Thời sự Chính trị

TP HCM phát động thi đua cao điểm "Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi"

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Đợt thi đua cao điểm "Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi" được chia thành 2 giai đoạn

UBND TP HCM vừa phát động thi đua cao điểm "Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi" chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đợt thi đua bắt đầu từ đầu tháng 10-2025, kết thúc vào ngày 31-12 và được chia thành 2 giai đoạn. 

Trong đó, giai đoạn 1 - "Quyết tâm, tăng tốc hoàn thành các công trình, phần việc tiêu biểu", TP HCM tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 5 nội dung thi đua theo Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 1-7-2025 của UBND thành phố về thi đua cao điểm "100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả", chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

TP HCM phát động thi đua cao điểm "Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi" - Ảnh 1.

Lễ khởi công Dự án Xây dựng Nhà Văn hóa Phụ nữ - Cơ sở 1 diễn ra hôm 3-10

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương xác định ít nhất 1 công trình trọng điểm, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công hoặc ít nhất 1 mô hình, phần việc tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ I, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Giai đoạn 2 - "Tăng tốc, bứt phá - hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025", TP HCM tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và kế hoạch 5 năm (2020 - 2025), đặc biệt tập trung nguồn lực, phấn đấu thực hiện tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt 95% theo kế hoạch được giao.

Cũng trong giai đoạn này, phấn đấu hoàn thành các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu cấp thành phố theo Kế hoạch số 3818/KH-UBND của UBND TP HCM; đạt 90% chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu hoàn thành đúng tiến độ, được gắn biển, công nhận cấp thành phố.

Chủ tịch UBND TP HCM sẽ xét tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, nổi bật, có mô hình, giải pháp sáng tạo được vận dụng hiệu quả trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, thực hiện các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu, trọng điểm của thành phố nhân dịp tổng kết đợt thi đua.

Giai đoạn 1, TP HCM tập trung nguồn lực khởi công đúng tiến độ 9 dự án:

- Dự án Xây dựng Cung thiếu nhi thành phố;

- Dự án Mở rộng đường nối cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2);

- Dự án Nạo vét rạch Đá Đỏ (từ đường Nguyễn Hoàng đến sông Sài Gòn);

- Dự án Xây dựng Công viên khu trường đua Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên;

- Dự án Xây dựng mới Nhà Văn hóa Phụ nữ - Cơ sở 1;

- Dự án Xây dựng Công viên Tân Chánh Hiệp (khu ao cá Tân Chánh Hiệp);

- Dự án Xây dựng Trung tâm thể dục thể thao ngoài trời phường 10, quận 6 cũ;

- Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố Đình Bình Thọ;

- Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố Đình Linh Tây.

TP HCM cũng phấn đấu khánh thành đúng tiến độ 2 dự án:

- Dự án Xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi;

- Dự án Nạo vét, cải tạo rạch Bà Triệu.

