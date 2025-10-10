TP HCM: Phường Xuân Hòa đồng hành cùng doanh nghiệp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM: Phường Xuân Hòa đồng hành cùng doanh nghiệp

PHAN ANH

(NLĐO) - Phường Xuân Hòa mong muốn tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, để lắng nghe, chia sẻ khó khăn

Ngày 10-10, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa, TP HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Buổi họp mặt diễn ra với nhiều nội dung: gặp gỡ, giao lưu và tri ân các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn; chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững; triển lãm giới thiệu sản phẩm đặc trưng địa phương.

- Ảnh 1.

TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15, chia sẻ chính sách đột phá về môi trường đầu tư, kinh doanh

TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội, đã có báo cáo chuyên đề "Chính sách đột phá về môi trường đầu tư, kinh doanh" tại buổi họp mặt.

Qua đó, chia sẻ, phân tích việc tạo lập môi trường kinh doanh nhằm nuôi dưỡng và phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị, được thể chế hóa bằng Nghị quyết 198/2025 của Quốc hội, cũng như các cơ hội, thách thức dành cho cộng đồng doanh nghiệp tại TP HCM nói chung và phường Xuân Hòa nói riêng.…

Tại buổi lễ, phường đã phát động phong trào "Doanh nhân Xuân Hòa đồng hành vì cộng đồng" nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội trong giới doanh nhân; công bố quyết định thành lập Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường Xuân Hòa.

- Ảnh 2.

Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường Xuân Hòa ra mắt

- Ảnh 3.

Ký kết ghi nhớ giữa chính quyền, ngân hàng và doanh nghiệp về tăng cường, hỗ trợ lẫn nhau

- Ảnh 4.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa Nguyễn Thanh Xuân và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa Nguyễn Hùng Hậu chúc mừng các doanh nghiệp tiêu biểu

Cùng với đó là lễ ký kết ghi nhớ giữa chính quyền, ngân hàng và doanh nghiệp về tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, cùng đồng hành trong phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Dịp này, UBND phường Xuân Hòa đã khen thưởng 60 doanh nghiệp, doanh nhân đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2025; thể hiện sự quan tâm, gắn bó của lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường đối với các doanh nghiệp, các doanh nhân; tăng cường mối quan hệ hợp tác, gắn kết giữa cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước địa phương.

Tin liên quan

TP HCM: Bà Nguyễn Thanh Xuân làm Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa

TP HCM: Bà Nguyễn Thanh Xuân làm Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa

(NLĐO) - Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa cho biết định hướng phát triển phường trở thành địa bàn kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội phường Xuân Hòa

(NLĐO) - Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều nguyên lãnh đạo, lãnh đạo TP HCM tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hòa nhiệm kỳ 2025-2030

Đầu tuần, phường Xuân Hòa - TP HCM tặng món quà đặc biệt cho học sinh

(NLĐO) - Bản đồ hành chính 168 phường, xã, đặc khu của TP HCM được phường Xuân Hòa trao tặng cho các trường học - một món quà tri thức trực quan và quý báu

TP HCM doanh nghiệp đồng hành cùng doanh nghiệp phường Xuân Hòa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo