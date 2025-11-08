Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc dự ngày hội Đại đoàn kết tại xã Long Hải

Ngày 8-11, Ban Công tác Mặt trận ấp Phước Hiệp, xã Long Hải (TP HCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. Tham dự có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP HCM cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo người dân.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh đây là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tri ân các thế hệ đã góp phần vun đắp sức mạnh đoàn kết, nguồn nội lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, biểu dương nỗ lực của người dân Phước Hiệp trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo an sinh xã hội và giữ gìn an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Phước Lộc và bà Võ Ngọc Thanh Trúc trao quà cho học sinh xã Long Hải

Định hướng cho giai đoạn tới, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Long Hải, Ban công tác Mặt trận ấp Phước Hiệp và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, nỗ lực hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2026.

Trọng tâm là phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của người dân trong xây dựng khu dân cư "Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản", "Sạch - Xanh - Thân thiện môi trường", gắn với phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" và các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Các đại biểu cùng chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị các cấp, các đoàn thể phải lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và động lực trong mọi hoạt động, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Mỗi cán bộ cơ sở cần nêu gương, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Dịp này, lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và xã Long Hải đã trao quà, học bổng và thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, nghĩa tình trong cộng đồng.