký theo phân cấp" - tập đoàn này chia sẻ.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), từ năm 2022 đến nay, TP HCM có 64 dự án bất động sản của 57 doanh nghiệp gặp vướng mắc pháp lý kéo dài qua nhiều năm. Các dự án này được chia thành 3 nhóm: Các dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở thương mại không thuộc diện cần rà soát pháp lý và các dự án nhà ở thương mại phải trải qua quy trình rà soát, thanh tra, kiểm tra.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cho rằng việc lãnh đạo thành phố tích cực gỡ vướng cho các dự án là điều hết sức vui mừng cho doanh nghiệp và cả thị trường. Tuy vậy, thành phố vẫn còn nhiều dự án chưa được tháo gỡ, ông kỳ vọng lãnh đạo thành phố cùng các sở ngành tiếp tục kiến nghị, tìm cách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. "Hiệp hội đã có nhiều kiến nghị, gỡ vướng chi tiết cho các doanh nghiệp trong suốt thời gian qua. Với các nghị định, thông tư mới đi cùng 3 luật kinh doanh bất động sản được thực thi, kỳ vọng các khó khăn dần được tháo gỡ, để thị trường bất động sản sẽ nhiều tích cực" - ông Châu nói.

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng Giám đốc Công ty CP EximRS, cho biết sau một thời gian gặp vướng mắc, ách tắc về thủ tục pháp lý dự án, gần đây nhiều chủ đầu tư ở khu vực phía Nam đã được gỡ vướng hoặc hoàn tất pháp lý dự án và chuẩn bị tung sản phẩm, đón đầu dòng tiền cuối năm.

Tuy nhiên, theo bà Tú, việc TP HCM ban hành bảng giá đất mới dù tháo gỡ được khó khăn về thủ tục nhưng sẽ làm giá đất đầu vào tăng và sản phẩm bán ra cũng tăng. "Những dự án đã đóng tiền sử dụng đất trước khi ban hành giá mới sẽ là chọn lựa của các khách hàng hiện nay. Ngoài ra, việc các chủ đầu tư cũng đã kết hợp cùng các ngân hàng đưa ra gói hỗ trợ tài chính cho khách hàng mua cũng góp phần mở rộng các đối tượng khách mua" - bà Tú nói.

Chung cư Lavita Garden (17 đường số 3, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức - TP HCM), người dân đã dọn vào ở được 10 năm nhưng vẫn chưa có sổ hồng. Ảnh: QUỐC ANH

Hàng chục dự án sắp được gỡ

Liên quan đến những dự án còn vướng mắc, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TP HCM dự kiến trình nhiều dự án thực hiện nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ tài chính bổ sung, trong đó có nhiều dự án nằm trong nhóm 156 dự án bất động sản của 121 chủ đầu tư mà HoREA kiến nghị UBND TP HCM hồi năm 2023.

Theo đó, dự kiến trong tháng 11-2024, Sở TN-MT TP HCM sẽ trình Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể khu đất số 17 đường số 3, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức (chung cư Lavita Garden) của Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hưng Thịnh. Khu đất này thuộc diện thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung. Người dân vào ở chung cư Lavita Garden đã 10 năm nay nhưng chưa được cấp sổ hồng vì chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Dự án khu phức hợp tháp quan sát trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm của Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương đang được sở thực hiện rà soát lại pháp lý giao, thuê đất. Sau khi TP thống nhất, Sở TN-MT sẽ thực hiện thuê tư vấn xác định giá đất.

Ngoài ra, một số dự án lớn trên địa bàn thành phố sẽ được gỡ vướng trong thời gian tới. Đặc biệt là dự án khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart của Tập đoàn Lotte, Sở TN-MT đã trình Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể hồi tháng 10 và dự kiến mức thu ngân sách nhà nước lên tới 14.800 tỉ đồng.

Tại cuộc họp kinh tế - xã hội hồi đầu tháng 8, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đã nhấn mạnh tập trung tháo gỡ các dự án bất động sản ngoài ngân sách, trong đó nếu gỡ vướng được nghĩa vụ tài chính để đầu tư khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart thì có thể thu ngân sách số tiền rất lớn.

Ngoài ra, dự kiến trong quý IV/2024, Sở TN-MT sẽ trình Hội đồng Thẩm định giá đất TP để thu nghĩa vụ tài chính đối với dự án khu dân cư phường Tân Phú, quận 7 của Tổng Công ty Xây dựng Công trình hàng không ACC; khu đất phường Phước Long B, TP Thủ Đức của Công ty CP Địa ốc Nova; khu đất dự án (14,8 ha) của Công ty CP Bất động sản Nguyên Phương…

Tiếp đến, dự án khu căn hộ cao tầng Diamond Riverside (quận 8) của Công ty CP Năm Năm Bảy, dự kiến Sở TN-MT sẽ trình Hội đồng Thẩm định giá đất trong tháng này. Dự án này thuộc diện thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung. Cư dân chung cư Diamond Riverside cũng mòn mỏi đợi cấp sổ hồng dù đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định đối với chủ đầu tư.

Trong quý IV/2024, Sở TN-MT dự kiến 20 dự án thu nghĩa vụ tài chính bổ sung, như: dự án khu nhà ở Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh của Công ty CP Đầu tư và Phát triển An Nhân; khu đất 8.700 m2 phường Tân Tạo, quận Bình Tân của Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc; dự án của Công ty CP NCD An Khang tại 29B Nguyễn Đình Chiểu (quận 3); khu đất phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức của Công ty CP Bất động sản Bình Thiên An; khu đất phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức của Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đông Nam; khu đất 868 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh của Công ty CP Xây lắp Thương mại 2; khu đất 256-258 Lý Thường Kiệt (chung cư Grand Court) của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận;…

Thu nghĩa vụ tài chính bổ sung 4 dự án Sở TN-MT TP HCM dự kiến trình Hội đồng Thẩm định giá đất TP để thu nghĩa vụ tài chính bổ sung 4 dự án sau khi UBND TP HCM ban hành hệ số điều chỉnh theo quy định tại điều 63 Nghị định 102/2024, gồm: dự án Tropic 1, TP Thủ Đức của Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Nova; dự án khu nhà ở tại thị trấn Nhà Bè của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Kinh doanh nhà Minh Long; khu đất gần 11.000 m2 tại phường Thảo Điền, TP Thủ Đức của Công ty CP Bất động sản Sơn Kim; 3 lô đất tại khu đô thị mới Nam TP của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Lĩnh Phong Conic. Tương tự, dự án tại 230 Nguyễn Trãi, quận 1, của Công ty TNHH BĐS T.N.T Trung Thủy, sau khi UBND TP HCM có ý kiến về thời điểm xác định giá đất, Sở TN-MT sẽ trình Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể để thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung.