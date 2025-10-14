HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TP HCM sẽ giải được bài toán kẹt xe vào năm 2035

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Theo Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, nếu quyết tâm, quyết liệt thực hiện thì dự kiến đến năm 2035, TP HCM sẽ giải được bài toán kẹt xe

Chiều 14-10, trong khuôn khổ của Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đã tiến thảo luận theo tổ.

Tại tổ thảo luận số 3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, đã có những trao đổi với đại biểu về một số tồn tại của TP HCM.

Theo Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, nếu quyết tâm, quyết liệt thực hiện thì dự kiến đến năm 2035, TP HCM sẽ giải được bài toán kẹt xe. 

Ông Nguyễn Văn Được cho biết khi nhận công tác tại TP HCM, ông tâm đắc với quy hoạch giao thông của TP HCM, đặc biệt là chương trình giao thông xanh.

- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại tổ thảo luận

Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh lĩnh vực giao thông cực kỳ quan trọng. Đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu để thành phố thực hiện quy hoạch, phát triển. Khi có hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại sẽ tạo ra một dư địa và nét văn minh của đô thị, làm cho cuộc sống của người dân thêm tiện nghi. Giao thông xanh cũng là một giải pháp giảm ô nhiễm môi trường cho thành phố. Do đó, TP HCM tập trung thực hiện và sẽ càng tập trung hơn nữa trong thời gian tới. 

Về đường bộ, sắp tới ,TP HCM sẽ tập trung cho đường vành đai 2, vành đai 3 và bắt tay vào làm vành đai 4 trong năm sau.

TP HCM cũng sẽ xây dựng hệ thống giao thông đối ngoại từ tâm thành phố đi ra. Trong đó, tập trung cho Quốc lộ 13, Quốc lộ 1, đường Võ Văn Kiệt đấu với  đường cao tốc TP HCM - Trung Lương, đường Nguyễn Văn Linh... Đây là những con đường có ý nghĩa đối ngoại cực kỳ quan trọng cho vùng chứ không chỉ cho TP HCM. 

Với hệ thống đường sắt đô thị, TP HCM đã hoàn thành tuyến đầu tiên và đang làm các tuyến còn lại. Từ khi Trung ương chấp thuận cơ chế tư nhân đầu tư đường sắt, hiện nay, có rất nhiều nhà đầu tư đăng ký làm đường sắt đô thị tại TP HCM. 

Theo ông Nguyễn Văn Được, nếu như hệ thống đường bộ với các đường vành đai, các đường đối ngoại và đường sắt đô thị được hoàn thành thì TP HCM sẽ có hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại. Chủ tịch UBND TP HCM cũng khẳng định với những giải pháp đang thực hiện, nếu không xảy ra những yếu tố bất ngờ của thế giới thì đến năm 2035, TP HCM sẽ có được hệ thống giao thông đồng bộ.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, sau khi TP HCM giải tỏa toàn bộ các cảng ở sông Sài Gòn ra cảng Cái Mép - Thị Vải cũng sẽ góp phần giải được bài toán kẹt xe.

Tổng Bí thư Tô Lâm: TP HCM sẽ vươn mình mạnh mẽ

Tổng Bí thư Tô Lâm: TP HCM sẽ vươn mình mạnh mẽ

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm đặt niềm tin TP HCM sẽ vươn lên mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố phồn vinh, thịnh vượng

Chân dung Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

(NLĐO) - Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 - được chỉ định làm Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang: Đại hội của niềm tin, tầm nhìn và hành động

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh thành phố kiến tạo tương lai bằng sự đổi mới tư duy, vươn mình bằng sức mạnh đại đoàn kết

