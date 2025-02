TP HCM sẽ tổ chức đại tiệc buffet bánh mì vào tháng 3

Ngày 25-2, Hiệp hội Du lịch TP HCM cho biết Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 3 năm 2025, sẽ diễn ra từ ngày 21-3 đến 24-3 tại Công viên Lê Văn Tám.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP HCM, cho biết với chủ đề "Giòn ngon bánh mì - Đậm vị cà phê", lễ hội mang thông điệp bánh mì Việt Nam, giá trị ẩm thực thế giới - lan tỏa năm châu, hứa hẹn mang đến cho khách tham quan nhiều trải nghiệm ẩm thực độc đáo và hấp dẫn. Khách tham quan vào cổng miễn phí.

Lễ hội Bánh mì Việt Nam năm nay mở rộng quy mô với 150 - 180 gian hàng, dự kiến thu hút hơn 150.000 lượt khách trong nước và quốc tế.

Khách tham quan sẽ được trải nghiệm làm bánh, thưởng thức bánh mì và cà phê, khám phá sự kết hợp hoàn hảo giữa hai món đặc trưng của Việt Nam.

"Năm nay một trong những hoạt động chính tại lễ hội là đại tiệc bánh mì: Một bữa tiệc buffet đặc sắc với những món bánh mì độc đáo, hấp dẫn đến từ nhiều quốc gia và các món ăn Việt Nam, bánh mì kết hợp cùng cà phê Việt Nam và đa dạng các loại đồ ăn thức uống khác" – bà Nguyễn Thị Khánh cho hay.

Tại khu vực trưng bày tư liệu "Bánh mì xưa và nay", khách tham quan có thể tìm hiểu lịch sử hình thành và sự phát triển của bánh mì Việt Nam qua các thời kỳ.

Lễ hội cũng xác lập kỷ lục 100 món ăn kèm bánh mì được chế biến từ các nguyên liệu thủy sản, trưng bày trên một chiếc thuyền tượng trưng cho hành trình vươn ra biển lớn của bánh mì Việt Nam.

Ban Tổ chức đã phối hợp với Sở An toàn Thực phẩm TP HCM yêu cầu các đơn vị có gian hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục cần thiết khi tham gia sự kiện, hướng dẫn chấp hành về an toàn vệ sinh thực phẩm tại lễ hội. Việc kiểm tra thực tế về an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ diễn ra trong thời gian 4 ngày lễ hội.

Lễ hội Bánh mì Việt Nam là một sự kiện được Hiệp hội Du lịch TP HCM phối hợp cùng các cơ quan, sở, ngành cùng tổ chức nhằm quảng bá ẩm thực Việt Nam đến du khách. Lễ hội Bánh mì lần 2 năm 2024 đã thu hút gần 150.000 lượt khách sau 3 ngày tổ chức.

Khách quốc tế thưởng thức bánh mì tại Lễ hội Bánh mì Việt Nam năm 2024