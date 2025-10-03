Sở Y tế TP HCM vừa có báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trong lĩnh vực y tế và kiến nghị tháo gỡ hàng loạt vướng mắc hiện nay.

Theo báo cáo, dự án xây dựng khối điều trị nội trú Bệnh viện Nhân dân Gia Định đang thi công chậm do nhà thầu gặp khó khăn về tài chính.

Trước đó, vào tháng 8-2025, Sở Xây dựng TP HCM đã có văn bản đề nghị Bệnh viện Nhân dân Gia Định phối hợp với tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để chấm dứt hợp đồng với nhà thầu.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) đã có thông báo chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công dự án xây mới thay thế khu nội trú của bệnh viện đã triển khai hơn 5 năm.

Đến ngày 12-9, Bệnh viện Nhân dân Gia Định chính thức phát hành thông báo chấm dứt hợp đồng với Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thành Đô và Công ty Cổ phần TPS Thành Phong. Gói thầu này bao gồm phần xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án xây dựng, thay thế khối điều trị nội trú của bệnh viện.

Sở Y tế kiến nghị Sở Xây dựng hướng dẫn Bệnh viện Nhân dân Gia Định thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu mới.

Cũng trong báo cáo, đối với dự án xây dựng Trung tâm điều trị kỹ thuật cao tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, mặt bằng thi công đang bị vướng do nhà đất của 30 hộ dân. Sở Y tế kiến nghị Sở Xây dựng tham mưu, trình UBND TP xem xét, chấp thuận chủ trương điều chỉnh phương án thiết kế, di dời vị trí bể nước ngầm phục vụ phòng cháy chữa cháy sang khu vực khác, tránh ảnh hưởng đến phần đất của các hộ dân.

Tương tự, tại dự án xây dựng mới khu A – Bệnh viện Trưng Vương, tiến độ thi công cũng bị chậm do nhà thầu gặp khó khăn tài chính. Sở Y tế kiến nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp phối hợp với các bên liên quan xây dựng kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Bệnh nhân được điều trị cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương

Với dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Răng Hàm Mặt, Sở Y tế đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp hỗ trợ tư vấn chuyên môn cho chủ đầu tư trong việc thẩm định, phê duyệt dự toán điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ mời thầu và đăng tải gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị lên hệ thống đấu thầu theo quy định.