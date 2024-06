TP HCM sẽ lập thêm 2 trạm cân tự động “trị” xe quá tải

2 trạm cân tự động "phạt nguội" xe chở quá tải được đề xuất lắp đặt tại cầu Kỳ Hà (TP Thủ Đức) và trên đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh). Đây là thông tin được ông Phạm Ngọc Dũng, Chánh Thanh tra Sở GTVT TP HCM, cho biết.

Như vậy với 2 trạm cân này, TP HCM sẽ có 5 trạm cân tự động để phạt nguội xe quá tải.

Trước đó, Thanh tra Sở GTVT triển khai thí điểm 3 trạm cân. Qua 6 tháng, từ tháng 12-2023 đến cuối tháng 5-2024, cho thấy số vụ vi phạm giảm gần 91% so với cùng kỳ.

Khoảng thời gian trên, Thanh tra sở tiếp nhận 3.125 phiếu cân từ 3 trạm cân thí điểm là trạm cầu Ông Lớn (đường Nguyễn Văn Linh), trạm thu phí An Sương - An Lạc (hướng về An Lạc) và trạm thu phí An Sương - An Lạc (hướng về An Sương). Qua đó, ban hành 660 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt 15,6 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 113 trường hợp và tước phù hiệu 337 trường hợp.

Trạm cân đặt tại trạm thu phí An Sương - An Lạc phát huy hiệu quả

Song song đó, thanh tra sở gửi thông báo đến Cục Đăng kiểm Việt Nam danh sách 1.827 lượt phương tiện vi phạm để đưa vào diện cảnh báo trên chương trình quản lý kiểm định. So với cùng kỳ khi chưa triển khai thí điểm, số trường hợp vi phạm ghi nhận thông qua thiết bị cân chỉ có 3.124 trường hợp, giảm 31.514 trường hợp (giảm gần 91%).

Từ kết quả đạt được trên, Thanh tra Sở kiến nghị Sở GTVT xem xét báo cáo UBND Thành phố chấp thuận cho nhân rộng việc xử phạt nguội này đối với các trạm cân còn lại trên địa bàn thành phố.

Cụ thể lắp thêm hai trạm tại cầu Kỳ Hà, Thành phố Thủ Đức và trạm cân tại đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh).

Điều này nhằm kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng, kéo giảm tình trạng chở hàng quá tải trọng đi trên đường bộ, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hạn chế tai nạn giao thông. Qua đó bảo đảm tính khách quan, minh bạch, công bằng trong xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài kiến nghị mở thêm 2 trạm cân tự động, Thanh tra sở cũng kiến nghị Sở GTVT lắp thêm camera chất lượng cao nhằm nhận diện rõ người lái phương tiện; đề nghị lực lượng Công an xử phạt nghiêm những trường hợp cò dẫn đường, hướng dẫn tài xe né trạm cân…