TP HCM sắp đón nhiều cơn mưa lớn, người dân lưu thông dưới mưa cần chú ý gì?

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên cho biết từ sáng đến trưa 3-5, TP HCM có nắng mạnh với nhiệt độ trên 35 độ C ở một vài nơi thuộc khu vực trung tâm. Vào buổi trưa và chiều tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa hoặc mưa to.



Mưa ngập ở TP Thủ Đức, TP HCM.

Từ ngày 4 đến 10-5, mưa gia tăng, toàn khu vực có nơi mưa vừa đến rất to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 30-34 độ C; nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23-26 độ C.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP HCM lưu ý khi trời mưa, mặt đường trở nên trơn, trượt, độ ma sát giữa bánh xe với mặt đường kém hơn, cùng với đó là tâm lý nóng vội muốn tránh bị ướt mưa nên nhiều người tham gia giao thông đã chủ quan vi phạm các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông như: Phóng nhanh, vượt ẩu, chuyển hướng, quay đầu xe không đúng quy định… tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

PC08 khuyến cáo khi lưu thông dưới trời mưa, người điều khiển xe cần chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện đi liền trước, đồng thời tuân thủ các quy tắc giao thông và chạy xe với tốc độ vừa phải để luôn làm chủ tay lái của mình, nếu lái xe quá nhanh thì khó có thể xử lý được các tình huống bất ngờ xảy ra trên đường.

Khi cần mặc áo mưa, phải chọn vị trí an toàn, dừng xe, đỗ xe sát lề đường. Tuyệt đối không dừng xe đột ngột giữa đường để mặc áo mưa sẽ gây mất an toàn giao thông và cản trở sự lưu thông của các phương tiện khác.

Việc sử dụng áo mưa cũng cần lưu ý không để tà áo mưa trước vượt qua cụm đèn chiếu sáng làm mất đi tác dụng của các thiết bị an toàn phía trước xe và tránh tà áo mưa bất ngờ bị gió thổi bay ngược lên che khuất tầm nhìn của người điều khiển; tà áo mưa sau cần lót lên yên xe để ngồi tránh tà áo mưa bị gió thổi vào trong bánh xe gây té ngã rất nguy hiểm.

Không dừng xe, đỗ xe ở gầm cầu, hầm chui để tránh gây cản trở giao thông và mất an toàn giao thông đường bộ. Việc dừng, đỗ xe dưới gầm cầu vượt khi trời mưa lớn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông do các phương tiện giao thông bị hạn chế tầm nhìn khi trời mưa, dưới gầm cầu thiếu ánh sáng nên khó quan sát để né tránh. Tuyệt đối không dừng, đỗ xe trong hầm đường bộ.

Người điều khiển xe cũng cần chủ động trong việc cập nhật thông tin về dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để lựa chọn thời gian, lộ trình thích hợp, tránh đi vào những điểm ngập nước khiến phương tiện bị chết máy, hư hỏng và gây ùn tắc giao thông.

Ở những nơi ngập nước, nơi có các vũng nước làm hẹp diện tích mặt đường, người điều khiển phương tiện cần chú ý trong việc giảm tốc độ, quan sát cẩn thận và đề phòng các phương tiện né tránh các vũng nước không chú ý quan sát dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, khi di chuyển qua các điểm bị ngập nước, người điều khiển phương tiện phải chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia điều tiết giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.