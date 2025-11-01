TP HCM: Sẽ xử lý nghiêm cơ sở không hoặc chậm báo cáo thống kê năm học

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TP HCM: Sẽ xử lý nghiêm cơ sở không hoặc chậm báo cáo thống kê năm học

Đặng Trinh

(NLĐO) - Sở GD-ĐT TP HCM sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời yêu cầu về công tác báo cáo thống kê

Sở GD-ĐT TP HCM vừa thông báo lần 2 đến tất cả cơ sở giáo dục về việc thực hiện thu thập dữ liệu thông tin thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2025 - 2026 và chuẩn bị công tác tuyển sinh năm học 2026 - 2027. 

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, từ ngày 15-10, sở đã gởi công văn lần đầu về việc này. Theo đó, Sở GD-ĐT TP HCM nhắc nhở các đơn vị khẩn trương rà soát, chỉ đạo bộ phận liên quan khắc phục thiếu sót, tồn tại, cập nhật, bổ sung; hoàn thành các nội dung theo yêu cầu trước ngày 16-10. Tuy nhiên, đến ngày 24-10, nhiều đơn vị chưa nộp báo cáo thống kê đầu năm học 2025-2026 và báo cáo cơ sở vật chất lên hệ thống cơ sở dữ liệu. 

Sở GD-ĐT TP HCM: Xử lý nghiêm những đơn vị không thực hiện, thực hiện chậm báo cáo thống kê năm học - Ảnh 1.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM

Sở GD-ĐT TP HCM đề nghị thủ trưởng các đơn vị khẩn trương rà soát, chỉ đạo bộ phận liên quan khắc phục thiếu sót, tồn tại, cập nhật, bổ sung, hoàn thành các nội dung theo yêu cầu. 

Sở GD-ĐT TP HCM sẽ sử dụng số liệu thống kê trên hệ thống cơ sở dữ liệu làm căn cứ quản lý công tác tuyển sinh, xây dựng dự toán kinh phí, thực hiện các nhiệm vụ, chế độ chính sách cho cơ sở giáo dục trên địa bàn. 

Để hệ thống tạo lập được các báo cáo chính xác, các đơn vị phải nhập đầy đủ thông tin. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của các báo cáo, dữ liệu thống kê trước khi gửi.

Sở GD-ĐT TP HCM lưu ý báo cáo thống kê gửi về sở phải thống nhất với bản lưu tại đơn vị và trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Sở sẽ có phương án kiểm tra, xử lý nghiêm đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời các yêu cầu. 




Tin liên quan

Sở GD-ĐT TP HCM hướng dẫn quan trọng liên quan việc chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên

Sở GD-ĐT TP HCM hướng dẫn quan trọng liên quan việc chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên

(NLĐO)- Theo Sở GD-ĐT TP HCM, hướng dẫn này nhằm làm cơ sở để tính số ngày làm việc thực tế và chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên.

Sở GD-ĐT TP HCM ra thông báo khẩn đến các trường về chiến dịch chống "bắt cóc online"

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với cơ quan công an tại địa phương tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên

Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng

(NLĐO)- Nếu sắp xếp được, các trường nên hạn chế học thứ 7. Một số trường đã chuyển thứ 7 thành buổi tự học hoặc học trực tuyến, đây là hướng đi đáng cân nhắc

kỳ thi tuyển sinh chế độ chính sách chịu trách nhiệm xử lý nghiêm số liệu thống kê cơ sở giáo dục
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo