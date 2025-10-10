TP HCM: Phường Xuân Hòa đồng hành cùng doanh nghiệp

Ngày 10-10, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa, TP HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Buổi họp mặt diễn ra với nhiều nội dung: gặp gỡ, giao lưu và tri ân các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn; chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững; triển lãm giới thiệu sản phẩm đặc trưng địa phương.

TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15, chia sẻ chính sách đột phá về môi trường đầu tư, kinh doanh

TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội, đã có báo cáo chuyên đề "Chính sách đột phá về môi trường đầu tư, kinh doanh" tại buổi họp mặt.

Qua đó, chia sẻ, phân tích việc tạo lập môi trường kinh doanh nhằm nuôi dưỡng và phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị, được thể chế hóa bằng Nghị quyết 198/2025 của Quốc hội, cũng như các cơ hội, thách thức dành cho cộng đồng doanh nghiệp tại TP HCM nói chung và phường Xuân Hòa nói riêng.…

Tại buổi lễ, phường đã phát động phong trào "Doanh nhân Xuân Hòa đồng hành vì cộng đồng" nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội trong giới doanh nhân; công bố quyết định thành lập Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường Xuân Hòa.

Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường Xuân Hòa ra mắt

Ký kết ghi nhớ giữa chính quyền, ngân hàng và doanh nghiệp về tăng cường, hỗ trợ lẫn nhau

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa Nguyễn Thanh Xuân và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa Nguyễn Hùng Hậu chúc mừng các doanh nghiệp tiêu biểu

Cùng với đó là lễ ký kết ghi nhớ giữa chính quyền, ngân hàng và doanh nghiệp về tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, cùng đồng hành trong phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Dịp này, UBND phường Xuân Hòa đã khen thưởng 60 doanh nghiệp, doanh nhân đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2025; thể hiện sự quan tâm, gắn bó của lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường đối với các doanh nghiệp, các doanh nhân; tăng cường mối quan hệ hợp tác, gắn kết giữa cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước địa phương.

