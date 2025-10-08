TP HCM siết chặt xe khách “trá hình”

Sở Xây dựng TP HCM vừa có văn bản gửi Công an TP HCM, UBND các phường – xã – đặc khu, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị và Phòng Kiểm tra chuyên ngành thuộc Sở về tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm hành chính trong hoạt động vận tải trên địa bàn.

TP HCM sẽ siết chặt xe khách “núp bóng” văn phòng

Thường xuyên kiểm tra, xử lý dứt điểm

Động thái này được đưa ra sau khi báo chí phản ánh tình trạng xe khách hợp đồng “trá hình” ngang nhiên đón khách lẻ, bán vé và gom khách tại các văn phòng ngay trong khu dân cư, hoạt động không khác gì “bến cóc”, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Theo Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan cần tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP HCM và Chính phủ về tăng cường quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an toàn hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa bằng ô tô. Trong đó, UBND các địa phương được yêu cầu chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng bãi xe, điểm đón – trả khách sai quy định.

Sở Xây dựng đề nghị Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và công an cơ sở tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi như dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; vận tải hành khách theo hợp đồng nhưng không đón – trả khách tại trụ sở hoặc điểm được cấp phép; không tuân thủ hành trình đã đăng ký. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo Nghị định 100/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Đẩy mạnh xử phạt qua camera

Công an thành phố cũng được đề nghị đẩy mạnh xử phạt qua dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera giám sát, đặc biệt tại các tuyến đường có tình trạng đón trả khách trái phép. Kết quả xử lý vi phạm cần được thông tin đến Sở Xây dựng để phối hợp thực hiện các bước tiếp theo, bao gồm tước phù hiệu hoặc thông báo đến các Sở Xây dựng địa phương khác khi cần thiết.

Đối với UBND các phường – xã – đặc khu, Sở Xây dựng yêu cầu tăng cường giám sát, xử lý nghiêm tình trạng phương tiện dừng, đỗ và đón trả khách sai quy định, đồng thời báo cáo kết quả về Sở.

Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị được giao khảo sát, đề xuất lắp đặt thêm biển cấm dừng, đỗ và hệ thống camera tại những khu vực thường xảy ra vi phạm. Nếu phát hiện bất cập trong quá trình tuần tra, các đơn vị phải thông tin ngay cho lực lượng chức năng để xử lý.

Phòng Kiểm tra chuyên ngành thuộc Sở Xây dựng được giao phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành quy định về kinh doanh vận tải bằng ô tô, xử lý nghiêm hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền nếu phát hiện vi phạm.