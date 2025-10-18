TP HCM: Phát hiện người đàn ông tử vong ở công viên Bình Giã

CLIP: Hiện trường vụ việc.

Ngày 17-10, Công an phường Tân Bình phối hợp với Công an TP HCM điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong.



Khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân đi tập thể dục ở công viên Bình Giã, phường Tân Bình phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè đường Cộng Hoà. Khi họ kiểm tra, người này đã tử vong nên gọi điện báo lực lượng chức năng.



Công an phường Tân Bình phối hợp với lực lượng y tế đã đến hiện trường tìm hiểu nguyên nhân người đàn ông tử vong.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân khoảng 30 tuổi, không có giấy tờ tuỳ thân. Công an đang trích xuất camera xung quanh để tiếp tục làm rõ việc này.