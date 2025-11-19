TP HCM rà soát quy hoạch y tế, đẩy nhanh hàng loạt dự án đầu tư công

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

TP HCM rà soát quy hoạch y tế, đẩy nhanh hàng loạt dự án đầu tư công

Tin, ảnh: Liên Anh

(NLĐO) - TP HCM sẽ mở rộng cơ sở 2 của các bệnh viện lớn đến khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm giảm tải cho tuyến cuối

UBND TP HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường và Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy sau cuộc họp về thực trạng cơ sở vật chất, định hướng phát triển ngành và tiến độ các dự án đầu tư trong lĩnh vực y tế trên địa bàn. 

Rà soát mạng lưới y tế, hướng đến trung tâm chăm sóc sức khỏe ASEAN

UBND TP HCM giao Sở Y tế chủ trì xây dựng lại mạng lưới y tế sau hợp nhất với một số định hướng trọng tâm gồm:

TP HCM rà soát toàn diện quy hoạch y tế, đẩy nhanh hàng loạt dự án đầu tư công - Ảnh 1.

Bệnh viện Nhi đồng 2 đẩy nhanh tiến độ dự án Trung tâm điều trị kỹ thuật cao

Thành lập 168 trạm y tế phường, xã và đặc khu. Mở rộng cơ sở 2 của các bệnh viện lớn sang Bình Dương (cũ) và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến. Phát triển hệ thống dưỡng lão gắn với y học cổ truyền – phục hồi chức năng. Quy hoạch xây dựng các bệnh viện "cửa ngõ" TP HCM. Sắp xếp, tinh gọn hệ thống trung tâm an sinh xã hội.

UBND TP HCM yêu cầu Sở Y tế phối hợp Sở Quy hoạch – Kiến trúc để cập nhật, điều chỉnh toàn bộ các quy hoạch liên quan đến lĩnh vực y tế, hoàn thành trước 31-12-2025.

Tháo gỡ vướng mắc

UBND TP HCM cũng giao Sở Nội vụ nghiên cứu cơ chế hỗ trợ nhân lực y tế luân chuyển giữa TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu (cũ), trình UBND TP trước 30-11-2025.

Sở Tài chính khẩn trương hoàn tất các nhiệm vụ liên quan đến đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030, trong đó có đề xuất bổ sung 42 dự án, rà soát tiến độ thẩm định chủ trương đầu tư và xử lý vướng mắc do yếu tố quy hoạch.

Sở Xây dựng được giao đánh giá toàn diện quy trình xử lý hồ sơ, phấn đấu rút ngắn tối thiểu 30% thời gian thẩm định, trình duyệt các dự án thuộc lĩnh vực y tế.

Đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án y tế trọng điểm

Về triển khai các dự án đầu tư công trong lĩnh vực y tế, UBND TP HCM giao Sở Y tế chủ trì đôn đốc các chủ đầu tư, ban Quản lý dự án khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2025. 

Bên cạnh đó, giao các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chỉ đạo các nhà thầu tập trung huy động mọi nguồn lực nhằm quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án. Cụ thể:

Đối với Bệnh viện Nhi đồng 2: hoàn thiện báo cáo tiền khả thi điều chỉnh dự án Trung tâm điều trị kỹ thuật cao. Giải quyết vướng mắc thiết kế bể nước ngầm, nhà bơm chữa cháy và khẩn trương di dời các hộ dân còn lại trong khuôn viên số 14 Lý Tự Trọng.

Đôi với Bệnh viện Nhân dân Gia Định: Đề nghị Sở Xây dựng xem xét việc cho phép liên danh nhà thầu tiếp tục thực hiện hợp đồng xây dựng khối điều trị nội trú.

Đối với trang thiết bị y tế cho Hóc Môn, Củ Chi, Thủ Đức: Ban Dân dụng và Công nghiệp báo cáo đề xuất gia hạn thời gian thực hiện 3 dự án.

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường: Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để đưa vào vận hành trong năm 2026.

Bệnh viện Lao Phổi và Tâm thần Bình Dương: Xem xét bổ sung kinh phí cải tạo, đầu tư hạ tầng, thiết bị y tế từ ngân sách.

Mở rộng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình: Rà soát phương án di dời, bàn giao mặt bằng tại Trần Hưng Đạo (hiện do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng quản lý) để triển khai dự án.

Ngoài ra, UBDN TP HCM yêu cầu rà soát toàn bộ danh mục dự án dự kiến khởi công trong năm 2025 nhưng chưa triển khai; đồng thời siết chặt công tác quyết toán các dự án đã hoàn thành.

Sở Y tế được giao tổng hợp danh mục dự án y tế dự kiến huy động nguồn vốn khác ngoài ngân sách, trình UBND TP HCM trước ngày 30-11-2025.

Tin liên quan

Sở Y tế TP HCM kiến nghị tháo gỡ hàng loạt vướng mắc trong các dự án y tế

Sở Y tế TP HCM kiến nghị tháo gỡ hàng loạt vướng mắc trong các dự án y tế

(NLĐO) - Nhiều dự án y tế tại TP HCM đang gặp khó khăn, chủ yếu do vướng mặt bằng và nhà thầu chậm tiến độ vì khó khăn tài chính.

TP HCM kêu gọi đầu tư 6 dự án y tế lớn

Ngày 4-10, tại TP HCM, hơn 150 doanh nghiệp (DN) y tế đã đối thoại với Sở Y tế về những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ... trong lĩnh vực.

Những dự án y tế nào sẽ được triển khai tại TP Thủ Đức?

(NLĐO) - Việc xây dựng các bệnh viện mới còn giúp giảm tải cho tuyến trên; đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân TP Thủ Đức và một số tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai…

đầu tư Bà Rịa - Vũng Tàu cơ sở vật chất định hướng phát triển chăm sóc sức khỏe UBND TP HCM đầu tư công địa bàn thành phố dự án đầu tư ngành y tế đầu tư y tế đầu tư y tế công
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo