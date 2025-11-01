TP HCM: Sẽ xử lý nghiêm cơ sở không hoặc chậm báo cáo thống kê năm học

Sở GD-ĐT TP HCM vừa thông báo lần 2 đến tất cả cơ sở giáo dục về việc thực hiện thu thập dữ liệu thông tin thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2025 - 2026 và chuẩn bị công tác tuyển sinh năm học 2026 - 2027.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, từ ngày 15-10, sở đã gởi công văn lần đầu về việc này. Theo đó, Sở GD-ĐT TP HCM nhắc nhở các đơn vị khẩn trương rà soát, chỉ đạo bộ phận liên quan khắc phục thiếu sót, tồn tại, cập nhật, bổ sung; hoàn thành các nội dung theo yêu cầu trước ngày 16-10. Tuy nhiên, đến ngày 24-10, nhiều đơn vị chưa nộp báo cáo thống kê đầu năm học 2025-2026 và báo cáo cơ sở vật chất lên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM

Sở GD-ĐT TP HCM đề nghị thủ trưởng các đơn vị khẩn trương rà soát, chỉ đạo bộ phận liên quan khắc phục thiếu sót, tồn tại, cập nhật, bổ sung, hoàn thành các nội dung theo yêu cầu.

Sở GD-ĐT TP HCM sẽ sử dụng số liệu thống kê trên hệ thống cơ sở dữ liệu làm căn cứ quản lý công tác tuyển sinh, xây dựng dự toán kinh phí, thực hiện các nhiệm vụ, chế độ chính sách cho cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Để hệ thống tạo lập được các báo cáo chính xác, các đơn vị phải nhập đầy đủ thông tin. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của các báo cáo, dữ liệu thống kê trước khi gửi.

Sở GD-ĐT TP HCM lưu ý báo cáo thống kê gửi về sở phải thống nhất với bản lưu tại đơn vị và trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Sở sẽ có phương án kiểm tra, xử lý nghiêm đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời các yêu cầu.











