Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc dự ngày hội Đại đoàn kết tại xã Long Hải

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc dự ngày hội Đại đoàn kết tại xã Long Hải

Ngọc Giang

(NLĐO)- Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc đề nghị các cấp, các đoàn thể lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và động lực trong mọi hoạt động

Ngày 8-11, Ban Công tác Mặt trận ấp Phước Hiệp, xã Long Hải (TP HCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. Tham dự có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP HCM cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo người dân.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh đây là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tri ân các thế hệ đã góp phần vun đắp sức mạnh đoàn kết, nguồn nội lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, biểu dương nỗ lực của người dân Phước Hiệp trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo an sinh xã hội và giữ gìn an ninh trật tự.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc dự ngày hội Đại đoàn kết tại xã Long Hải - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phước Lộc và bà Võ Ngọc Thanh Trúc trao quà cho học sinh xã Long Hải

Định hướng cho giai đoạn tới, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Long Hải, Ban công tác Mặt trận ấp Phước Hiệp và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, nỗ lực hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2026.

Trọng tâm là phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của người dân trong xây dựng khu dân cư "Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản", "Sạch - Xanh - Thân thiện môi trường", gắn với phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" và các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc dự ngày hội Đại đoàn kết tại xã Long Hải - Ảnh 2.

Các đại biểu cùng chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị các cấp, các đoàn thể phải lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và động lực trong mọi hoạt động, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Mỗi cán bộ cơ sở cần nêu gương, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". 

Dịp này, lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và xã Long Hải đã trao quà, học bổng và thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, nghĩa tình trong cộng đồng.

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dự lễ hạ thủy và gắn biển công trình của Petrovietnam

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dự lễ hạ thủy và gắn biển công trình của Petrovietnam

(NLĐO)- Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo TP HCM dự Lễ gắn biển cho công trình trọng yếu thuộc Dự án Phát triển mỏ khí Lô B

Ông Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tiêu biểu xã Hồ Tràm và Bình Châu

(NLĐO)- Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc đã dự và trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên thuộc 2 xã Hồ Tràm và Bình Châu

Ông Nguyễn Phước Lộc nói về sức mạnh nội lực của TP HCM trong chống dịch COVID-19

(NLĐO)- Nhân dân TP HCM đã đồng tâm, đồng thuận, đồng tình trong công tác phòng chống dịch, trở thành sức mạnh nội lực của TP HCM.

TP HCM Ủy ban MTTQ bảo vệ tổ quốc phó bí thư Đại đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Long Hải
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo