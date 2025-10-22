HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

TP HCM: Nhiều học viên trung tâm GDNN - GDTX vi phạm giao thông

Nguyễn Huỳnh

(NLĐO) - Ngoài 2 nữ sinh chạy xe máy vừa hút thuốc, nhiều học viên Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên quận 12 cũng vi phạm giao thông

Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều 22-10, nhiều học viên Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên (GDNN-GDTX) quận 12 (phường Trung Mỹ Tây) chạy xe máy có dung tích xi lanh trên 50 cc. Một số trường hợp cả người điều khiển và người ngồi sau đều không đội mũ bảo hiểm.

Vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm giao thông tại trung tâm GDNN- GDTX - Ảnh 1.

Tan học, nữ sinh điều khiển xe tay ga trên 50 cc chạy ra từ quán nước đối diện trung tâm

Đa số các học viên này đều gửi xe máy ở những quán nước xung quanh trung tâm. Nhiều em chạy xe lạng lách, đùa giỡn gây mất an toàn giao thông. 

Đề cập việc này, một phụ huynh nhận xét: "Không phải ai cũng có điều kiện mua xe điện hoặc xe máy mới dưới 50 cc cho con. Ở nhà có xe gì thì con đi xe đó, biết là không đúng nhưng cũng không còn cách khác".

Phụ huynh Minh Nguyệt (xã Bà Điểm) cho rằng đường phố lúc nào cũng đông xe, nhà đã mua sẵn xe điện cho con nhưng vẫn muốn đưa đón đi học mỗi ngày.

"Cực một chút nhưng an toàn cho con, mình cũng an tâm hơn. Bọn nhỏ chạy xe hay dàn hàng ngang, đùa giỡn. Nếu có sự cố xảy ra, không biết cách xử lý thì lại gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh" - bà Nguyện băn khoăn.

Vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm giao thông tại trung tâm GDNN- GDTX - Ảnh 2.

2 nam sinh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm

Vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm giao thông tại trung tâm GDNN- GDTX - Ảnh 3.

Nam sinh vừa chạy xe máy vừa bấm điện thoại.

Vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm giao thông tại trung tâm GDNN- GDTX - Ảnh 4.

Đa số các trường hợp vi phạm giao thông đều gửi xe máy ngoài trung tâm

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin về đoạn clip dài 30 giây quay cảnh 2 nữ sinh chạy xe máy, 1 người không đội nón bảo hiểm, thản nhiên hút thuốc lá lan truyền trên mạng xã hội. Ông Trần Thiện Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên (GDNN-GDTX) quận 12 (cũ), xác nhận đó là 2 học viên của trung tâm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, trung tâm đã mời phụ huynh đến làm việc. Hai nữ học viên này đã làm bản tường trình vụ việc và trung tâm thành lập hội đồng kỷ luật để đưa ra hướng xử lý phù hợp.

"Đây là độ tuổi khá nhạy cảm, dễ bắt chước và thích thể hiện. Tôi rất lấy làm tiếc vì để xảy ra trường hợp này. Quan điểm của trung tâm là làm sao để các em thấy lỗi sai và khắc phục. Hy vọng cộng đồng mạng bớt gay gắt để các em không còn mặc cảm" - ông Hùng bày tỏ.

Vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm giao thông tại trung tâm GDNN- GDTX - Ảnh 5.

2 nữ học viên Trung tâm GDNN- GDTX quận 12 vừa chạy xe vừa hút thuốc lá. Ảnh chụp màn hình.

Theo ông Hùng, đầu năm học, học viên và phụ huynh đều đã ký cam kết về các quy định của trung tâm, bao gồm quy định về an toàn giao thông. Ngoài ra, trung tâm thường xuyên phối hợp với công an địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền về an toàn giao thông; phối hợp với trung tâm y tế để tuyên truyền về tác hại của thuốc lá...


vi phạm giao thông an toàn giao thông quận 12 hút thuốc lá nữ sinh xe máy 50cc GDTX quận 12
