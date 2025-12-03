HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trình Quốc hội sửa đổi Nghị quyết 98 để TPHCM trở thành siêu đô thị lớn nhất Đông Nam Á

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO) - Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tiễn, giúp TP HCM phát triển bứt phá trong giai đoạn mới.

Chiều 3-12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM.

Nghị quyết 98 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn trình bày tờ trình. Ảnh: Phạm Thắng

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã trình bày tờ trình trước Quốc hội.

Theo tờ trình của Chính phủ, sau 2 năm triển khai Nghị quyết số 98, kinh tế TP HCM (trước sáp nhập) từ chỗ suy giảm nghiêm trọng do tác động của đại dịch COVID-19 đã phục hồi nhanh và từng bước phát triển ổn định trên cơ sở đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu, gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Sau hợp nhất với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, TP HCM đã mở rộng dư địa phát triển với diện tích 6.772,6 km2, dân số 13,6 triệu người. Để hiện thực hóa các mục tiêu trong 5 năm tới, thành phố dự kiến mỗi năm cần huy động bổ sung thêm từ 8 tỉ USD đến 12 tỉ USD. Trong khi đó, nguồn lực ngân sách chỉ đáp ứng được nhu cầu khoảng 30%, chưa đủ sức dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Để thực hiện mục tiêu trên, bảo đảm vai trò đầu tàu, động lực, dẫn dắt, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số ngay từ năm 2026, thành phố cần phải được bổ sung các giải pháp mang tính vượt trội, đột phá vào Nghị quyết 98 nhằm tận dụng các cơ hội thu hút đầu tư và giải quyết ngay các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực.

Đồng thời, tập trung vào các dự án chiến lược có quy mô đủ lớn, mang tính đột phá, có sức lan tỏa, đặc biệt là hạ tầng trọng điểm về giao thông, đô thị, hạ tầng du lịch, xử lý môi trường, quản lý nguồn nước, chống biến đổi khí hậu, công nghệ cao, y tế, giáo dục; thành lập khu thương mại tự do.

Về mục tiêu, Chính phủ nêu rõ, việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, khả thi, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong thu hút nhà đầu tư chiến lược, huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu, định hướng phát triển TP sau hợp nhất.

Đồng thời, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thi hành Nghị quyết số 98 để xây dựng, phát triển TPHCM trở thành siêu đô thị lớn nhất tại Đông Nam Á với vị trí, vai trò là đầu tàu dẫn dắt, hạt nhân, động lực tăng trưởng của Vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và cả nước.

Về một số cơ chế, chính sách, dự thảo nghị quyết đã đề xuất chính sách đối với mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD) và thủ tục đầu tư.

Theo đó, ngoài việc đấu giá quỹ đất khai thác từ TOD theo Nghị quyết 98, đã bổ sung quy định cho phép sử dụng quỹ đất này để thanh toán cho dự án đường sắt đầu tư theo hình thức BT nhằm tăng tính khả thi, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án đường sắt theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98 nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, lợi thế mở rộng quy mô, địa giới hành chính TPHCM, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Bổ sung quy định cho phép xây dựng kết hợp với xây dựng nhà ở, xây dựng công trình thương mại dịch vụ, công trình sự nghiệp, công trình công cộng tại nhà ga đường sắt, khu tập kết bảo dưỡng, sửa chữa tàu (đề-pô) và vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến đường Vành đai 3.

Chính sách này nhằm nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất, tối ưu hóa không gian của quỹ đất tại các vị trí nhà ga, đề pô và các nút giao; qua đó thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại, tương tự một số đô thị lớn trên thế giới.

Tại dự thảo, Chính phủ đã đề xuất thành lập Khu thương mại tự do TP HCM. Dự thảo quy định thiết lập khung pháp lý đầy đủ cho mô hình Khu thương mại tự do, bao gồm: Vị trí, cơ cấu khu chức năng, cơ chế quản lý, thẩm quyền, chính sách đất đai, ưu đãi đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cơ chế hải quan đặc thù.

Theo Chính phủ, việc bổ sung này nhằm tạo không gian thể chế đặc thù, vượt trội cho Khu thương mại tự do tại TP HCM tương tự TP Hải Phòng và TP Đà Nẵng để thu hút đầu tư chất lượng cao, phát triển dịch vụ hiện đại và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần đưa thành phố trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại quốc tế của khu vực.

Về các chính sách cụ thể cho Khu thương mại tự do, Chính phủ đề xuất trao thẩm quyền cho UBND TP HCM quyết định thành lập, mở rộng, điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do, coi đây là quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố. Đồng thời, HĐND TP quy định trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng, điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do.

Chính phủ cũng đề xuất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 20 năm, miễn 4 năm, giảm 50% trong 9 năm; cùng với giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm cho chuyên gia, nhà khoa học, người lao động chất lượng cao, là mức ưu đãi vượt trội hơn các khu kinh tế hiện nay.

Nghị quyết 98 - Ảnh 2.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Phạm Thắng

Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Thường trực Ủy ban nhất trí với đề xuất về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98. Cơ quan thẩm tra nêu rõ, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98 để phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, phát huy tiềm năng, thế mạnh, lợi thế mở rộng quy mô, địa giới hành chính TP HCM, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 cũng nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương, chính sách mới mang tính đột phá để phát triển TP HCM.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhận thấy, phạm vi chính sách đề xuất sửa đổi, bổ sung là quan trọng và cấp bách, nhưng dàn trải trên nhiều lĩnh vực; nhiều quy định khác với pháp luật hiện hành và các Luật, Nghị quyết đang trình Quốc hội xem xét sửa đổi.

Cơ quan thẩm tra cũng nêu rõ, nhiều chính sách đề xuất sửa đổi, bổ sung, tác động trực tiếp đến ngân sách nhà nước, quản lý sử dụng đất đai, tài sản công, tác động, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của người dân và thành phố, cũng như trên cả nước.

Để bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, Uỷ ban Kinh tế và Tài chính, Thường trực các cơ quan của Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát, đánh giá kỹ lưỡng toàn diện tác động của các chính sách đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Tin liên quan

Quốc hội bổ sung việc sửa đổi Nghị quyết 98 vào chương trình kỳ họp thứ 10

Quốc hội bổ sung việc sửa đổi Nghị quyết 98 vào chương trình kỳ họp thứ 10

(NLĐO)- Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Sửa Nghị quyết 98 để TPHCM có "chiếc áo mới" đủ rộng, đủ đẹp, đủ mạnh

(NLĐO)- Theo ông Nguyễn Văn Được, TPHCM mong muốn nhận được các góp ý thiết kế khung chính sách chung về trình tự thủ tục phê duyệt dự án, lựa chọn nhà đầu tư.

Nghị quyết 98: Động lực thúc đẩy tăng trưởng 2 con số cho TP HCM

Ngày 8-2, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi chủ trì họp phiên thứ 6 của Hội đồng Tư vấn triển khai Nghị quyết 98 để nhìn lại chặng đường 18 tháng thực hiện

Nghị quyết 98 Quốc hội Chính phủ dự thảo nghị quyết TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo