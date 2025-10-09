TP HCM sắp hợp tác với sàn NASDAQ để phát triển trung tâm tài chính

Chiều 9-10, Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM đã có buổi làm việc với sàn chứng khoán NASDAQ, do ông Robert H. McCooty - Phó chủ tịch kiêm Trưởng phòng thị trường vốn toàn cầu NASDAQ - làm trưởng đoàn.

TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM, Tổ phó Tổ công tác tham mưu xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM, cho biết buổi họp nhằm chuẩn bị các bước tiếp theo cho kế hoạch ký kết hợp tác giữa thành phố với NASDAQ triển khai trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM.

TP HCM đang trong quá trình thành lập Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. Thành phố kỳ vọng NASDAQ sẽ góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

NASDAQ là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ 2 thế giới, xếp sau sàn giao dịch chứng khoán New York về vốn hóa thị trường. TP HCM đặt mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế có hệ sinh thái tài chính đa dạng, hiện đại; cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên sâu, huy động vốn, đầu tư, tiết kiệm, thanh toán, phát hành sản phẩm tài chính.

Các thành viên Tổ công tác tham mưu xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM làm việc với đại diện sàn NASDAQ

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Robert H. McCooty cho biết sau ký kết hợp tác, phía NASDAQ sẽ hỗ trợ, đồng hành để có thể kết nối các tập đoàn, công ty Mỹ và quốc tế đang niêm yết tại sàn với các đối tác ở Việt Nam. Những nội dung hợp tác sẽ được triển khai để các trung tâm tài chính quốc tế TP HCM không chỉ phát triển trong khu vực mà còn có thể vươn tầm thế giới.

"Việt Nam đang có 2 nền tảng mạnh trong quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, là việc người dân rất quan tâm tới các kênh đầu tư tài chính; đặc biệt có những lãnh đạo rất cầu thị, sẵn sàng có những điều chỉnh, sự hợp tác để tạo ra bước tiến cho mô hình này" – ông Robert H. McCooty nhận định.

Ông Robert H. McCooty - Phó chủ tịch kiêm Trưởng phòng thị trường vốn toàn cầu NASDAQ chia sẻ tại buổi làm việc

Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Trần Hoàng Ngân cho biết khoảng 2 tuần trước, ông đã có dịp tới thăm một trung tâm tài chính quốc tế ở Kazakhstan và thấy có sự đồng hành của sàn NASDAQ. Vì vậy, ông Ngân mong muốn trung tâm tài chính quốc tế TP HCM cũng có thể được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ sàn chứng khoán Mỹ để phát triển nhanh chóng.

Hồi đầu tháng 10-2025, tại buổi trao đổi với đoàn công tác của các doanh nghiệp Hà Lan tới thăm TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cũng thông tin trong tháng 10-2025, ông sẽ có chuyến công tác tại Mỹ và ký kết hợp tác với NASDAQ để cùng vận hành trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM.