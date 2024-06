(NLĐO)- Ngày 31-5, Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế điều khiển ôtô đưa đón học sinh Trường mầm non Hồng Nhung 2; đồng thời khỏi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với 2 nữ giáo viên