HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Sở Y tế TP HCM kiến nghị tháo gỡ hàng loạt vướng mắc trong các dự án y tế

Tin, ảnh: Liên Anh

(NLĐO) - Nhiều dự án y tế tại TP HCM đang gặp khó khăn, chủ yếu do vướng mặt bằng và nhà thầu chậm tiến độ vì khó khăn tài chính.

Sở Y tế TP HCM vừa có báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trong lĩnh vực y tế và kiến nghị tháo gỡ hàng loạt vướng mắc hiện nay.

Theo báo cáo, dự án xây dựng khối điều trị nội trú Bệnh viện Nhân dân Gia Định đang thi công chậm do nhà thầu gặp khó khăn về tài chính. 

Trước đó, vào tháng 8-2025, Sở Xây dựng TP HCM đã có văn bản đề nghị Bệnh viện Nhân dân Gia Định phối hợp với tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để chấm dứt hợp đồng với nhà thầu.

Sở Y tế TP HCM kiến nghị tháo gỡ hàng loạt vướng mắc trong các dự án y tế - Ảnh 1.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) đã có thông báo chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công dự án xây mới thay thế khu nội trú của bệnh viện đã triển khai hơn 5 năm.

Đến ngày 12-9, Bệnh viện Nhân dân Gia Định chính thức phát hành thông báo chấm dứt hợp đồng với Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thành Đô và Công ty Cổ phần TPS Thành Phong. Gói thầu này bao gồm phần xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án xây dựng, thay thế khối điều trị nội trú của bệnh viện.

Sở Y tế kiến nghị Sở Xây dựng hướng dẫn Bệnh viện Nhân dân Gia Định thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu mới.

Cũng trong báo cáo, đối với dự án xây dựng Trung tâm điều trị kỹ thuật cao tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, mặt bằng thi công đang bị vướng do nhà đất của 30 hộ dân. Sở Y tế kiến nghị Sở Xây dựng tham mưu, trình UBND TP xem xét, chấp thuận chủ trương điều chỉnh phương án thiết kế, di dời vị trí bể nước ngầm phục vụ phòng cháy chữa cháy sang khu vực khác, tránh ảnh hưởng đến phần đất của các hộ dân.

Tương tự, tại dự án xây dựng mới khu A – Bệnh viện Trưng Vương, tiến độ thi công cũng bị chậm do nhà thầu gặp khó khăn tài chính. Sở Y tế kiến nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp phối hợp với các bên liên quan xây dựng kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Sở Y tế TP HCM kiến nghị tháo gỡ hàng loạt vướng mắc trong các dự án y tế - Ảnh 2.

Bệnh nhân được điều trị cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương

Với dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Răng Hàm Mặt, Sở Y tế đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp hỗ trợ tư vấn chuyên môn cho chủ đầu tư trong việc thẩm định, phê duyệt dự toán điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ mời thầu và đăng tải gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị lên hệ thống đấu thầu theo quy định.

Tin liên quan

TP HCM: Nhiều bệnh viện quá tải, cần đầu tư nâng cấp

TP HCM: Nhiều bệnh viện quá tải, cần đầu tư nâng cấp

(NLĐO) - Một số bệnh viện trên địa bàn TP HCM đang trong tình trạng xuống cấp cơ sở vật chất và quá tải, ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh.

Nhiều chính sách ưu đãi thu hút đầu tư phát triển dược liệu đông y

(NLĐO) - Một số bệnh vốn có thể điều trị tốt bằng y học cổ truyền nhưng người bệnh hiện vẫn chưa thể hưởng hết được những lợi ích

Đầu tư xứng tầm cho 3 bệnh viện cửa ngõ TP HCM

Ba bệnh viện đa khoa khu vực ở Hóc Môn, Củ Chi và Thủ Đức đang chờ được rót vốn để mua sắm trang thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng yêu cầu là bệnh viện cửa ngõ - nơi giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối ở TP HCM

Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM đầu tư công chậm tiến độ bệnh viện Trưng Vương Bệnh viện Răng Hàm Mặt dự án y tế đầu tư y tế chậm thi công
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo