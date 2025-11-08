TP HCM: Rộn ràng ngày hội Đại đoàn kết tại nhiều địa phương

Sáng 8-11, không khí ở nhiều địa phương của TP HCM rộn ràng hơn thường lệ khi đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại xã Bình Lợi

Tại Công viên Văn hóa Láng Le (xã Bình Lợi), hàng trăm người dân thuộc liên ấp 7 - 8 - 9 - 10 cùng nhau tham dự Ngày hội Đại đoàn kết. Ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM; ông Trương Minh Tước Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể đã đến chung vui với bà con.

Báo cáo tại chương trình, ông Nguyễn Hiệp Dũng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 9, cho biết liên 4 ấp hiện có 1.482 hộ dân, đời sống ổn định, tỉ lệ "Gia đình văn hóa" đạt hơn 98%. Trong năm qua, liên ấp đã vận động trao tặng 420 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo; sửa chữa 2 căn nhà tình thương, trao học bổng và hỗ trợ vay vốn hơn 10 tỉ đồng phát triển kinh tế hộ gia đình.

Phát động phong trào thi đua năm 2026, ông Trương Văn Thành, Bí thư Chi bộ ấp 7, kêu gọi người dân tiếp tục cùng chính quyền xây dựng 6 công trình chăm sóc, bảo quản tuyến đường, tạo cảnh quan "xanh – sạch – đẹp".

Ông Trương Minh Tước Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Lợi phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, ông Trương Minh Tước Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Lợi, biểu dương nỗ lực của các ấp, đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhân rộng mô hình "Bình Lợi muôn sắc hoa", "Thành phố muôn sắc hoa", góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Dịp này, UBND xã Bình Lợi tuyên dương 8 hộ "Gia đình văn hóa tiêu biểu", 6 gương "Người tốt, việc tốt"; tặng quà cho 20 hộ khó khăn và học sinh vượt khó học giỏi. Không khí ngày hội thêm sôi nổi với các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian và phần rút thăm trúng thưởng, tạo nên một ngày hội thực sự của tinh thần đại đoàn kết.

* Cùng ngày, xã Bình Chánh cũng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên ấp 1-2-3-4-5 với chủ đề "Ngày hội non sông – dân tộc kết đoàn". Dịp này, UBND xã trao 30 biển số nhà mới cho người dân, một hoạt động thiết thực giúp hoàn thiện cơ sở dữ liệu dân cư, hướng tới chính quyền điện tử và đô thị thông minh. Liên ấp hiện không còn hộ nghèo, 98,6% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

* Tại xã Tân Nhựt, Ngày hội Đại đoàn kết năm nay cũng diễn ra ấm áp tại ấp 45 với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân. UBND xã tuyên dương 3 hộ "Gia đình văn hóa tiêu biểu", 3 gương "Người tốt, việc tốt" và trao 25 phần quà cho các hộ khó khăn. Ấp 45 hiện có 96% hộ đạt chuẩn "Gia đình văn hóa", nhiều mô hình môi trường xanh – sạch – đẹp được duy trì hiệu quả, an ninh trật tự đảm bảo.

* Chiều cùng ngày, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thọ Hoà, TP HCM tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại khu phố 57.



Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Hưng Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thọ Hòa, nhấn mạnh, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống chính trị và người dân Khu phố 57 đã cùng nhau chung sức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phong trào "Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường".

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM tham dự ngày hội tại phường Phú Thọ Hoà

Từ tinh thần đoàn kết, khu phố đã lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác an sinh xã hội như chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ người già neo đơn, hộ cận nghèo, người lao động mất việc.