TP HCM sắp hợp tác với sàn NASDAQ để phát triển trung tâm tài chính

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

TP HCM sắp hợp tác với sàn NASDAQ để phát triển trung tâm tài chính

Tin, ảnh: Thái Phương

(NLĐO) – TP HCM đang xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và việc hợp tác với sàn chứng khoán NASDAQ của Mỹ góp phần thúc đẩy chiến lược này

Chiều 9-10, Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM đã có buổi làm việc với sàn chứng khoán NASDAQ, do ông Robert H. McCooty - Phó chủ tịch kiêm Trưởng phòng thị trường vốn toàn cầu NASDAQ - làm trưởng đoàn. 

TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM, Tổ phó Tổ công tác tham mưu xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM, cho biết buổi họp nhằm chuẩn bị các bước tiếp theo cho kế hoạch ký kết hợp tác giữa thành phố với NASDAQ triển khai trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM. 

TP HCM đang trong quá trình thành lập Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. Thành phố kỳ vọng NASDAQ sẽ góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

NASDAQ là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ 2 thế giới, xếp sau sàn giao dịch chứng khoán New York về vốn hóa thị trường. TP HCM đặt mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế có hệ sinh thái tài chính đa dạng, hiện đại; cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên sâu, huy động vốn, đầu tư, tiết kiệm, thanh toán, phát hành sản phẩm tài chính.

- Ảnh 2.

Các thành viên Tổ công tác tham mưu xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM làm việc với đại diện sàn NASDAQ

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Robert H. McCooty cho biết sau ký kết hợp tác, phía NASDAQ sẽ hỗ trợ, đồng hành để có thể kết nối các tập đoàn, công ty Mỹ và quốc tế đang niêm yết tại sàn với các đối tác ở Việt Nam. Những nội dung hợp tác sẽ được triển khai để các trung tâm tài chính quốc tế TP HCM không chỉ phát triển trong khu vực mà còn có thể vươn tầm thế giới.

"Việt Nam đang có 2 nền tảng mạnh trong quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, là việc người dân rất quan tâm tới các kênh đầu tư tài chính; đặc biệt có những lãnh đạo rất cầu thị, sẵn sàng có những điều chỉnh, sự hợp tác để tạo ra bước tiến cho mô hình này" – ông Robert H. McCooty nhận định.

- Ảnh 3.

Ông Robert H. McCooty - Phó chủ tịch kiêm Trưởng phòng thị trường vốn toàn cầu NASDAQ chia sẻ tại buổi làm việc

Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Trần Hoàng Ngân cho biết khoảng 2 tuần trước, ông đã có dịp tới thăm một trung tâm tài chính quốc tế ở Kazakhstan và thấy có sự đồng hành của sàn NASDAQ. Vì vậy, ông Ngân mong muốn trung tâm tài chính quốc tế TP HCM cũng có thể được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ sàn chứng khoán Mỹ để phát triển nhanh chóng.

Hồi đầu tháng 10-2025, tại buổi trao đổi với đoàn công tác của các doanh nghiệp Hà Lan tới thăm TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cũng thông tin trong tháng 10-2025, ông sẽ có chuyến công tác tại Mỹ và ký kết hợp tác với NASDAQ để cùng vận hành trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM.

Tin liên quan

Bước tiến mới của Trung tâm tài chính quốc tế TP HCM

Bước tiến mới của Trung tâm tài chính quốc tế TP HCM

Vị thế của TP HCM trên các bảng xếp hạng liên tục thăng hạng, phản ánh quyết tâm và tiềm năng trở thành một trung tâm tài chính quốc tế

Đà Nẵng xúc tiến đầu tư trung tâm tài chính ở Đức

(NLĐO) - Sự kiện xúc tiến đầu tư trung tâm tài chính Việt Nam tại Đức khẳng định vai trò tiên phong của Đà Nẵng trong thu hút nhà đầu tư quốc tế.

TP HCM bất ngờ vượt Bangkok trên bảng xếp hạng trung tâm tài chính

(NLĐO) – Việc leo hạng liên tục cho thấy TP HCM đang đi đúng hướng trên hành trình trở thành trung tâm tài chính quốc tế

sàn chứng khoán TPHCM Trung tâm tài chính trung tâm tài chính quốc tế Nasdaq viện nghiên cứu phát triển tphcm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo