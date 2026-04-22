HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

TP HCM ra mắt "Thư viện Người"

Tin, ảnh: Kim Ngân

(NLĐO) - Mô hình “Thư viện Người” ra mắt với những câu chuyện đời thật trở thành tri thức sống về văn hóa Nam Bộ.

Sáng 22-4 tại Đường sách TP HCM, trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, dự án "Thư viện Người Nam Bộ kể chuyện" chính thức ra mắt, mở ra một cách tiếp cận mới mẻ với sách. Dự án do Quỹ Hoa Sen phối hợp tổ chức, tiếp nối hệ sinh thái các sáng kiến văn hóa gồm Thư viện số Nguyễn An Ninh và chương trình "Sách cho đồng bằng sông Cửu Long".

Chia sẻ tại sự kiện, TS Quách Thu Nguyệt cho biết ý tưởng "Thư viện Người" là bước tiếp nối tự nhiên từ hành trình xây dựng thư viện số. Ban đầu, bà từng ấp ủ một thư viện vật lý chuyên đề Nam Bộ với quy mô đầu tư lớn. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu thói quen đọc của giới trẻ TP HCM, bà nhận ra xu hướng chuyển dịch sang nền tảng số, từ đó hình thành Thư viện số Nguyễn An Ninh.

Sau hơn hai năm vận hành, một trăn trở mới xuất hiện: làm sao để người trẻ không chỉ đọc mà còn được trải nghiệm, đối thoại trực tiếp với tri thức sống? "Thư viện Người" ra đời từ câu hỏi đó. Mô hình này lấy cảm hứng từ Human Library (Đan Mạch, năm 2000), nhưng được "Việt hóa" khi không tập trung vào nhóm yếu thế mà hướng tới những con người Nam Bộ bình dị, đang âm thầm gìn giữ và kiến tạo giá trị văn hóa.

"Đây là một "thư viện không có sách", nơi lưu giữ câu chuyện của những con Người thật, tiếng nói thật của mảnh đất phương Nam" - TS Quách Thu Nguyệt nhấn mạnh.

TP HCM ra mắt "Thư viện Người" - Ảnh 1.

Không gian chia sẻ đầu tiên của "Thư viện Người"

Khác với các talkshow đại chúng, mỗi buổi "đọc sách Người" chỉ giới hạn khoảng 20 khán giả nhằm đảm bảo tính tương tác hai chiều. Người tham dự không chỉ lắng nghe mà còn đặt câu hỏi, phản biện, góp phần làm phong phú thêm câu chuyện.

Tiêu chí lựa chọn "đầu sách" cũng rất riêng. Dự án không tìm người nổi tiếng mà tìm những người có câu chuyện để kể, đáng để kể và có thể tiếp tục lan tỏa giá trị.

Ban tổ chức cho biết họ phải trực tiếp đi khảo sát, trò chuyện, "đào sâu" những câu chuyện đời thường nhưng giàu ý nghĩa, giống như hành trình tìm "vỉa quặng" văn hóa để mài giũa thành những giá trị có thể chia sẻ rộng rãi.

"Cuốn sách sống" đầu tiên của "Thư viện người" là Cécile Ngọc Sương Peru - một nhà thiết kế trẻ với dự án "Lộn xộn", chuyên khai thác văn hóa miền Tây Nam Bộ qua phương pháp thiết kế có sự tham gia của cộng đồng.

Dưới sự dẫn dắt của nhà giáo Bùi Trân Phượng, câu chuyện của Ngọc Sương xoay quanh hành trình "đi để lắng nghe", từ trực tiếp đến địa phương, gặp gỡ nghệ nhân đến xây dựng niềm tin để tiếp cận những lớp tri thức bản địa.

Theo Ngọc Sương, bài học lớn nhất từ thực địa không nằm ở tư liệu thu thập được, mà ở sự tin tưởng của cộng đồng. Dự án "Lộn xộn" cũng phản ánh tinh thần giao thoa văn hóa đặc trưng của vùng đất này.

TP HCM ra mắt "Thư viện Người" - Ảnh 2.

Cécile Ngọc Sương Peru là nhân vật số đầu tiên của "Thư viện Người"

Tại phần đối thoại, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về nguy cơ đứt gãy văn hóa khi các giá trị truyền thống dần mai một cùng thế hệ nghệ nhân lớn tuổi. Ngọc Sương cho rằng áp lực lớn nhất của những người làm dự án văn hóa hiện nay là không đủ thời gian để ghi chép và lưu giữ hết những tri thức đang dần biến mất.

Tuy vậy, thay vì cố đóng khung văn hóa, nhóm của cô chọn cách tìm ra cái cốt lõi để thích nghi với bối cảnh mới, như việc chuyển từ ghe gỗ sang ghe bằng sắt nhưng vẫn giữ tín ngưỡng vẽ mắt ghe, hay thử nghiệm chất liệu in từ cây lục bình.

Khép lại buổi ra mắt, nhà giáo Bùi Trân Phượng đánh giá đây là một thử nghiệm đáng khích lệ, góp phần mở rộng cách hiểu về văn hóa đọc, không chỉ là đọc chữ, mà còn là đọc Người, đọc đời sống.

"Hy vọng sau đây, thư viện sẽ có thêm nhiều "cuốn sách Người" hấp dẫn, góp phần làm giàu thêm tri thức và bản sắc văn hóa Nam Bộ" - bà nói.

Theo ban tổ chức, các câu chuyện tại "Thư viện Người" sẽ tiếp tục được biên tập, phát triển thành nhiều dạng xuất bản phẩm khác nhau để phục vụ cộng đồng, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long.


Tin liên quan

Đường sách TP HCM sẽ có "Thư viện không sách"

TP HCM dự kiến có một mô hình thư viện đặc biệt, nơi không có kệ sách hay những trang in quen thuộc

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo