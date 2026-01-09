HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đại hội Đảng Tin tức - Sự kiện

TP HCM - tầm vóc lớn, sứ mệnh lớn

PHAN ANH

Trung ương trao cho TP HCM thẩm quyền đầy đủ hơn và thành phố đang nỗ lực để xứng đáng với niềm tin về một siêu đô thị phát triển mạnh mẽ

Ngày 8-1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị Báo cáo viên thành phố tháng 1-2026.

Tận dụng thời cơ để phát triển nhanh, bền vững

Tại hội nghị, TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn thực hiện cơ chế đặc thù của TP HCM, đã thông tin về nội dung Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM).

- Ảnh 1.

TS Trần Du Lịch thông tin tại hội nghị Ảnh: PHAN ANH

Lý giải vì sao cần ban hành Nghị quyết 260, TS Trần Du Lịch cho rằng vị thế của TP HCM hiện nay hoàn toàn khác trước. Thành phố có diện tích hơn 6.772 km², dân số khoảng 14 triệu người; đóng góp gần 1/4 GDP, hơn 37% ngân sách và chiếm khoảng 1/3 số doanh nghiệp đang hoạt động của cả nước.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM Trần Thị Hồng Hạnh cũng đã báo cáo chuyên đề "Tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031".

Nhắc tới những lợi thế như cảng biển quốc tế Cái Mép, du lịch biển, trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại - tài chính, ông Trần Du Lịch đánh giá trên bản đồ địa chính trị khu vực, khó nơi nào có vị trí thuận lợi như TP HCM. Do đó, yêu cầu đặt ra là tận dụng thời cơ để đưa thành phố phát triển nhanh nhất.

TP HCM được lựa chọn để triển khai nhiều cơ chế, chính sách mới vì hội đủ điều kiện để đi nhanh, với tinh thần "thành phố vì cả nước". Nghị quyết 260 được thiết kế nhằm phát huy vai trò của TP HCM trong giai đoạn phát triển mới, ít nhất trong 10 năm tới. 

Với nghị quyết này, Trung ương trao cho TP HCM thẩm quyền đầy đủ hơn, đồng thời đặt ra nghĩa vụ phải phát triển nhanh, bền vững, thực sự giữ vai trò đầu tàu.

"Đó chính là ý tưởng cốt lõi của việc ban hành Nghị quyết 260" - ông Trần Du Lịch nhấn mạnh.

Nhiệm vụ vinh quang, trách nhiệm nặng nề

TS Trần Du Lịch khái quát so với Nghị quyết 98, Nghị quyết 260 "phân cấp, phân quyền cho TP HCM rất rõ ràng, chi tiết, không phải xin nữa". Tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm" được thể hiện rất rõ trong Nghị quyết 260.

- Ảnh 2.

Với Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội, TP HCM thêm nhiều động lực và cơ hội để phát triển .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nghị quyết 260 mở rộng danh mục ưu tiên thu hút đầu tư chiến lược, quan điểm về đầu tư chiến lược, đồng thời bổ sung nội dung về khu thương mại tự do và đổi mới sáng tạo…

Nếu khái niệm nhà đầu tư chiến lược chưa được làm rõ trong Nghị quyết 98 thì ở Nghị quyết 260 đã rất cụ thể. Theo đó, nhà đầu tư chiến lược không chỉ đầu tư để thu lợi nhuận mà còn đóng góp, tham gia, đồng hành với nhà nước trong quá trình kiến tạo sự phát triển.

Theo ông Trần Du Lịch, TP HCM được xác định là "sandbox" để thí nghiệm chính sách mới; nếu làm tốt sẽ được nhân rộng ra các địa phương khác. 

Làm tốt việc này cũng đồng thời giúp TP HCM nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên mới.

Từ kinh nghiệm triển khai Nghị quyết 98, TS Trần Du Lịch cho rằng trách nhiệm của HĐND TP HCM, UBND TP HCM trong việc triển khai hàng loạt cơ chế trong Nghị quyết 260 là rất nặng nề. Vai trò tham mưu, chuẩn bị của các sở, ngành cũng rất lớn.

"Thành công của nghị quyết này phụ thuộc vào quyết tâm chính trị và năng lực triển khai của toàn bộ bộ máy… Đây là nhiệm vụ vinh quang nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề" - TS Trần Du Lịch nhìn nhận. 

Đẩy mạnh tuyên truyền nhiều nội dung

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Nguyễn Thọ Truyền đề nghị trong thời gian tới, cần đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 260/2025 và kết quả thực hiện Nghị quyết 98/2023. Bên cạnh đó, tuyên truyền tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của đất nước và TP HCM, cũng như tuyên truyền về việc chăm lo Tết Bính Ngọ 2026.

Nội dung quan trọng nữa là tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cụ thể, tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng... Ông Nguyễn Thọ Truyền nhấn mạnh đây là nội dung trọng tâm, trọng điểm cần được tập trung triển khai tuyên truyền đồng bộ, xuyên suốt trong tháng 1-2026.

Tin liên quan

Quốc hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98, ban hành hàng loạt cơ chế đặc thù cho TPHCM

Quốc hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98, ban hành hàng loạt cơ chế đặc thù cho TPHCM

NLĐO) - Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 của Quốc hội thông qua ngày 11-12 đã trao cho TPHCM loạt cơ chế, chính sách đặc thù, chưa từng có tiền lệ.

"Quả ngọt" từ Nghị quyết 98

(NLĐO)- Những chính sách đặc thù mà Nghị quyết 98 mang lại đã dần dần giúp TP HCM tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững

Kiến tạo vóc dáng siêu đô thị TP HCM

Để vươn tầm phát triển bền vững, TPHCM cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tăng trưởng quy mô sang chiều sâu, lấy hạ tầng thông minh và liên kết vùng làm đòn bẩy đột phá

