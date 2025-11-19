TP HCM rà soát quy hoạch y tế, đẩy nhanh hàng loạt dự án đầu tư công

UBND TP HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường và Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy sau cuộc họp về thực trạng cơ sở vật chất, định hướng phát triển ngành và tiến độ các dự án đầu tư trong lĩnh vực y tế trên địa bàn.

Rà soát mạng lưới y tế, hướng đến trung tâm chăm sóc sức khỏe ASEAN

UBND TP HCM giao Sở Y tế chủ trì xây dựng lại mạng lưới y tế sau hợp nhất với một số định hướng trọng tâm gồm:

Bệnh viện Nhi đồng 2 đẩy nhanh tiến độ dự án Trung tâm điều trị kỹ thuật cao



Thành lập 168 trạm y tế phường, xã và đặc khu. Mở rộng cơ sở 2 của các bệnh viện lớn sang Bình Dương (cũ) và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến. Phát triển hệ thống dưỡng lão gắn với y học cổ truyền – phục hồi chức năng. Quy hoạch xây dựng các bệnh viện "cửa ngõ" TP HCM. Sắp xếp, tinh gọn hệ thống trung tâm an sinh xã hội.

UBND TP HCM yêu cầu Sở Y tế phối hợp Sở Quy hoạch – Kiến trúc để cập nhật, điều chỉnh toàn bộ các quy hoạch liên quan đến lĩnh vực y tế, hoàn thành trước 31-12-2025.

Tháo gỡ vướng mắc

UBND TP HCM cũng giao Sở Nội vụ nghiên cứu cơ chế hỗ trợ nhân lực y tế luân chuyển giữa TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu (cũ), trình UBND TP trước 30-11-2025.

Sở Tài chính khẩn trương hoàn tất các nhiệm vụ liên quan đến đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030, trong đó có đề xuất bổ sung 42 dự án, rà soát tiến độ thẩm định chủ trương đầu tư và xử lý vướng mắc do yếu tố quy hoạch.

Sở Xây dựng được giao đánh giá toàn diện quy trình xử lý hồ sơ, phấn đấu rút ngắn tối thiểu 30% thời gian thẩm định, trình duyệt các dự án thuộc lĩnh vực y tế.

Đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án y tế trọng điểm

Về triển khai các dự án đầu tư công trong lĩnh vực y tế, UBND TP HCM giao Sở Y tế chủ trì đôn đốc các chủ đầu tư, ban Quản lý dự án khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2025.

Bên cạnh đó, giao các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chỉ đạo các nhà thầu tập trung huy động mọi nguồn lực nhằm quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án. Cụ thể:

Đối với Bệnh viện Nhi đồng 2: hoàn thiện báo cáo tiền khả thi điều chỉnh dự án Trung tâm điều trị kỹ thuật cao. Giải quyết vướng mắc thiết kế bể nước ngầm, nhà bơm chữa cháy và khẩn trương di dời các hộ dân còn lại trong khuôn viên số 14 Lý Tự Trọng.

Đôi với Bệnh viện Nhân dân Gia Định: Đề nghị Sở Xây dựng xem xét việc cho phép liên danh nhà thầu tiếp tục thực hiện hợp đồng xây dựng khối điều trị nội trú.

Đối với trang thiết bị y tế cho Hóc Môn, Củ Chi, Thủ Đức: Ban Dân dụng và Công nghiệp báo cáo đề xuất gia hạn thời gian thực hiện 3 dự án.

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường: Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để đưa vào vận hành trong năm 2026.

Bệnh viện Lao Phổi và Tâm thần Bình Dương: Xem xét bổ sung kinh phí cải tạo, đầu tư hạ tầng, thiết bị y tế từ ngân sách.

Mở rộng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình: Rà soát phương án di dời, bàn giao mặt bằng tại Trần Hưng Đạo (hiện do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng quản lý) để triển khai dự án.

Ngoài ra, UBDN TP HCM yêu cầu rà soát toàn bộ danh mục dự án dự kiến khởi công trong năm 2025 nhưng chưa triển khai; đồng thời siết chặt công tác quyết toán các dự án đã hoàn thành.

Sở Y tế được giao tổng hợp danh mục dự án y tế dự kiến huy động nguồn vốn khác ngoài ngân sách, trình UBND TP HCM trước ngày 30-11-2025.