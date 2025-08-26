HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TP HCM: Phường Phú Nhuận nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong dịp 2-9

PHAN ANH

(NLĐO) - Dịp 2-9, cán bộ, nhân dân phường Phú Nhuận nhớ về công ơn các bậc tiền bối, qua đó quyết tâm nâng cao tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo

Sáng 26-8, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Phú Nhuận, TP HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025) và Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9.

Ôn lại truyền thống, Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận Nguyễn Thị Như Ý cho biết cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại.

TP HCM: Phường Phú Nhuận nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong dịp 2-9- Ảnh 1.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

TP HCM: Phường Phú Nhuận nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong dịp 2-9- Ảnh 2.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Ngày 2-9, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: "Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập", khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

TP HCM: Phường Phú Nhuận nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong dịp 2-9- Ảnh 3.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Nhuận Trần Thị Mai Lý trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên

"Trong thời khắc thiêng liêng và ý nghĩa này, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh; mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của hàng triệu anh hùng liệt sĩ; biết ơn sâu sắc đối với Mẹ Việt Nam anh hùng; các bậc lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình có công, cùng toàn thể đồng bào và chiến sĩ cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc" - Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận bày tỏ.

Theo Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận, lễ kỷ niệm là dịp để mỗi người ra sức giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước và những giá trị bền vững của văn hóa Việt Nam.

TP HCM: Phường Phú Nhuận nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong dịp 2-9- Ảnh 4.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trần Thị Mai Lý và Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Như Ý chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9

Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận cho biết thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương đã kịp thời kiện toàn bộ máy, phân công rõ ràng trách nhiệm các cán bộ, công chức.

Các hoạt động quản lý hành chính, chăm lo đời sống nhân dân, giải quyết thủ tục hành chính từng bước được hoàn thiện, minh bạch, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Trong thời gian tới, phường Phú Nhuận tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Tại lễ kỷ niệm, Đảng ủy phường Phú Nhuận đã tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho 40 đảng viên; trong đó có 1 đảng viên 80 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên 65 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên 60 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên 55 tuổi Đảng; 5 đảng viên 50 tuổi Đảng; 7 đảng viên 45 tuổi Đảng; 11 đảng viên 40 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Đây là niềm vui lớn của Đảng bộ, đồng thời cũng là sự ghi nhận một cách trân trọng công lao đóng góp của các đảng viên cho sự phát triển của đất nước, thành phố và phường Phú Nhuận.

"Các đồng chí đã, đang và mãi là niềm tự hào cho thế hệ trẻ kiên định phấn đấu theo mục tiêu lý tưởng của Đảng, không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và sự nhạy bén trong công cuộc đổi mới" – bà Nguyễn Thị Như Ý khẳng định.

Cùng ngày, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng đã đến tận nhà để trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Xuân Thanh.

TP HCM: Phường Phú Nhuận nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong dịp 2-9- Ảnh 6.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng cùng lãnh đạo phường trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Xuân Thanh

TP HCM phường phú nhuận dịp 2-9 đoàn kết, sáng tạo kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 80 năm Cách mạng Tháng Tám
